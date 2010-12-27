Samsung'un Galaxy S tasarımlı taşınabilir medya oynatıcısı detaylandı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nın yıldızlarından birisi olmaya aday görünüyor. Çok sayıda yeni ürününü fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmayı planlayan Samsung'un sürprizlerinden birisi de Galaxy S tasarımlı yeni medya oynatıcısı olacak. YP-GB1 kod adıyla anılan medya oynatıcısı için telefon özelliği olmayan Galaxy S tanımlaması yapmak yanlış olmayacaktır zira hem yazılım hem de pek çok donanım özelliği Galaxy S ile büyük benzerlikler taşıyor.

4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde Super Clear LCD ekrana sahip olan medya oynatıcısı, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen cihazda, 3.2MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak ön kısma video konuşmalar için ikinci bir kameranın daha yerleştirildiğini görüyoruz. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 3.0 gibi teknolojilerden istifade eden medya oynatıcısında GPS ile birlikte SoundAlive ses geliştirme teknolojisine de yer veriliyor. Gücünü 1400 mAh kapasiteli pilden alan Samsung YP-GB1'in ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise açıklanmadı.