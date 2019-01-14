SanDisk 1GB/s okuma hızlarına ulaşan Extreme Pro SSD duyuruldu

Taşınabilir SSD ürünlerinde veri aktarım hızları büyük önem taşıyor. Artık büyük boyutlu verilerle uğraştığımız için haliyle aktarımın tamamlanmasını beklemek sıkıcı olabiliyor. SanDisk ise CES 2019 fuarında bu konuya eğiliyor.
SanDisk Extreme Pro Portable SSD özellikleri ve fiyatı
SanDisk Extreme Pro Portable SSD modeli USB 3.1 teknolojisi ile 1GB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Extreme versiyonunda bu rakam 550MB/s sınırına kadar çıkabiliyordu. Hıza önem verenler için SanDisk Extreme Pro Portable SSD iyi bir alternatif olacaktır.Ayrıca Bkz. "Apple Watch 4 kayak yaparken yanlış düşme alarmı veriyor"
IP55 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan ürün ayrıca düşmelere karşı da dayanıklı. 500GB, 1TB ve 2TB şeklinde kapasitelere sahip olan SanDisk Extreme Pro Portable SSD modelinin bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyat olarak ise 199$-349$ ve 599$ şeklinde etiketler belirlenmiş.
https://www.ubergizmo.com/2019/01/sandisk-extreme-ssd-1gb-read-speeds/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DDR data transfer rates:
DDR 266：2.1 GB/s
DDR 333：2.6 GB/s
DDR 400：3.2 GB/s
DDR2 data transfer rates:
DDR2 533：4.2 GB/s
DDR2 667：5.3 GB/s
DDR2 800：6.4 GB/s
DDR3 data transfer rates:
DDR3 1066：8.5 GB/s
DDR3 1333：10.6 GB/s
DDR3 1600：12.8 GB/s
DDR3 1866：14.9 GB/s
DDR4 data transfer rates:
DDR4 2133：17 GB/s
DDR4 2400：19.2 GB/s
DDR4 2666：21.3 GB/s
DDR4 3200：25.6 GB/s
transcend-info.com/...
Yani bir DDR 266 MHz'in yarısına ulaşmayı başarmış.
2000'lerde kullanılan ramler.
kaç kere yavaşladı diye değiştirdiğin cep telefonu sayısını şuraya yazsana Allah aşkına ! :)