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SanDisk 1GB/s okuma hızlarına ulaşan Extreme Pro SSD duyuruldu

Verilerinizi 1GB/s seviyesinde aktarabileceğiniz SanDisk Extreme Pro Portable SSD taşınabilir depolama çözümü CES 2019 fuarında duyuruldu. Detaylar haberinizde.
4 ay
7,2b
1
14
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir SSD ürünlerinde veri aktarım hızları büyük önem taşıyor. Artık büyük boyutlu verilerle uğraştığımız için haliyle aktarımın tamamlanmasını beklemek sıkıcı olabiliyor. SanDisk ise CES 2019 fuarında bu konuya eğiliyor.

SanDisk Extreme Pro Portable SSD özellikleri ve fiyatı

SanDisk Extreme Pro Portable SSD modeli USB 3.1 teknolojisi ile 1GB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Extreme versiyonunda bu rakam 550MB/s sınırına kadar çıkabiliyordu. Hıza önem verenler için SanDisk Extreme Pro Portable SSD iyi bir alternatif olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch 4 kayak yaparken yanlış düşme alarmı veriyor"

IP55 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan ürün ayrıca düşmelere karşı da dayanıklı. 500GB, 1TB ve 2TB şeklinde kapasitelere sahip olan SanDisk Extreme Pro Portable SSD modelinin bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyat olarak ise 199$-349$ ve 599$ şeklinde etiketler belirlenmiş.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/sandisk-extreme-ssd-1gb-read-speeds/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 4 ay
Merak edenler için ramlerin hızları:
DDR data transfer rates:
DDR 266：2.1 GB/s
DDR 333：2.6 GB/s
DDR 400：3.2 GB/s
DDR2 data transfer rates:
DDR2 533：4.2 GB/s
DDR2 667：5.3 GB/s
DDR2 800：6.4 GB/s
DDR3 data transfer rates:
DDR3 1066：8.5 GB/s
DDR3 1333：10.6 GB/s
DDR3 1600：12.8 GB/s
DDR3 1866：14.9 GB/s
DDR4 data transfer rates:
DDR4 2133：17 GB/s
DDR4 2400：19.2 GB/s
DDR4 2666：21.3 GB/s
DDR4 3200：25.6 GB/s
transcend-info.com/...
Yani bir DDR 266 MHz'in yarısına ulaşmayı başarmış.

2000'lerde kullanılan ramler.
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odyssa 4 ay
yazık ya adam çok biliyor gibi yazmış yukarıya boş boş. 500 gb 850 evo ssd aldım 300tb ömrü var ki 300 tb bitince bozulacağı anlamına gelmiyor, 300 tb sorunsuz çıkarır diyor. evo çıkalı ne kadar oldu bir düşünün, üzerine kaç tane ssd çıktı düşünün. herkesin aklı sen kadar da ram diski çıkartacaklar te allahım ya. 2 ünlem koyan kendini ne sanıyor.
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SEO-Uzmanı 4 ay odyssa
sen önce var olan flash teknolojisi alt yapısı yüzünden
kaç kere yavaşladı diye değiştirdiğin cep telefonu sayısını şuraya yazsana Allah aşkına ! :)
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SEO-Uzmanı 4 ay
ram disk yapın ; 10x katı hız yapması garanti !
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hotmail_hotmail 4 ay SEO-Uzmanı
taşınabilir mi yoksa dahili mi oluyor ram disk? google da dahili sürücü çıkıyor.
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hotmail_hotmail 4 ay
Bağlantıdan bahsedilmemiş. Usb 3.1 ile bu hız imkansız. Yüksek ihtimalle usb 3.1 gen2 (10Gb/s) dir.
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ipli jeton 4 ay hotmail_hotmail
İşi iyice karıştırdılar. Önce 3.0 dediler, ardından olmadı 3.1 gen 1 olsun dediler. USB 3.1'i de 3.1 gen 2 yaptılar. 3.0'ı 3.0'da bırakıp yeni çıkana 3.1 deseler kavram karmaşası olmazdı. Çocuğun adını önceden koyuyorsun, herkes alışıyor, sonra bu isim olmamış diyorsun. Böyle olmamalı bence.
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AqRaMa 4 ay
vay anam vay saniyede 1gb nedir ya gelecekte neler olacak demek ki
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