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Samsung'un yeni telefonu Omnia W, 1.4GHz işlemci kullanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,6b
1
27
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Windows Phone 7 Mango lansmanıyla birlikte üreticilerin hazırladığı yeni telefonlara yönelik haberlerin sayısında da hızlı bir artış gözleniyor. Ortaya çıkan son bilgiler, Samsung'un hazırladığı Omnia W modeline ait. Güney Kore merkezli üretici tarafından şu ana kadar açıklanmış herhangi bir tanıtım olmasa da elde edilen son bilgilere göre Omnia W, 1.4GHz hızında çalışan, muhtemelen tek çekirdekli işlemciden güç alacak.
3.7-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana ek olarak 512MB RAM ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip olacak telefonun aynı zamanda NFC yani Yakın Alan İletişimi teknolojisini de bünyesinde barındıracağı ifade ediliyor. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında net bir bilginin olmadığı Samsung Omnia W'nun son çeyrekte raflarda olması beklenebilir.
Editörün Notu: Haber içerisindeki görsel Samsung'un Omnia 7 modeline aittir. 

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Ahmet-79 8 yıl en beğenilen

SystemApps

winphonenin şu an için bazı eksikliklerinin olmasından ötürü(hafıza kartı desteği vs) tek çekirdekli bir telefon anroidli telefonların alternatifleri olamaz...

Hafıza kartı desteği gelene kadar winphone symbianlı telefonların alternafi bile olamayacaktır.Hafıza kartı o derece önemli yani...


Ya İphone kullananlar ne yapsın? Onlar hafıza kartını hiç göremediler
SystemAppswinphonenin şu an için bazı eksikliklerinin olmasından ötürü(hafıza kartı desteği vs) tek çekirdekli bir te...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 8 yıl
samsung omnia 7 kullanıcısıyım. çok ama çok memnunum. öncelikle RAM ve Çift Çekirdek olayına takılan arkadaşlara sesleniyorum: o dedikleriniz Android işletim sistemi için önemli ve zaten hayatımızda bunların önemli olduğunu bize öğreten de Android'dir! o berbat işletim sistemi yüzünden. (İCS ile çok iyileştirdiler, bunu kabul ediyorum) sonra bir de hafızaya takmışsınız kafayı. bakınız, telefonu bilgisayara bağladığınızda zaten otomatik olareak tüm her şey bilgisayarınızla eşitleniyor. fotolar videolar vs. ajanda- notlar- kişiler- word, excell falan da hotmail hesabıyla eşitlenebiliyor. eee hafıza kartı denen şeye neden bu kadar önem veriyorsun ki? haftada bir kere bile bu işlemi yapsan eminim hafıza kartına ihtiyaç duymayacaksın ki ben günde birkaç sefer takıyorum telefonu bilgisayara :) telefonum çok ama çok hızlı, android'e o kadar para yatırdım, o kadar donanımlı cihazları vardı ama stabilite olmayınca ne işe yarar RAM falan!
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detroit21 8 yıl
Daha ucuza hafiza karti bedava :) 16 gb lik microsd ye bide parami verecem ben bozulur kirilir yok kalsn
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wentworthscofield 8 yıl
galaxy w'de gördüğümüz gibi kötü bir tasarımı olmasın bir de yeni isimlendirme politikasına uyup orta segmentteki rakiplerinin fiyatını(~1000 lira) geçmesin yeter
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OvernightSensation 8 yıl
oktayakgoz
OvernightSensation
oktayakgozandroide ne kadar islemci koyarsan koy ios yada wp olmaz. dikkat edin 600 mhz lik islemci ile bile ios cok iyiydi. 1 ghz lik androidler onun gibi akici deil. gerci akici hic bi android gormedim galaxy s dahil.stabilite ile donanimin yuksekliginin bi alaksi yok. ios ilk ciktiginda da stabildi. hala stabil. stabilite yazilimin ve 3 parti yazilimlarin kalitesi ile saglanir. iphone bu konuda cok dikkatli fakat android ozgur yazilim mantigi ile gitti icin onune gelen programi yukleyebiliyorsun buda kalitesiz bi yazilimla butun sistem kilitlenebiliyor.
s2 kullandığına emin misin? s2 şuan piyasadaki en hızlı telefon mesut çevik editörümüzün de dediği gibi telefonu kastıramadık bir türlü.
dikkat edersen galaxy s dedim. samsung un galaxy s diye bir modeli yok mu ?

