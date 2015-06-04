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Samsung'un Galaxy S5 Neo modeli Exynos 7580 çipsetine sahip olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un Galaxy S5 Neo modeli Exynos 7580 çipsetine sahip olabilir
 
Samsung Galaxy S5 
Samsung bir kaç ay önce yeni S6 serisi modellerini duyurmuş ve başarılı satışlar yapıyorken ilginç bugün ilginç bir iddia gündeme geldi. Şirketin dün GFXBench testlerinde görülen Exynos 7580 çipsetini SM-G903F kod adlı Galaxy S5 Neo modelinde kullanacağı iddia ediliyor.
İddialara göre Galaxy S5 Neo'nun standart S5 modelinden çok fazla farkı da bulunmuyor. 1.6 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye ve Mali-T720 grafik birime sahip Exynos 7580 çipsetinin Galaxy S5 çipsetlerinden (Exynos 5422 veya Snapdragon 801) daha düşük bir performans göstermesi bekleniyor.
Diğer teknik özelliklere bakıldığında ise ön kısımdaki kameranın 5 MP olması dikkat çekiyor. Hatırlanacağı gibi S5 modelinde 2MP'lik ön kamera tercih edilirken Galaxy S6 modelinde ön kamera 5MP çözünürlüğe sahipti. Bu özellikler dışında 1920x1080 piksel 5.1" Super AMOLED ekran, 2GB sistem belleği, 16GB depolama alanı, 16MP arka kamera ve 2,800 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklerin tümü Galaxy S5 ile aynı görünüyor.
Ancak Galaxy S5 Neo'yu ayıran bir başka özellik ise yazılım konusunda karşımıza çıkıyor. Kutudan direk olarak Android 5.1.1 sürümü yüklü olarak geleceği konuşulan cihazın LTE desteği olacağı, tek ve çift sim kartlı olmak üzere iki varyasyonunun bulunacağı da iddialar arasında. Çıkış tarihi ve fiyat ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Booker DeWitt 4 yıl en beğenilen paldov
paldov

hala 16gb diyorlar ya.

resmen .aşşak geçiyorlar.

Öyle deme abisi. Hala 16 GB iPhone alıp kendini cool sananlar var bu ülkede
paldovhala 16gb diyorlar ya.resmen .aşşak geçiyorlar.Öyle deme abisi. Hala 16 GB iPhone alıp kendini cool san...
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OverClocK1ng 4 yıl
paldov
hala 16gb diyorlar ya. resmen .aşşak geçiyorlar.

Vaşşak dimi? Şu hayvan yani:



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paldovhala 16gb diyorlar ya. resmen .aşşak geçiyorlar.Vaşşak dimi? Şu hayvan yani:...
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mursen 4 yıl
samsung artık şu gereksiz telefon modelleri üretmeyi bırak nokiada senin gibiydi şimdi yerinde yeller esiyor yılda en fazla bir s modeline amiral gemisi birde note modeline amiral gemisi çıkar yeterrrrr yok edge modelleri yok A serisi yok E serisi yok plus serisi yok neo serisi mini serileri active serisi fotoğraf makinesi serileri saçma sapan telefonlar üretme artık S5 kullanıyorum 5.0 güncellemesi verdiniz telefonun anası ağladı geri 4.4.2 geri geçtim güncellemeyi bile beceremiyorsunuz
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qokhan20 4 yıl
stalker(1979)
Galaxy S5 Neoda bulunan Exynos 7580 çipsetinin Galaxy S5 çipsetlerinden (Exynos 5422 veya Snapdragon 801) daha düşük bir performans göstermesi bekleniyor denmiş. Samsungu anlamak gerçekten güç. Geçen sene çıkardığı Samsung galaxy s5 plus snapdragon 805 işlemci ve adreno 420 gpu ile gelmişti. Böyle güçlü bir S5 versiyonundan sonra ilkinden bile güçsüz bir s5 yapmanın mantığı ne?

hemen söyleyeyim. bana göre bilinçsiz tüketiciler için, fiyati düsük olacak muhtemelen ve herkes s5 sanıp almaya devam edecektir.
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doctor_bey 4 yıl
Mantıksız bir hareket.
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aycibin 4 yıl
s5'i alan alsın ucuzlamışken.bu nedir yahu. 5.1.1 s5'e de gelir.ardından M de gelir ama neo'ya gelmez.
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kadirirdem 4 yıl
ALLAH samsunga Akıl Fikir Versin aynı doğurup sokaga atan analar gibisin doğur doğur sonra at sokaga naparsa yapsın mantıgı bu (yani telefonu üret sonra güncelleme anlamında)....
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muccos 4 yıl
Yok bu Samsung akıllanmayacak.
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kesbi 4 yıl
Hala 16GB şaka gibi. Küfrediyorlar resmen tüketiciye. Ulan S3 bile 16GB idi. Sövecem sövemiyorum.
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OverClocK1ng 4 yıl
paldov
hala 16gb diyorlar ya. resmen .aşşak geçiyorlar.

Vaşşak dimi? Şu hayvan yani:



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stalker(1979) 4 yıl
Galaxy S5 Neo'da bulunan Exynos 7580 çipsetinin Galaxy S5 çipsetlerinden (Exynos 5422 veya Snapdragon 801) daha düşük bir performans göstermesi bekleniyor denmiş.
Samsung'u anlamak gerçekten güç. Geçen sene çıkardığı Samsung galaxy s5 plus snapdragon 805 işlemci ve adreno 420 gpu ile gelmişti. Böyle güçlü bir S5 versiyonundan sonra ilkinden bile güçsüz bir s5 yapmanın mantığı ne?
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aspirin_00 4 yıl
2800 mü batarya mı samsung 2000 aşarsa kendisini aşmış demektir
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ugacomtr 4 yıl
su gecirmezlik özelligi olursa neden olmasin? :)
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