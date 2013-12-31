Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un akıllı telefon oyun kumandasının Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu

5 yıl
3,5b
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un akıllı telefon oyun kumandasının Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu
Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni oyun kumandasının Türkiye satış fiyatı ve tarihi açıklandı. Telefonuyla oyun oynamaktan hoşlanan kullanıcılar için geliştirilen bu çözüm, beraberinde gelen özel yazılım sayesinde, 40'a yakın oyun için ön tanımlı kontrol profillerini getiriyor ve bu sayede kullanıcılar, ayarlar ile uğraşmadan oyuna başlayabiliyorlar.
Android 4.1 ve üstü işletim sistemine sahip Samsung cihazlar için geliştirilen kontrolcü ile aralarında Galaxy Note 3 ve Galaxy Mega 6.3 gibi büyük ekranlı cihazlarla da uyumlu olan oyun kumandasının teknik özellikleri şu şekilde;
Samsung'un akıllı telefon oyun kumandasının Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu
Teknik özelliklerden de anlaşılabileceği üzere  yerleşik NFC desteğine sahip olan oyun kumandasının, uyumlu bir telefona dokundurulmasıyla birlikte tüm kurulum süreci kısa sürede tamamlanabiliyor. Ülkemizde Ocak ayı ile birlikte raflardaki yerini almaya başlayacak olan yeni oyun kumandası için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 219TL olarak açıklandı. 
Samsung'un akıllı telefon oyun kumandasının Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
avcitalip 5 yıl en beğenilen
Hahahaha,bunu alacağıma Dualshock 4 alırım :D
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 5 yıl
Her şeyi geçtimde yillardir aliştigimiz sağdaki o 4 tuş neden yamuk duruyor

Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozcan 5 yıl
Bunu alıp kullanana kadar konsol oyuncuları kendi gamepadlerini 3. parti yazılımlarla pekala kullanabilir.
Hele xbox360 gamepad'ini al hem pc de kullan hem telefonda :D
Bunu alıp kullanana kadar konsol oyuncuları kendi gamepadlerini 3. parti yazılımlarla pekala kullanabilir.Hele xbox360 gamepad'ini al hem pc de kullan hem...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 5 yıl
Bunu alan insan olur mu Türkiye'de acaba diye merak ediyorum açıkcası. Tasarım faciası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hesap34 5 yıl
219 lira buna vericeğime oyun oynamam daha iyi :D o nasıl fiyat öyle en fazla 50 lira verilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gordon Gekko 5 yıl
işlevsellik sıfır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
çok pahalı be 100tlyi geçmemeli
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
eski sega kollarına benzemiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
Ve Samsung yılın son şakasını yaptı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 5 yıl
Alıcısı vardır mutlaka ama çok efektif olmaz heralde. Telefon geriye çeker. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
anlamady?ym ?ey öncelikle fiyaty. sonra da o nasyl bir tasarym öyle. neresinden tutucaz onu. elimizden kayyp dü?er ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 5 yıl
Samsungun kafası güzel galiba. [>:]
store.mogaanywhere.com/...



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 5 yıl
Playstation 2 fiyatı ;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 5 yıl
pspden haberleri yok sanırım samsung un. o fiyata psp alırım
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opricnik 5 yıl MetalWave
MetalWave

pspden haberleri yok sanırım samsung un. o fiyata psp alırım

PSP'mi kaldı sende :)

Android oyunları ile PSP bir mi
tarih öncesi cihaz oldu PSP bir zahmet 12 yıl mı ne oldu çıkalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 5 yıl
o fiyat nedir öyle ya. müşteriyi iyice keriz yerine koymaya başladılar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adolf.Hitler 5 yıl
Düşünce güzel ama telefon kolun üzerinde dursun diye de 220 vermem, fiyat düşerse diye takip

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lansker 5 yıl
dışarıda 20 liraya satılan kolu farklı tasarlayıp üzerine de 5 liralık nfc, bluetooth koyup, bir de yazılım geliştirip 50 liralık olan şeyi 200 üzerine satmak ... rakip yok olacağı bu, yoksa 50 liradan fazla etmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3494 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, samsung ve
2 etiket daha akıllı telefon gamepad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz 5 yıl Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim