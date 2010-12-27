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Samsung'un Galaxy S tasarımlı taşınabilir medya oynatıcısı detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nın yıldızlarından birisi olmaya aday görünüyor. Çok sayıda yeni ürününü fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmayı planlayan Samsung'un sürprizlerinden birisi de Galaxy S tasarımlı yeni medya oynatıcısı olacak. YP-GB1 kod adıyla anılan medya oynatıcısı için telefon özelliği olmayan Galaxy S tanımlaması yapmak yanlış olmayacaktır zira hem yazılım hem de pek çok donanım özelliği Galaxy S ile büyük benzerlikler taşıyor.

4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde Super Clear LCD ekrana sahip olan medya oynatıcısı, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen cihazda, 3.2MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak ön kısma video konuşmalar için ikinci bir kameranın daha yerleştirildiğini görüyoruz. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 3.0 gibi teknolojilerden istifade eden medya oynatıcısında GPS ile birlikte SoundAlive ses geliştirme teknolojisine de yer veriliyor. Gücünü 1400 mAh kapasiteli pilden alan Samsung YP-GB1'in ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise açıklanmadı.


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tkblack 8 yıl
alet guzel birde fiyatı ıyı olursa yakında ipod touch+sıradan tel yerine samsung galaxy player+sıradan tel duyabılırız..
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azizkguc 8 yıl
şimdi taklit olacak diye henry ford un seri olarak ürettiği ilk otomobil olan T modelini diğerleri taklit etmesemiydi. taklit demek yerine ürün çeşitliliği derim ben ve herşeyi taklit olarak görmemek lazım. bu tarz girişimler ürün çeşitliliği getirir ve son tüketici için rekabetci bir piyasa daha iyi fiyat demektir.
apple tek kalamayack çünkü herkesle tek başına mücadele edemez. android de gelecek var ve diğer tüm üreticiler bunun farkında google android os, nvidia tegra, intel atom ve tabletler derken bu piyasada 2011 de önemli pay edinecekler.
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eddygordo 8 yıl
bana göre samsung ses olarak apple dan önde..bu aletlerde zaten ses önemli..apple da 3D surround veya konser salonu gibi efektler yok.ama samsung ta var..dinleme seçeneğin var yani.apple malzeme kalitesi olarak daha iyi olabilir sadece..şimdi samsung bu ürünle apple ın 2-3 adım önüne geçmiş olacak..tabi fiyatı da 700-800 tl olabilir..
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nassair 8 yıl
Böyle ürünler çıksın ki sizde o hayran oldugunuz apple ürünlerine daha ucuza kavuşun :)
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Khoradasein 8 yıl

nassair

Böyle ürünler çıksın ki sizde o hayran oldugunuz apple ürünlerine daha ucuza kavuşun :)






:))

Rekabet son kullanıcı için iyidir.
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Rainbow6 8 yıl
adamlar takliti gecmis taktik caliyorlar artik
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DH Misafiri 8 yıl
aynen iPhone taklidi iPod touchlardan sıkıldım,bide yetmezmiş gibi galaxy s benzeri medya oynatıcısı geliyor..
napsınlar bi önerin var mı?
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ataberk36ex 8 yıl
taklit piyasa :) yahu bitanede kendi öz düşüncesini piyasaya sürse ya şu uzakdoğulular full kopya taklit
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freestyler7 8 yıl

ataberk36ex

taklit piyasa :) yahu bitanede kendi öz düşüncesini piyasaya sürse ya şu uzakdoğulular full kopya taklit

Hazırı varken neden uğraşsınlar ki

Fiyatıyla Ipod Touch ın karşısında iyi bir alternatif olabilir...
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berrenger 8 yıl
Taklitçiliğin bu kadarına pes...
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!sTaNbLuE 8 yıl

berrenger

Taklitçiliğin bu kadarına pes...

Serbest piyasa :)
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BraVe_06 8 yıl
iPod Touch misali bir ürün...
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LKLC 8 yıl
Güzel bir ürün olabilir. Fiyatı düşük olursa tabi.
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