Samsung'un Galaxy S5 Neo modeli Exynos 7580 çipsetine sahip olabilir

Samsung Galaxy S5

Samsung bir kaç ay önce yeni S6 serisi modellerini duyurmuş ve başarılı satışlar yapıyorken ilginç bugün ilginç bir iddia gündeme geldi. Şirketin dün GFXBench testlerinde görülen Exynos 7580 çipsetini SM-G903F kod adlı Galaxy S5 Neo modelinde kullanacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Galaxy S5 Neo'nun standart S5 modelinden çok fazla farkı da bulunmuyor. 1.6 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye ve Mali-T720 grafik birime sahip Exynos 7580 çipsetinin Galaxy S5 çipsetlerinden (Exynos 5422 veya Snapdragon 801) daha düşük bir performans göstermesi bekleniyor.

Diğer teknik özelliklere bakıldığında ise ön kısımdaki kameranın 5 MP olması dikkat çekiyor. Hatırlanacağı gibi S5 modelinde 2MP'lik ön kamera tercih edilirken Galaxy S6 modelinde ön kamera 5MP çözünürlüğe sahipti. Bu özellikler dışında 1920x1080 piksel 5.1" Super AMOLED ekran, 2GB sistem belleği, 16GB depolama alanı, 16MP arka kamera ve 2,800 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklerin tümü Galaxy S5 ile aynı görünüyor.

Ancak Galaxy S5 Neo'yu ayıran bir başka özellik ise yazılım konusunda karşımıza çıkıyor. Kutudan direk olarak Android 5.1.1 sürümü yüklü olarak geleceği konuşulan cihazın LTE desteği olacağı, tek ve çift sim kartlı olmak üzere iki varyasyonunun bulunacağı da iddialar arasında. Çıkış tarihi ve fiyat ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.