yanlış okumuşum kusura bakma ama s de 2.3.3 güncellemesi ile de herhangi bir takılma söz konusu yok diye biliyorum kasma gibi.
1 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
oktayakgoz
Orijinalden alıntı: OvernightSensation
oktayakgoz androide ne kadar islemci koyarsan koy ios yada wp olmaz. dikkat edin 600 mhz lik islemci ile bile ios cok iyiydi. 1 ghz lik androidler onun gibi akici deil. gerci akici hic bi android gormedim galaxy s dahil.stabilite ile donanimin yuksekliginin bi alaksi yok. ios ilk ciktiginda da stabildi. hala stabil. stabilite yazilimin ve 3 parti yazilimlarin kalitesi ile saglanir. iphone bu konuda cok dikkatli fakat android ozgur yazilim mantigi ile gitti icin onune gelen programi yukleyebiliyorsun buda kalitesiz bi yazilimla butun sistem kilitlenebiliyor.
s2 kullandığına emin misin? s2 şuan piyasadaki en hızlı telefon mesut çevik editörümüzün de dediği gibi telefonu kastıramadık bir türlü.
dikkat edersen galaxy s dedim. samsung un galaxy s diye bir modeli yok mu ?

yanlış okumuşum kusura bakma ama s de 2.3.3 güncellemesi ile de herhangi bir takılma söz konusu yok diye biliyorum kasma gibi.

2.3.3 ile hiç denemedim bilemiyorum
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OvernightSensation 8 yıl
oktayakgoz
androide ne kadar islemci koyarsan koy ios yada wp olmaz. dikkat edin 600 mhz lik islemci ile bile ios cok iyiydi. 1 ghz lik androidler onun gibi akici deil. gerci akici hic bi android gormedim galaxy s dahil.stabilite ile donanimin yuksekliginin bi alaksi yok. ios ilk ciktiginda da stabildi. hala stabil. stabilite yazilimin ve 3 parti yazilimlarin kalitesi ile saglanir. iphone bu konuda cok dikkatli fakat android ozgur yazilim mantigi ile gitti icin onune gelen programi yukleyebiliyorsun buda kalitesiz bi yazilimla butun sistem kilitlenebiliyor.

s2 kullandığına emin misin? s2 şuan piyasadaki en hızlı telefon mesut çevik editörümüzün de dediği gibi telefonu kastıramadık bir türlü.
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oktayakgoz 8 yıl

OvernightSensation
oktayakgoz
androide ne kadar islemci koyarsan koy ios yada wp olmaz. dikkat edin 600 mhz lik islemci ile bile ios cok iyiydi. 1 ghz lik androidler onun gibi akici deil. gerci akici hic bi android gormedim galaxy s dahil.stabilite ile donanimin yuksekliginin bi alaksi yok. ios ilk ciktiginda da stabildi. hala stabil. stabilite yazilimin ve 3 parti yazilimlarin kalitesi ile saglanir. iphone bu konuda cok dikkatli fakat android ozgur yazilim mantigi ile gitti icin onune gelen programi yukleyebiliyorsun buda kalitesiz bi yazilimla butun sistem kilitlenebiliyor.

s2 kullandığına emin misin? s2 şuan piyasadaki en hızlı telefon mesut çevik editörümüzün de dediği gibi telefonu kastıramadık bir türlü.

dikkat edersen galaxy s dedim. samsung un galaxy s diye bir modeli yok mu ?
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oktayakgoz 8 yıl
androide ne kadar islemci koyarsan koy ios yada wp olmaz. dikkat edin 600 mhz lik islemci ile bile ios cok iyiydi. 1 ghz lik androidler onun gibi akici deil. gerci akici hic bi android gormedim galaxy s dahil.
stabilite ile donanimin yuksekliginin bi alaksi yok. ios ilk ciktiginda da stabildi. hala stabil. stabilite yazilimin ve 3 parti yazilimlarin kalitesi ile saglanir. iphone bu konuda cok dikkatli fakat android ozgur yazilim mantigi ile gitti icin onune gelen programi yukleyebiliyorsun buda kalitesiz bi yazilimla butun sistem kilitlenebiliyor.
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OvernightSensation 8 yıl
Lepanto
Multitasking için çift çekirdek gerekli diyorsanız, 1ghz tek çekirdek işlemcili Nokia N9un multitasking yeteneklerine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu donanım arttırma olayı iyice sidik yarışına döndü, stabillik sağlanabiliyorsa daha fazlasına gerek yok. Ama Androidde stabilliği anca Galaxy S2 gibi hayvani donanıma sahip bir cihazla yakaladıkları için sidik yarışı hat safhada. İşletim sisteminin verimsizliğinden donanıma yükleniyor üreticiler ama pil teknolojisi adam akıllı gelişmiyor. Sonuç olarak da, daha düşük donanımlarda sağlanabilecek stabilliği 1.2ghz çift çekirdek işlemciyle anca sağlayan bir işletim sistemine sahip, pili bir gün bile gitmeyen telefonlar ortaya çıkıyor...

