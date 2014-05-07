Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un KitKat güncelleme takvimi sızdırıldı, Galaxy S3 güncellemesi iptal edildi

Samsung ile ilgili isabetli bilgileriyle bilinen Sammobile sitesi Samsung'un 25 Nisan 2014 tarihli güncelleme raporunu sitesinde yayınladı.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,8b
1
198
Cep İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un KitKat güncelleme takvimi sızdırıldı, Galaxy S3 güncellemesi iptal edildi
Samsung'un hangi cihazlarını Android 4.4 KitKat sürümüne güncelleyeceği şu ana kadar az çok biliniyordu. Ancak hangi modelin hangi güncelleme aşamasında ve ne zaman güncelleneceğine dair bir bilgi bulunmuyordu. Samsung ile ilgili isabetli bilgileriyle bilinen Sammobile sitesi Samsung'un 25 Nisan 2014 tarihli güncelleme raporunu sitesinde yayınladı.
Galaxy S3 LTE, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 3 Neo, Galaxy Grand 2, Galaxy Mega 5.8 ve Galaxy Mega 6.3 modellerinin yer aldığı listede, ülkemizde de satılan GT-I9300 kodlu Galaxy S3'e ait güncellemenin ise çözülemeyen sorunlar nedeniyle iptal edildiği görülüyor. Bir başka sızdırılan rapora göre TouchWiz uygulama sorunları nedeniyle iptal edildiği belirtilen güncelleme yüzünden Samsung'un Google tarafından baskı gördüğü de belirtiliyor.
Google'ın Android KitKat sürümünü duyurduğu sırada 18 aylık güncelleme garantisi süreci dahilinde yer alan Galaxy S3 GT-I9300'lerde yaşanan güncelleme sorununun Samsung tarafından çözülüp, modelin güncellemeye kavuşup kavuşamayacağı ise merak konusu.
 
Samsung'un KitKat güncelleme takvimi sızdırıldı, Galaxy S3 güncellemesi iptal edildi

http://www.sammobile.com/2014/05/07/heres-a-list-of-samsung-devices-getting-the-android-4-4-kitkat-update/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 5 yıl en beğenilen
şu touchwiz neymiş be arkadaş? sanki sap yazılımı? uyduruktan bir arayüz nasıl olurda adapte edilemez? marketten yüklediğin herhangi bir arayüz şakır şakır çalışırken touchwiz nasıl çalışmaz? üstelik markettekiler touchwiz'i beşe katlar yani.
şu touchwiz neymiş be arkadaş? sanki sap yazılımı? uyduruktan bir arayüz nasıl olurda adapte edilemez? marketten yüklediğin herhangi bir arayüz şakır şakır çalı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +89
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MultiCore 5 yıl
S3 en az 5 sene güncelleme alir diyenler nerde
1 Yanıt Yanıtla +73
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycihan 5 yıl
donanimhaber.com/...
zamanında samsun iphone 5 ile kıyaslayıp s3 almak için dahi olmaya gerek yok demişti:DDD şimdi s3 nereee iphone 5 nere... daha en az 2-3 yıl güncelleme alacak bi iphone 5 ten bahsediyoruz. ne diyeyim zamanında almıştım s3 birdaha samsung tövbe, samsung gitsin dozer üretisin...
donanimhaber.com/...zamanında samsun iphone 5 ile kıyaslayıp s3 almak için dahi olmaya gerek yok demişti:DDD şimdi s3 nereee iphone 5 nere... daha...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Deve Tuncay 5 yıl
S3 taş gibi telefon bunlar s3 neoyu satmak icin guncelleme vermiyo bir daha samsung telefon alirsam 2 olsun kapitalist samsung bir suru marka var gider lg htc falan alirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
Bi güncelleme konusunda övülecek tarafı vardı onuda kendi elleriyle yok ettiler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl
yazılım "ozurlusu" lg, lg optımus G ye kıtkat+knock on+knock kode u dagıtıma baslamıs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 5 yıl
Eren Karabelli

astegon

Eren Karabelli


astegon

Eren Karabelli


astegon

ERSOY94

Yalnız google bastırıyor. Bu telefon samsungu mobil camiada samsung yapan telefon. Seve seve verecek, artı almak için laf yapanları da alıntılarım bak demedi demeyin ;)

Google nereye bastırıyor?

