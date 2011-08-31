Samsung'un yeni telefonu Omnia W, 1.4GHz işlemci kullanıyor

Yaklaşan Windows Phone 7 Mango lansmanıyla birlikte üreticilerin hazırladığı yeni telefonlara yönelik haberlerin sayısında da hızlı bir artış gözleniyor. Ortaya çıkan son bilgiler, Samsung'un hazırladığı Omnia W modeline ait. Güney Kore merkezli üretici tarafından şu ana kadar açıklanmış herhangi bir tanıtım olmasa da elde edilen son bilgilere göre Omnia W, 1.4GHz hızında çalışan, muhtemelen tek çekirdekli işlemciden güç alacak.

3.7-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana ek olarak 512MB RAM ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip olacak telefonun aynı zamanda NFC yani Yakın Alan İletişimi teknolojisini de bünyesinde barındıracağı ifade ediliyor. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında net bir bilginin olmadığı Samsung Omnia W'nun son çeyrekte raflarda olması beklenebilir.

Editörün Notu: Haber içerisindeki görsel Samsung'un Omnia 7 modeline aittir.