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SanDisk, 128GB kapasiteli microSDXC hafıza kartını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk, 128GB kapasiteli microSDXC hafıza kartını duyurdu
Yeni nesil akıllı telefonların 4K video çekim yeteneğine kavuşması, mobil oyunların GB+ seviyesinde dosya büyüklüğü ile gelmeye başlaması ve bazı diğer nedenlerden ötürü, yüksek depolama kapasitesine sahip hızlı microSD kart çözümlerine olan ihtiyaç iyice arttı. Alanında dünyanın en büyük üreticilerinden SanDisk, yukarıda bahsettiğimiz bu ihtiyaca yönelik olarak 128GB ile dünyanın en yüksek kapasite yoğunluna sahip microSDXC kartını duyurdu.
Mobil Dünya Kongresi kapsamında anons edilen hafıza kartında bu derece yüksek kapasiteye ulaşabilmek için SanDisk, kendi geliştirdiği özel bir teknoji ile 16 adet bellek zarını dikey yığınlama yöntemi ile kullanmış. Yüksek kapasitesi ile 16 saatlik Full HD video saklayabilen microSDXC hafıza kartının kullanılabilmesi için, ilgili akıllı telefon veya mobil cihazların da bu ölçekte hafıza kartı kullanımına olanak tanıması gerekiyor. Örneğin günümüzde hala 32GB üstü microSD kart kullanımına olanak tanımayan pek çok telefon bulunuyor. SanDisk'in 128GB kapasiteli yeni hafıza kartını 200 dolar etiket fiyatı ile pazara sunması bekleniyor. 

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asaltek 5 yıl en beğenilen
adamlar cücük kadar yere 128gb sığdırmışlar, daha ne olsun, bırakın da 200 dolar istesin,
2x8gb ddr3 bellek ya da yaklaşık 128gb ssd fiyatına.
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deadric 5 yıl
64GB class 10 sandisk kartım bundan 3 ay önce bozulmuştu. Write protected oldu, içinde bilgiler var okunuyor ama ne format atılıyor ne bişey yazılıp siliniyordu yani.
Sandisk amerikaya mail attım, içinde özel dosyalarım fotolarım olduğunu söyledim, normal şartlarda garantisinin devam ettiğini ama sırf bu sebeple garantiye vermek istemediğimi anlattım. Aynı gün içinde hiç beklemediğim bir cevap aldım.
"Kartınızı kırıp bir zarfa koyun, şu adrese gönderin, yenisini gönderelim"
Dediklerini yaptım dedikleri adrese verdikleri kod ile gönderdim (para ödemedim) ellerine ulaştıktan hemen sonra yeni kartı gönderdiler ve kapıma kadar geldi, tüm bu süre yaklaşık 2 hafta kadar sürdü.
Sandisk kartlarda ve usb belleklerde gözlemlediğim böyle bir sıkıntı var, bozuluyorlar. Ama bu şekilde sattıkları ürünün arkasında durmaları da insana güven vermiyor değil.
64GB class 10 sandisk kartım bundan 3 ay önce bozulmuştu. Write protected oldu, içinde bilgiler var okunuyor ama ne format atılıyor ne bişey yazılıp siliniyordu...
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farazicosmos 5 yıl
8 tanesi 1 tb ediyorsa demekki ssd lere 50 100 tb veriyi çok rahat sığdırabilirler isteseler
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Mr. Jingles 5 yıl
Daha birkaç yıl öncesine kadar hard diskler olurdu bu seviyede şimdi hafıza kartları 128 GB oldu. Nereden nereye.
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ouzqan 5 yıl
Diğer markaların çıkarıp piyasını düşürmesi için beklemedeyiz !
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thestell 5 yıl
Fiyat dolayısıyla göstermelik olmuş ama büyütmenin de vakti gelmişti.
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DH Misafiri 5 yıl
extreme serisi note 3 ile uyumsuz olan bir marka.. ama 128 bi gereklilikti zira 64 ü doldurduğum oluyor, sonuçta bilgisayar yerine kullanıyoruz telefonlarımızı.. Note3 kullanıcıları sandisk extreme den uzak dursun derim ;)
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musa_unsal2005 5 yıl
128 gb o kağıt gibi karta nasıl sığmış yaaa :D
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deadric 5 yıl
64GB class 10 sandisk kartım bundan 3 ay önce bozulmuştu. Write protected oldu, içinde bilgiler var okunuyor ama ne format atılıyor ne bişey yazılıp siliniyordu yani.
Sandisk amerikaya mail attım, içinde özel dosyalarım fotolarım olduğunu söyledim, normal şartlarda garantisinin devam ettiğini ama sırf bu sebeple garantiye vermek istemediğimi anlattım. Aynı gün içinde hiç beklemediğim bir cevap aldım.
"Kartınızı kırıp bir zarfa koyun, şu adrese gönderin, yenisini gönderelim"
Dediklerini yaptım dedikleri adrese verdikleri kod ile gönderdim (para ödemedim) ellerine ulaştıktan hemen sonra yeni kartı gönderdiler ve kapıma kadar geldi, tüm bu süre yaklaşık 2 hafta kadar sürdü.
Sandisk kartlarda ve usb belleklerde gözlemlediğim böyle bir sıkıntı var, bozuluyorlar. Ama bu şekilde sattıkları ürünün arkasında durmaları da insana güven vermiyor değil.
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Sebastian Shaw 5 yıl
sonunda çıkarabildiler evet yeni telefona alınacak hafıza kartı da belli oldu :)
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Masquerade89 5 yıl
Çok pahalı
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darkaura 5 yıl
sandisk ultralarda bir sorunda yuksek voltaj istemeleri. bu yuzden bazi telefonlarda sorun cikariyorlar, hic calismiyabiliyorlar. 128gb lik versiyonun dahada fazla guc isteyecegini tahmin etmek zor degil. fotograf makinalari icin cok iyi ama telefona alirken iki kere arastirmak gerek.
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Zenci Forvet 5 yıl
Beyler ileride ucuzlayacağı için fiyatı dert etmeyin sanki kaç telefon 4k çekim yapabiliyor şu an elinizdekilerden?
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MarjinaL_Kedi 5 yıl
bunu alcak kişi zaten ekipmanıda sağlamdır
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