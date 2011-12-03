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Samsung'un PM830 serisi SSD sürücüleri ultrabook'lara geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un PM830 serisi yeni nesil SSD sürücüleri ultrabook'lara geliyor. NAND Flash çip üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Samsung, mSATA formunda olan ve 8 gram seviyesindeki ağırlığı (aynı zamanda 3.8mm kalınlığında) ile ultra-taşınabilir sistemleri hedeflediği PM830 serisi yeni SSD sürücülerinde 256GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunacak.
AES-256 şifreleme desteği ile daha fazla veri güvenliği sağlayacağı belirtilen mSATA formundaki PM830 serisi SSD sürücülerin spesifik performans verileri açıklanmış olmasa da masaüsatü sistemler için satılmakta olan aynı seri altındaki 2.5-inç SATA versiyonlarla benzer değerler sunacağı ifade ediliyor. Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda farklı üreticiler tarafından30-50 adet yeni ultrabook modeli sergilenmesi beklenirken, bunların bir kısmında Samsung'un yeni SSD sürücülerine yer verilmesi beklenebilir ki aynı zamanda Samsung da pazara sunacağı yeni ultrabook modellerinde kendi SSD sürücülerini kullanacak.
Intel tarafından geliştirilen ve ultra-hafif, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar anlamına gelen ultrabook'larda SSD kullanımı zorunlu tutuluyor. Pazarın ilk modellerinden olan Asus'un Zenbook ailesinde A-Data üretimi SSD sürücüler kullanılırken, 2012 ile birlikte ultrabook odaklı SSD sürücülerin marka ve model sayısını da artış yaşanması bekleniyor zira yapılan araştırmalara göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ultrabookların toplam dizüstü bilgisayar pazarı içerisindeki payları %40 seviyelerine ulaşmış olacak. 

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Batuist 7 yıl
Haberin son cümlesinde ki bir kaç yıl içerisinde pazarın %40nı oluştururmu ultrabooklar bilmem ama notebookların geleceğini tamamen ultrabooklar alacağını düşünüyorum.. örneğin bir yirmi yıl sonra şayet notebook diye birşey olursa halen bugünkü bildiğimiz kiloluk notebooklardan eser kalmayacaktır ve hepsi günümüzün airbook misali incecik taşınabilir ve dokunmatik özellikleriyle varlığını sürdürecektir. Tabi tablerler bunların yerini almamışsa.. netbooklar ise o zamana kadar tarih sayfalarında bir zamanlar böyle birşey üretmişler dediğimiz cihazlar olarak kalıcaklar ki üreticiler yavaş yavaş netbook üretimine son vermeye başladılar.. bunu açıklayan firma hali hazırda mevcut. geleceğin notebookları bugünün ultrabookları ve ileride geriye dönüp baktığımızda günümüz notebookları için ne kadar ağır ve hantalmış diyeceğiz. geçmişten günümüze kadarki süreci değerlendirdiğimizde bunu görmek çok zor değil. ilk bilgisayarın birkaç ton ağırlığında olduğu zamanları görseydik kimbilir ne düşünürdük.. yirmi değilde belki bir elli sene sonrasının tahminlerini yürütebilirdik sanırım..

edit:imla
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semih37 7 yıl
bence yirmi yıl sonranın da teknolojisi hazır bekletiyorlar sıralı olarak servis ediliyor tüketiciye
plazma-lcd-led-amoled-ha birde lazertv vardı düşünecek olursak bu böyle buluşlar yapılmış patentler alınmış sıraya konulmuş

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napolyon94 7 yıl
Fiyatlar gerileyecek 2020 gibi o zaman takariz bu seferde extrem solid diskler cikar biz gen bom bom bakariz ucuzlamasini beklriz
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semih37 7 yıl
ssd lerin çoğalmasında fayda var herkez ssd yapsın rekabet olsun
fiyatlar gerilesin
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