Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı: Yapay zeka ve üretkenlik ön planda

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Tab S11 serisini resmen tanıttı. Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S11 modelleri, ince ve hafif tasarımları, en yeni Galaxy AI özellikleri ve gelişmiş Samsung DeX deneyimi ile kullanıcıların üretkenliğini artırmayı hedefliyor.

One UI 8 ve yeni S Pen ile daha doğal etkileşim

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S11 serisi, profesyonel düzeyde donanım ve büyük ekranlara göre optimize edilen deneyimleri bir araya getiriyor. Yapay zeka ise tablete derinlemesine entegre edilmiş durumda. Yeni One UI 8 arayüzü ve tasarımı yenilenen S Pen, yaratıcı çalışmalar ve odak gerektiren görevlerde daha sezgisel bir kullanım sunacak. Koni şeklindeki S Pen ucu, altıgen ergonomik tasarımıyla elde rahat bir tutuş sağlarken, Hızlı Araçlar ve Sticky Memos gibi özellikler sayesinde fikirler hızlıca kaydedilebiliyor. Drawing Assist ile eskizler temiz görsellere dönüşürken, Writing Assist yazı tonunu ve stilini düzenleyerek içeriklerin amacına uygun olmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S11, çok boyutlu yapay zeka desteğiyle kullanıcıların yazdıklarını, söylediklerini ve gördüklerini anlayarak gerçek zamanlı öneriler sunuyor. Gemini Live özelliği ekran paylaşımı veya görsel girdiler üzerinden bağlamsal sorulara yanıt veriyor. Kullanıcılar tek bir tuşla Gemini’ı etkinleştirerek, makaleleri özetletebiliyor, notları organize edebiliyor ve uygulamalar arasında kesintisiz görev gerçekleştirebiliyor.

Samsung DeX ile çoklu görevlerde esneklik

Geliştirilmiş Samsung DeX, harici bir monitörü ikinci ekran olarak kullanmaya imkan tanıyor. Yeni Genişletme Modu, dört adede kadar özelleştirilebilir çalışma alanı oluşturularak farklı iş ve yaratıcı projelerde verimliliği artırıyor. Book Cover Keyboard Slim ve Galaxy AI Tuşu ile cihaz, mobil bir iş istasyonuna dönüşebiliyor.

İnce, güçlü ve taşınabilir

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S11 Ultra, sadece 5,1 mm inceliği ve 3 nm işlemcisi ile hem taşınabilir hem de yüksek performanslı bir tablet deneyimi sunuyor. NPU, CPU ve GPU performansında sırasıyla %33, %24 ve %27 artış sağlayan cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekranı ile 1600 nit’e kadar parlaklık sunuyor.

Galaxy Tab S11 serisi, Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion ve Notion gibi üçüncü taraf uygulamalara kolay erişim sunuyor. Ayrıca Noteshelf3, ArcSite, Sketchbook ve Picsart gibi araçlarla kullanıcılar, fikirleri düzenleyip yaratıcı projeleri kolayca hayata geçirebiliyor.

Galaxy Tab S11 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyutlar : 165.3 x 253.8 x 5.5 mm

: 165.3 x 253.8 x 5.5 mm Ağırlık : 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G)

: 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G) İşletim Sistemi : Android 16.0, One UI 8

: Android 16.0, One UI 8 Ekran : 11.0 inç, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 1600 nit / HBM 1000 nit

: 11.0 inç, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 1600 nit / HBM 1000 nit İşlemci : MediaTek Dimensity 9400+

: MediaTek Dimensity 9400+ Arka kamera : 13 MP

: 13 MP Ön kamera : 12 MP

: 12 MP Ağ ve Bağlantı : 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E

: 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E Bellek : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128/256/512 GB ve 2TB micro SD kart desteği

: 128/256/512 GB ve 2TB micro SD kart desteği Pil / Şarj: 8,400 mAh / 45 W

Galaxy Tab S11 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyutlar : 208.5 x 326.3 x 5.1 mm

: 208.5 x 326.3 x 5.1 mm Ağırlık : 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G)

: 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) İşletim Sistemi : Android 16.0, One UI 8

: Android 16.0, One UI 8 Ekran : 14.6 inç, 2960 x 1848 çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, Anti Reflection, 1600 nit / HBM 1000 nit

: 14.6 inç, 2960 x 1848 çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, Anti Reflection, 1600 nit / HBM 1000 nit İşlemci : MediaTek Dimensity 9400+

: MediaTek Dimensity 9400+ Arka kamera : 13 MP + 8 MP Ultra Geniş

: 13 MP + 8 MP Ultra Geniş Ön kamera : 12 MP Ultra Geniş

: 12 MP Ultra Geniş Ağ ve Bağlantı : 5G (Sub-6), Wi-Fi 7

: 5G (Sub-6), Wi-Fi 7 Bellek : 12/16 GB

: 12/16 GB Depolama : 256/512/1 TB ve 2 TB micro SD kart desteği

: 256/512/1 TB ve 2 TB micro SD kart desteği Pil / Şarj: 11,600 mAh / 45 W

Galaxy Tab S11 çıkış tarihi ve fiyatı

One UI 8 ile çalışan ilk Galaxy tabletler olan Galaxy Tab S11 serisi, 5 Eylül’den itibaren belirli pazarlarda gri ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. One UI 8 güncellemesi ise Eylül ayı sonlarından itibaren Galaxy Tab S10 serisi dahil önceki nesil cihazlarda da kademeli olarak kullanılabilecek.

Galaxy Tab S11 fiyatı 799,99 dolar, Galaxy Tab S11 Ultra fiyatı ise 1.199,99 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Galaxy Tab S11 Türkiye fiyatlandırması ise şöyle:

Galaxy Tab S11 128 GB: 30.999 TL

Galaxy Tab S11 256 GB: 33.999 TL

Galaxy Tab S11 Ultra Wifi: 45.999 TL

Galaxy Tab S11 Ultra 5G: 50.999 TL

Galaxy Tab S11 Ultra 1TB/16GB: 60.999 TL

