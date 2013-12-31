Samsung'un akıllı telefon oyun kumandasının Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni oyun kumandasının Türkiye satış fiyatı ve tarihi açıklandı. Telefonuyla oyun oynamaktan hoşlanan kullanıcılar için geliştirilen bu çözüm, beraberinde gelen özel yazılım sayesinde, 40'a yakın oyun için ön tanımlı kontrol profillerini getiriyor ve bu sayede kullanıcılar, ayarlar ile uğraşmadan oyuna başlayabiliyorlar.

Android 4.1 ve üstü işletim sistemine sahip Samsung cihazlar için geliştirilen kontrolcü ile aralarında Galaxy Note 3 ve Galaxy Mega 6.3 gibi büyük ekranlı cihazlarla da uyumlu olan oyun kumandasının teknik özellikleri şu şekilde;

Teknik özelliklerden de anlaşılabileceği üzere yerleşik NFC desteğine sahip olan oyun kumandasının, uyumlu bir telefona dokundurulmasıyla birlikte tüm kurulum süreci kısa sürede tamamlanabiliyor. Ülkemizde Ocak ayı ile birlikte raflardaki yerini almaya başlayacak olan yeni oyun kumandası için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 219TL olarak açıklandı.