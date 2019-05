Samyang / Rokinon, mevcut iki lensinin MFT sistem uyumlu yeni versiyonlarını duyurdu

Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için farklı isimler altında manuel lens modelleri hazırlayan Samyang / Rokinon, mevcut iki lensinin MFT sistem aynasız fotoğraf makineleriyle uyumlu yeni versiyonlarını duyurdu.

İlk olarak FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için hazırlanan Samyang / Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC ve 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, Micro Four Thirds System (Olympus ve Panasonic tarafından oluşturulan bağlantı standardı) fotoğraf makineleri ile uyumlu versiyonlarında sadece değiştirilen bağlantı yapısıyla geliyorlar. 85mm f/1.4 AS IF UMC sunduğu aralık ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir yapı sunarken, 14mm f/2.8 ED AS IF UMC ise geniş açı manzara ve mimari çekimleri için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ortak olarak otomatik netleme teknolojisine sahip olmayan lensler, UMC çok katmanlı kaplamayla da optik olarak üst seviye performans ortaya koyabiliyorlar.

Samyang / Rokinon'un MFT sistem uyumlu yeni lenslerinden 85mm f/1.4 AS IF UMC 299$, 14mm f/2.8 ED AS IF UMC ise 399$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa çıkmış durumda.





http://www.43rumors.com/small-surprise-new-rokinon-with-mft-mount-launched-and-in-stock/