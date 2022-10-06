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    Anlık Bildirim

    iPhone'ların pil sağlığını koruyan yeni uyarı: Şarj etme beklemede

    iOS 16 yüklü iPhone kullanıyorsanız, charging on hold uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Peki, iPhone’larda şarj etme beklemede bildirimi ne anlama geliyor, charging on hold ne demek?
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    iPhone şarj etme beklemede
    Apple, iOS 16’da iPhone şarjının beklemeye alındığını belirten yeni bir uyarıyı devreye aldı. iOS 16’daki yeni “charging on hold” uyarısı, iPhone şarj olurken telefon aşırı ısındığında ortaya çıkıyor.

    Apple, iPhone’lar için bu uyarı bildirimini destek sayfasında detaylı olarak açıklamıyor, resmi bir öneri yok ancak bildirimin kendisi bir ipucu veriyor: “iPhone normal sıcaklığa döndüğünde şarj işlemi devam edecek.” bildiriminden de anlaşılacağı üzere, yapılabilecek tek şey cihazı bir süre kullanmamak ancak bu nasıl mümkün olacak? O anda aceleyle bir yere yetişiyor olabiliriz, navigasyon açık olabilir veya başka bir acil durum olabilir…

    iPhone'larda batarya sağlığını koruyacak

    Apple, iPhone’un en iyi 32 derece (maksimum 35 derece) sıcaklığın olduğu ortamda çalışmasını sürdürdüğünü söylüyor. 35 derece üzerinde ortam sıcaklığına maruz bırakıldığında pil kapasitesinin kalıcı olarak zarar görebileceğini belirtiyor. iPhone, çok ısındığında devreye giren bir mekanizma var ancak iOS 16 ile şirket bunu daha da ileri taşıdı. iOS, önerilen pil sıcaklığı aşıldığında iPhone’un %80’in üzerinde şarj olmasını engelliyor; bu zaten bildiğimiz bir detaydı ancak iOS 16 ile şarj etme beklemede bildirimi gösterilmeye başladı.

    Şarj etme beklemede uyarısı aldığınızda, yapabileceğiniz birkaç şey var. Telefonu kılıfından çıkarmak, ekran parlaklığını en düşe almak, şardayken çok güç tüketen uygulamaları kapatmak, telefonu uçak moduna almak gibi bilinen, basit ancak etkisi olan işlemleri uygulayarak iPhone’un soğumasını sağlayabilirsiniz.

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    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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