haklısın tek çekirdek çift çekirdek olayı telefonlarda %90 işletim sisteminden ibaret mesela sevmediğim iphone'da tek çekirdek fazla bile, android de tek çekirdek az olabiliyor,windows phone da gayet yeterli.
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umutarslan.com 8 yıl
SystemApps
Lepanto
SystemApps winphonenin şu an için bazı eksikliklerinin olmasından ötürü(hafıza kartı desteği vs) tek çekirdekli bir telefon anroidli telefonların alternatifleri olamaz... Hafıza kartı desteği gelene kadar winphone symbianlı telefonların alternafi bile olamayacaktır.Hafıza kartı o derece önemli yani...
16/32 gb hafızalara sahip olduktan sonra hafıza kartına pek de gerek yok. Kaç kullanıcı 16gb sınırını geçiyor ki depolamada? iPhone kullanıcılarının hiçbiri geçemiyor ve şikayetçi de değiller. Hafıza kartı olayı tek başına belirleyici olamaz bence telefon seçiminde. Ayrıca tek çekirdekli olmasının ne eksisi var ki? Bu çekirdek olayı iyice sid*k yarışına döndü. Telefon tek çekirdekli işlemci ile stabil çalışabiliyorsa çift çekirdeği ne yapacaksın ki, ne gerek var? Telefonu eleştirmek için bahane olamaz bu. Zaten bu donanımda sid*k yarışı olayı Androidin verimsizliği yüzünden stabillik için sürekli donanımların arttırılmasından kaynaklanıyor, ondan önce donanım özellikleri şimdiki kadar ön planda değildi, sistem stabilse işlemci önemli değildi. Ama şimdiki zihniyet çok farklı, ne kadar çok çekirdek ne kadar fazla mhz varsa atlıyorlar telefonun üstüne, sanki işlemci ile oynayacaklar...
o dahili 16gb/32gb hafızalar yeterli performans sunmayacaktır bana göre.Özellikle zune adlı programla sadece izin verilen dosya ve dosya biçimlerini atabileceksiniz.Gerçi bu durum aşıldı chipin avrupa sitesinde detaylı anlatım var ama pcye bir program yüklemek zorunda kalıyorsun yığın hafıza olarak kullanabilmek için.Bu da telefonunuzun istediğiniz yerde usb bellek gibi kullanamamanıza yeterli bir sebep.Ancak sadece performans açısından bile hafıza kartı desteğinin olması gerekir.Donanım konusunda artık multitask vazgeçilmez bir özellik olduysa çift çekirdek mutlaka gerekli.Bunun üzerine çift çekirdek destekli programlar yaygınlaşdıkça gerekli oğlu gerekli olucaktır.Ayrıca bir telefon alıyorsanız ilk bakmanız gereken telefonun donanımıdır(pil işlemci ram vs) örneğin işletim sistemi stabil çalışsa bile ram yetersizse memory full uyarısı veya kasıntılarla başbaşa kalırsınız.Özellikle tarayıcı performansı için kesinlikle donanım şart.Yazılımın maximum yapabileceği iş donanımın max yapabileceği iş kadardır.Ayrıca aldığını telefonun donanımı upgrade olmaz ama yazılım ve işletim sistemleri herdaim update olabilir.eğer stabilite donanımın önünde olsaydı günümüzde hala tek çekirdekli bilgisayar kullanıyo olurduk...

