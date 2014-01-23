Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samyang / Rokinon, mevcut iki lensinin MFT sistem uyumlu yeni versiyonlarını duyurdu

5 yıl
5,1b
1
8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samyang / Rokinon, mevcut iki lensinin MFT sistem uyumlu yeni versiyonlarını duyurdu
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için farklı isimler altında manuel lens modelleri hazırlayan Samyang / Rokinon, mevcut iki lensinin MFT sistem aynasız fotoğraf makineleriyle uyumlu yeni versiyonlarını duyurdu.
İlk olarak FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için hazırlanan Samyang / Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC ve 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, Micro Four Thirds System (Olympus ve Panasonic tarafından oluşturulan bağlantı standardı) fotoğraf makineleri ile uyumlu versiyonlarında sadece değiştirilen bağlantı yapısıyla geliyorlar. 85mm f/1.4 AS IF UMC sunduğu aralık ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir yapı sunarken, 14mm f/2.8 ED AS IF UMC ise geniş açı manzara ve mimari çekimleri için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ortak olarak otomatik netleme teknolojisine sahip olmayan lensler, UMC çok katmanlı kaplamayla da optik olarak üst seviye performans ortaya koyabiliyorlar.
Samyang / Rokinon'un MFT sistem uyumlu yeni lenslerinden 85mm f/1.4 AS IF UMC 299$, 14mm f/2.8 ED AS IF UMC ise 399$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa çıkmış durumda.


http://www.43rumors.com/small-surprise-new-rokinon-with-mft-mount-launched-and-in-stock/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jimi1984 5 yıl
Lens boyutları aynı ve sadece bayonet kısmını değiştir dilerse m 4/3 kullanıcıları almaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 5 yıl
bir de otomatik olaydı iyiydi.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim