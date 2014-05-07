Samsung'un KitKat güncelleme takvimi sızdırıldı, Galaxy S3 güncellemesi iptal edildi

Samsung'un hangi cihazlarını Android 4.4 KitKat sürümüne güncelleyeceği şu ana kadar az çok biliniyordu. Ancak hangi modelin hangi güncelleme aşamasında ve ne zaman güncelleneceğine dair bir bilgi bulunmuyordu. Samsung ile ilgili isabetli bilgileriyle bilinen Sammobile sitesi Samsung'un 25 Nisan 2014 tarihli güncelleme raporunu sitesinde yayınladı.

Galaxy S3 LTE, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 3 Neo, Galaxy Grand 2, Galaxy Mega 5.8 ve Galaxy Mega 6.3 modellerinin yer aldığı listede, ülkemizde de satılan GT-I9300 kodlu Galaxy S3'e ait güncellemenin ise çözülemeyen sorunlar nedeniyle iptal edildiği görülüyor. Bir başka sızdırılan rapora göre TouchWiz uygulama sorunları nedeniyle iptal edildiği belirtilen güncelleme yüzünden Samsung'un Google tarafından baskı gördüğü de belirtiliyor.

Google'ın Android KitKat sürümünü duyurduğu sırada 18 aylık güncelleme garantisi süreci dahilinde yer alan Galaxy S3 GT-I9300'lerde yaşanan güncelleme sorununun Samsung tarafından çözülüp, modelin güncellemeye kavuşup kavuşamayacağı ise merak konusu.

http://www.sammobile.com/2014/05/07/heres-a-list-of-samsung-devices-getting-the-android-4-4-kitkat-update/