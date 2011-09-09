Samsung'un yeni Windows 8 tableti gelecek hafta boy gösterebilir

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 için geri sayım devam ediyor. Windows 7'de olduğu gibi hem tablet hem de masaüstü sistemler için yayınlanacak olan Windows 8'in ilk olarak bir tablet üzerinde piyasaya çıkabileceği iddia edildi.





Güney Kore Ekonomi Günlüğü gazetesinin haberine göre Samsung 2012 sonbahar dönemi için Windows 8 tabanlı yeni bir tablet hazırlıyor ve 13-16 Eylül tarihlerinde Kaliforniya'da gerçekleştirilecek Microsoft BUILD konferansında tanıtımı yapılabilir.





Daha önce Yeni Zelanda'da bir konferansta Microsoft ekibi adı bilinmeyen ve 4 çekirdekli olduğu tahmin edilen bir tableti kısa süreliğine katılımcılara göstermişti ve bu tabletin BUILD konferansı katılımcılarına dağıtılacağı konuşulmaya başlanmıştı.





Bu söylentiler doğrultusunda Samsung'un NVIDIA'nın 4 çekirdekli işlemcisi Kal El kullanan bir Windows 8 tabletini BUILD konferansı katılımcılarına dağıtacağı ihtimali kuvvetlenmeye başladı.





Tableti Samsung'un üretmesinin ilk sebebi akıllı telefon segmentinde de hem Android hem Windows Phone cihazlarına sahip olması olarak gösteriliyor. Ayrıca Apple ile devam eden patent davasında Samsung'un şu anki tablet tasarımını devam ettirebilmesi zorlaşıyor. Apple'ın hedefinden uzaklaşan bir Samsung için mobil cihaz üretimi daha risksiz olarak devam edebilecek.





Windows 8 işletim sistemi ile ilgili şimdiye kadar bilinenler arasında Metro kullanıcı arayüzü, Live Tile tasarımı, tüm Windows 7 donanımlarıyla uyumluluk ve tablet desteği bulunuyor. Gelecek hafta yapılacak BUILD konferansında beta sürümünün geliştiricilere dağıtılması bekleniyor.