Ne alakası var ki?

Google'ın umurunda değildir bence. Samsung doğru bir hareket yapıyor. Eğer Kitkat verirse S3'e eldeki S4 ve S5 (hatta tüm variantları) patlayacak, stokta kalacak.

Ben Samsung'un yerinde olsam "Getir eski telefonunu, kutulu, vs eksiksiz, üstüne de aha bu kadar ver al sana S4 ya da S5 derim"

Apple bunu bazı ülkelerde yapıyor.

Ama samsung bunlarla uğraşmaz.

Gider yeni tel çıkarır. "Al bak yeni sensör kullan sen kullan ne eğlenceli değil mi?" der.









Yakında samsung bayilerin de eskiyi getir yenisini götür kampanyası yapılacak, ben o operasyonu yapan şirketin saha operasyonları sorumlusuyum.. gerçi şuan başladı ama samsung tarafından resmi duyurusu yapılmadı çünkü bayilerin hepsi ile anlaşılmadı anlaşamalar imzalandığı gibi basın duyurusu yapılacak şuan duyuru yapılmamasının 1. Nedeni örneğin ankarada ki bayi ile sözleşme yapılmadı siz gidip ben bunu verip yeni almak istiyorum bayide biz almıyoruz derse sıkıntı olacak,

Samsung böyle bir şey mi yapacak? Hahahaha

Mümkün değil inanmam. Eğer yaparsa önce operatörler ile anlaşarak yapar.

Biraz ütopik be hocam.

Evet başta herkese ütopik geldi ama hatta inanmaz iseniz istanbuldaysanız sizi yönlendiririm.. samsung ile beraber yürürttüğümüz bir proje, zaten bayiler Franchise sistemi yani samsung türkiyenin kendi bünyesinde değil.. sadece bütün bayilerle anlaşma sürecinde olduğumuz için resmi duyuru reklamları başlamadı..

Enteresan bir girişim ve olay bence.

Umarım gerçek olur. İstanbulda değilim Ankara'dayım. Eğer dedikleriniz doğruysa yakında Samsung Türkiye kendi lanse eder o zaman.

ben saha operasyonları sorumlusuyum, şuan alım var ama her bayi ile değil. Örnek vermem gerekirse eliniz de iphone4 var ama kamerası bluetooth hatta şebeke arızası var alıyoruz.. normal de telefoncular takasta arızalı tlf almazlar. Bizim için en önemli nokta sıvı temas,ekran kırık ve imei çalıntı olmaması hatta kayıtsız cihaz bile alınıyor

Eee hocam kimmiş bu firmalar.

Ankara'da var mı söyle de bilelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Hagen 5 yıl
bilinerek vermiyorlar ve vereceklerinide kasma yaratacak şekilde veredekler. Üst modellere geçirmek için. S3 şu an hala güncelleme alabilecek bir telefon. Samsung'un çirkin kapitalistliği bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 5 yıl Tom Hagen
Tom Hagen

bilinerek vermiyorlar ve vereceklerinide kasma yaratacak şekilde veredekler. Üst modellere geçirmek için. S3 şu an hala güncelleme alabilecek bir telefon. Samsung'un çirkin kapitalistliği bu.

