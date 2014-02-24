SanDisk, 128GB kapasiteli microSDXC hafıza kartını duyurdu

Yeni nesil akıllı telefonların 4K video çekim yeteneğine kavuşması, mobil oyunların GB+ seviyesinde dosya büyüklüğü ile gelmeye başlaması ve bazı diğer nedenlerden ötürü, yüksek depolama kapasitesine sahip hızlı microSD kart çözümlerine olan ihtiyaç iyice arttı. Alanında dünyanın en büyük üreticilerinden SanDisk, yukarıda bahsettiğimiz bu ihtiyaca yönelik olarak 128GB ile dünyanın en yüksek kapasite yoğunluna sahip microSDXC kartını duyurdu.

Mobil Dünya Kongresi kapsamında anons edilen hafıza kartında bu derece yüksek kapasiteye ulaşabilmek için SanDisk, kendi geliştirdiği özel bir teknoji ile 16 adet bellek zarını dikey yığınlama yöntemi ile kullanmış. Yüksek kapasitesi ile 16 saatlik Full HD video saklayabilen microSDXC hafıza kartının kullanılabilmesi için, ilgili akıllı telefon veya mobil cihazların da bu ölçekte hafıza kartı kullanımına olanak tanıması gerekiyor. Örneğin günümüzde hala 32GB üstü microSD kart kullanımına olanak tanımayan pek çok telefon bulunuyor. SanDisk'in 128GB kapasiteli yeni hafıza kartını 200 dolar etiket fiyatı ile pazara sunması bekleniyor.