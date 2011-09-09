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Samsung'un yeni Windows 8 tableti gelecek hafta boy gösterebilir

7 yıl
5,7b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 için geri sayım devam ediyor. Windows 7'de olduğu gibi hem tablet hem de masaüstü sistemler için yayınlanacak olan Windows 8'in ilk olarak bir tablet üzerinde piyasaya çıkabileceği iddia edildi.

Güney Kore Ekonomi Günlüğü gazetesinin haberine göre Samsung 2012 sonbahar dönemi için Windows 8 tabanlı yeni bir tablet hazırlıyor ve 13-16 Eylül tarihlerinde Kaliforniya'da gerçekleştirilecek Microsoft BUILD konferansında tanıtımı yapılabilir.

Daha önce Yeni Zelanda'da bir konferansta Microsoft ekibi adı bilinmeyen ve 4 çekirdekli olduğu tahmin edilen bir tableti kısa süreliğine katılımcılara göstermişti ve bu tabletin BUILD konferansı katılımcılarına dağıtılacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Bu söylentiler doğrultusunda Samsung'un NVIDIA'nın 4 çekirdekli işlemcisi Kal El kullanan bir Windows 8 tabletini BUILD konferansı katılımcılarına dağıtacağı ihtimali kuvvetlenmeye başladı.

Tableti Samsung'un üretmesinin ilk sebebi akıllı telefon segmentinde de hem Android hem Windows Phone cihazlarına sahip olması olarak gösteriliyor. Ayrıca Apple ile devam eden patent davasında Samsung'un şu anki tablet tasarımını devam ettirebilmesi zorlaşıyor. Apple'ın hedefinden uzaklaşan bir Samsung için mobil cihaz üretimi daha risksiz olarak devam edebilecek.

Windows 8 işletim sistemi ile ilgili şimdiye kadar bilinenler arasında Metro kullanıcı arayüzü, Live Tile tasarımı, tüm Windows 7 donanımlarıyla uyumluluk ve tablet desteği bulunuyor. Gelecek hafta yapılacak BUILD konferansında beta sürümünün geliştiricilere dağıtılması bekleniyor.

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silver021 7 yıl en beğenilen
microsoft bile nokiadan çok samsunga güveniyor her alanda. :) bekleyip görücez. samsung bu işide halleder gibime geliyor. adamların elini atıpta başarısız oldukları bir sektör yok. ütü makinesine kadar dört dörtlük cihazların üretimini yapıyorlar. hakkını yememek lazım yani. win8 bomba olucak gibi.
microsoft bile nokiadan çok samsunga güveniyor her alanda. :) bekleyip görücez. samsung bu işide halleder gibime geliyor. adamların elini atıpta başarısız olduk...
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artcraft35 7 yıl
oktayakgoz

isde simdi tablet alinir. acer iconia gibi klavye destegi olursa win 8 de oldumu hem tablet hem netbook harici dvd ile beraber hem notebook ayni cihazda. windows phone telefon ile birlikte mukkemel bir ikili olurlardiger padlarda kendini bilgisayardan kurtarmalari gerekir.


dvd okuttun diyelim bu onu notebook mu yaptı notebookların performansından heberin yok sanırım
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createemir 7 yıl
Biraz yavaş.Önce bilgisayara gelsin.
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berkkarabacak 7 yıl
Bütün windows uygulamalarını tablette çalıştırmak gerçekten mükemmel olurdu.Eğer windows 8 tablette Stabil olursa hemen gidip alcam bi tane
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silver021 7 yıl en beğenilen
microsoft bile nokiadan çok samsunga güveniyor her alanda. :) bekleyip görücez. samsung bu işide halleder gibime geliyor. adamların elini atıpta başarısız oldukları bir sektör yok. ütü makinesine kadar dört dörtlük cihazların üretimini yapıyorlar. hakkını yememek lazım yani. win8 bomba olucak gibi.
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oktayakgoz 7 yıl
isde simdi tablet alinir. acer iconia gibi klavye destegi olursa win 8 de oldumu hem tablet hem netbook harici dvd ile beraber hem notebook ayni cihazda. windows phone telefon ile birlikte mukkemel bir ikili olurlar
diger padlarda kendini bilgisayardan kurtarmalari gerekir.
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Bl00dyHell 7 yıl
Windows mobil alanda başarılı olamayacak gibi geliyor bana. Ama en iyisi bekleyip görmek.
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