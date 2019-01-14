SanDisk 1GB/s okuma hızlarına ulaşan Extreme Pro SSD duyuruldu

Taşınabilir SSD ürünlerinde veri aktarım hızları büyük önem taşıyor. Artık büyük boyutlu verilerle uğraştığımız için haliyle aktarımın tamamlanmasını beklemek sıkıcı olabiliyor. SanDisk ise CES 2019 fuarında bu konuya eğiliyor.

SanDisk Extreme Pro Portable SSD özellikleri ve fiyatı

SanDisk Extreme Pro Portable SSD modeli USB 3.1 teknolojisi ile 1GB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Extreme versiyonunda bu rakam 550MB/s sınırına kadar çıkabiliyordu. Hıza önem verenler için SanDisk Extreme Pro Portable SSD iyi bir alternatif olacaktır.

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IP55 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan ürün ayrıca düşmelere karşı da dayanıklı. 500GB, 1TB ve 2TB şeklinde kapasitelere sahip olan SanDisk Extreme Pro Portable SSD modelinin bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyat olarak ise 199$-349$ ve 599$ şeklinde etiketler belirlenmiş.