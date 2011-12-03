Samsung'un PM830 serisi SSD sürücüleri ultrabook'lara geliyor

Samsung'un PM830 serisi yeni nesil SSD sürücüleri ultrabook'lara geliyor. NAND Flash çip üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Samsung, mSATA formunda olan ve 8 gram seviyesindeki ağırlığı (aynı zamanda 3.8mm kalınlığında) ile ultra-taşınabilir sistemleri hedeflediği PM830 serisi yeni SSD sürücülerinde 256GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunacak.

AES-256 şifreleme desteği ile daha fazla veri güvenliği sağlayacağı belirtilen mSATA formundaki PM830 serisi SSD sürücülerin spesifik performans verileri açıklanmış olmasa da masaüsatü sistemler için satılmakta olan aynı seri altındaki 2.5-inç SATA versiyonlarla benzer değerler sunacağı ifade ediliyor. Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda farklı üreticiler tarafından30-50 adet yeni ultrabook modeli sergilenmesi beklenirken, bunların bir kısmında Samsung'un yeni SSD sürücülerine yer verilmesi beklenebilir ki aynı zamanda Samsung da pazara sunacağı yeni ultrabook modellerinde kendi SSD sürücülerini kullanacak.

Intel tarafından geliştirilen ve ultra-hafif, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar anlamına gelen ultrabook'larda SSD kullanımı zorunlu tutuluyor. Pazarın ilk modellerinden olan Asus'un Zenbook ailesinde A-Data üretimi SSD sürücüler kullanılırken, 2012 ile birlikte ultrabook odaklı SSD sürücülerin marka ve model sayısını da artış yaşanması bekleniyor zira yapılan araştırmalara göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ultrabookların toplam dizüstü bilgisayar pazarı içerisindeki payları %40 seviyelerine ulaşmış olacak.