s3 android 5 gelse de kaldırabilecek bir cihaz ama o zaman kim ne yapsın s4,s5,note 3 ü herkes kalır s3 te dediğiniz gibi samsung un çirkin kapitalistliği bu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türbülans Havayolları A.Ş 5 yıl
Kampanya ile ilgili duyuruyu buradan yapıcam, bizim için kutulu faturalı olması şart değil ekran kırık sıvı temas ve çalıntı kaydının olmaması yeter.. örnek vereyim üst tuşu bozuk şebeke sorunlu telefonunuz var normalde telefoncular takasta pek almazlar ama biz alıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Midgardian 5 yıl
S3 e güncelleme verilmeyeceğinden adım gibi emindim.Kaldı ki bu yetersiz ve yalan teknik açıklamayı S2 için de yaptılar ACE serisi için de yaptılar. Ben her platformda artık Samsung almayın diye millete yazıyorum ayrıca etrafıma da aldırmıyorum kendim de artık Samsung telefon almayacağım. He bunlarla samsung batar mı batmaz.Ama bende para kazanmasın kardeşim. Hala elimde S2 var ve 4.4.2 cyanogenmod kullanıyorum. Eğer samsung bunu yapamıyorum diyorsa yalan konuşuyordur ki yalan konuşuyor donanım yetersiz diye. Her telefonun 5000 çeşidini çıkarıp onları satmanın peşine düşen ve 1-2 sene bile geçmemiş telefonlarına üvey evlat muamelesi yapan bir markaya ve yalanlarına inanacak değilim.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Samsung hem cihazi hem kullaniciyi öksüz birakiyor.. Bu gorsel ve iddaalar gerçekleri yansıtıyorsa, Samsung ciddi anlamda gözümde değer kaybeder.. Galaxy S3 telefonu olmasaydi bu trend yakalanamaz, insanlar Galaxy S serisine dikkatli bakamazdi. Bu kadar cok sevilen bir cihazin yazilim destegini son derece anlamsiz nedenlerden keserse prestij kaybeder. Tabi insanlar bunu düşünebilirse...
Samsung Google Play'i isletiyor olsaydi kendi yaptigi yazilimlari son piyasaya sürdüğü cihazlara destekletirdi sanirim. Geriye dönük uyumluluk konusunda da; "çözümlenemeyen sebeplerden" dolayi diye soz ederdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 5 yıl
Abd'deki S3'LERDE 2gb ram var

Türkiye'deki S3'lerde 1gb ram var

Abd'deki S3'lere kitkat güncellemesi geldi.

Türkiye'deki S3'lere güncelleme yok!


Adamların Türkiye'ye bakış açısı belli değil mi?
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Red Devil 5 yıl wolfestein
wolfestein

Abd'deki S3'LERDE 2gb ram var

Türkiye'deki S3'lerde 1gb ram var

Abd'deki S3'lere kitkat güncellemesi geldi.

Türkiye'deki S3'lere güncelleme yok!


Adamların Türkiye'ye bakış açısı belli değil mi?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcat67 5 yıl wolfestein
wolfestein

Abd'deki S3'LERDE 2gb ram var

Türkiye'deki S3'lerde 1gb ram var

Abd'deki S3'lere kitkat güncellemesi geldi.

Türkiye'deki S3'lere güncelleme yok!


Adamların Türkiye'ye bakış açısı belli değil mi?

Gaalaxy s3 sayesinde ayakta firma yaptıkları çok ayıp ama umrumda değil gerekli dersi kullanıcı verir kullanıcı umursamıyorsa kazıklanmaya muhtaçtır :) sıkıntı yok millet zenginlik tasliyacam diye firmayı zengin etti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strange Night 5 yıl
Yav o değil de samsung şu galaxy s1 serisine (i9000 ve i9001) daha 4.0 bile vermedi gitti s1'den sonraki bütün telefonlar 4.0+ aldı bi şu s1'e gelmedi şu meret. ramden dolayı 4.0 vermiyor desen broşürlerde 512 mb ram vardır yazıyor ama gerçek ram 352 mb'a kadar düşüyor acilen samsung'un s1'lere el atması lazım ram olayı olmasa gelir miydi diye düşündürüyor

gsmarena'dan alıntı yapayım: Internal 8/16 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orka55 5 yıl
ulan samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 5 yıl
Her güncellemeden sonra hüsrana uğruyorum ve 4.1.2 ye dönüyorum. Şu haliyle benim ihtiyacımı yeterince karşılıyor. Ha tekrar samsung alır mıyım? Asla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2755 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, kitkat ve
4 etiket daha update samsung galaxy s3 güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik'in GYTE IEEE konuşması tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim