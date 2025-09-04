Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı: Yapay zeka ve üretkenlik ön planda

One UI 8 ve yeni S Pen ile daha doğal etkileşim
Samsung DeX ile çoklu görevlerde esneklik
Geliştirilmiş Samsung DeX, harici bir monitörü ikinci ekran olarak kullanmaya imkan tanıyor. Yeni Genişletme Modu, dört adede kadar özelleştirilebilir çalışma alanı oluşturularak farklı iş ve yaratıcı projelerde verimliliği artırıyor. Book Cover Keyboard Slim ve Galaxy AI Tuşu ile cihaz, mobil bir iş istasyonuna dönüşebiliyor.
İnce, güçlü ve taşınabilir
Galaxy Tab S11 serisi, Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion ve Notion gibi üçüncü taraf uygulamalara kolay erişim sunuyor. Ayrıca Noteshelf3, ArcSite, Sketchbook ve Picsart gibi araçlarla kullanıcılar, fikirleri düzenleyip yaratıcı projeleri kolayca hayata geçirebiliyor.
Galaxy Tab S11 özellikleri
- Boyutlar: 165.3 x 253.8 x 5.5 mm
- Ağırlık: 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G)
- İşletim Sistemi: Android 16.0, One UI 8
- Ekran: 11.0 inç, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 1600 nit / HBM 1000 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- Arka kamera: 13 MP
- Ön kamera: 12 MP
- Ağ ve Bağlantı: 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 128/256/512 GB ve 2TB micro SD kart desteği
- Pil / Şarj: 8,400 mAh / 45 W
Galaxy Tab S11 Ultra özellikleri
- Boyutlar: 208.5 x 326.3 x 5.1 mm
- Ağırlık: 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G)
- İşletim Sistemi: Android 16.0, One UI 8
- Ekran: 14.6 inç, 2960 x 1848 çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, Anti Reflection, 1600 nit / HBM 1000 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- Arka kamera: 13 MP + 8 MP Ultra Geniş
- Ön kamera: 12 MP Ultra Geniş
- Ağ ve Bağlantı: 5G (Sub-6), Wi-Fi 7
- Bellek: 12/16 GB
- Depolama: 256/512/1 TB ve 2 TB micro SD kart desteği
- Pil / Şarj: 11,600 mAh / 45 W
Galaxy Tab S11 çıkış tarihi ve fiyatı
One UI 8 ile çalışan ilk Galaxy tabletler olan Galaxy Tab S11 serisi, 5 Eylül’den itibaren belirli pazarlarda gri ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. One UI 8 güncellemesi ise Eylül ayı sonlarından itibaren Galaxy Tab S10 serisi dahil önceki nesil cihazlarda da kademeli olarak kullanılabilecek.
Galaxy Tab S11 fiyatı 799,99 dolar, Galaxy Tab S11 Ultra fiyatı ise 1.199,99 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Galaxy Tab S11 Türkiye fiyatlandırması ise şöyle:
- Galaxy Tab S11 128 GB: 30.999 TL
- Galaxy Tab S11 256 GB: 33.999 TL
- Galaxy Tab S11 Ultra Wifi: 45.999 TL
- Galaxy Tab S11 Ultra 5G: 50.999 TL
- Galaxy Tab S11 Ultra 1TB/16GB: 60.999 TL