istedikleriniz ve yazdıklarınız nokiaya özgü şeyler.iphone de takınca telefonu bellek gibi kullanamazsınız programla işte.güvenlik için yapıyorlar.Nokialar bu konuda çok serbest.android kullanmadım onlarda nasıl pek bilmiyorum.telefonu bellek olarak kullanabilmek için birde kablo taşımak lazım en küçük kablo en büyük flash bellekten daha büyüktür yani bir getiri yok.N8in en sevdiğim özelliği otg.Taşınabilir disk bilet takılıyor :) Olsa güzel olmaz mı tabiki olur ama güvenlik yada satış stratejisidir.Siz 16 32gb telefon satıyor olsanız ve hafıza kartı girişi olsa 32liği satmanız biraz zor olur.biliyorsunuz 100dolar fark oluyor aralarında.
stabillik sorunuda nokia kullandığınızdan aklınızda öyle kalmış.Symbianda öyle diye windows phone7de öyle olacak diye bir şey yok.Bende 3g var stabil değil kasıyor 4versiyon attım diye ama internette gezinirken hiç ram yok gibi bir şeyle karşılaşmadım.Gerçi symbian belle ile çok güzel hale geldi ben 2. telefon olarak n8 almayı bile düşünüyorum(256 ram olsa bile) 256 ramle xp kullanıyordum zamanında :D
eğer son hız işlemci çok yüksek kapasiteli ram ile stabil çalışıyorsa bir telefon işletim sistemi başarısızdır.Kullandığımız bilgisayarlarda en üst işlemci ve en çok rami takarak mı stabil çalışma yakalıyoruz? hayır.Yeteri kadarıyla yakalıyoruz.
Şuan evinde 2600k gibi canavar işlemci olup o işlemciyi zorlayıcı işlerde kullanmayan sırf en hızlısı diye almış arkadaşlarımız var, biliyorsunuz.Lütfen cihaz alırken bu tip oyunlara gelmeyin işinizi gören bir cihaz alın.
mesajımın tümü sana değildi genel konuştum :)
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SystemApps 8 yıl
telefon aldıktan sonra onu herşekilde kullanmak benim hakkım.usb bellek gibi her pcde kullanamdıktan sonra ben onu ne yapayım?kablolar zaten 10cm büktünmü 5cm koy gömleğinin cebine olsun bitsin.iphonenin zaten politikası belli konuşmak bile gereksiz bana göre.Nokia n82imin yığın depolama özelliği o kadar işime yaradı ki... örneğin ders notlarımı pdf word şeklinde telefona atıp telefondan açmak mükemmel bir özellik.ama buna çomak sokan hiç bir strateji politika güvenlik bahaneleri kabul edemem.ayrıca yine aradaki hafıza farkını bizden kat ve kat çıkarıyorlar.yani 16gb lik bir telefon alacağıma hafızasız ama hafıza kartı destekli bir telefon almak çok daha mantıklı geliyor bana.istersem 32gb takarım yetmedi 64 takarım çıktığında tamamen bana kalmış birşey.

winphone konusuna değinirsek gayet hoşuma giden bir işletim sistemi.Ancak apple gibi yok bluettoh ile dosya göndereme hafıza kartı takamama gibi kısıtlama anlayışı içerisine girdği zaman symbian belle ya da android tercih ederim daha iyi.meegolu n9 ise maşallah o stabilliğin farkını fiyatıyla çıkarıyor zaten.azcık daha kat samsung s2 al daha iyi.hele ki s2 için 2000mAh pil çıkmışken


edit:telefondaki yığın depolama özelliğin flash belleklere göre bir diğer avantajı ise virüsü telefondan silebilmenizdir.flash bellek ile windows çökmeleri az rastlanan bir durum değil.ama telefonu kullanırsanız virüsleri telefondan silerek kendi bilgisayarınızıda korumuş oluyorsunuz
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OvernightSensation 8 yıl
bu telefon için tek çekirdek işlemci ve 512 ram yeterli ki windows 7 mango gayet stabil ve sade bir sistem fazla donanım istemeyecektir.
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Rock_Rage 8 yıl
SystemApps
winphonenin şu an için bazı eksikliklerinin olmasından ötürü(hafıza kartı desteği vs) tek çekirdekli bir telefon anroidli telefonların alternatifleri olamaz...Hafıza kartı desteği gelene kadar winphone symbianlı telefonların alternafi bile olamayacaktır.Hafıza kartı o derece önemli yani...

İphonelarda yok insanlarda hazıfıza kartı yok diye sikayet etmiyorlar.
SAYGILARLA
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umutarslan.com 8 yıl
H1dd3n
tahminimce galaxy w ile aynı pcbyi kullanıyorlardır :D

yok bunda MSI Big Bang Marshall var :D
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