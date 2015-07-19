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SanDisk Wireless Connect Stick kablosuz medya sunucusunu duyurdu

3 yıl
7,6b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk Wireless Connect Stick kablosuz medya sunucusunu duyurdu

Genelde tüketicilerin medya içeriklerini depolamak ve kablosuz erişim sağlamak için NAS veya bağımsız kablosuz medya sunucuları piyasada bulunuyor. SanDisk ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış. 

SanDisk Wireless Connect Stick adındaki cihaz bir USB bellek olarak görev yapıyor. Kullanıcılar 128GB'a kadar verilerini depolayabiliyor. Ancak cihaz ayrıca bir kablosuz medya sunucusu durumunda.

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4Ghz yongası barındıran belleğe 3 farklı cihaz bağlanarak medya içeriklerine erişebiliyor. Dahili bataryası sayesinde tek bir cihaz için 4.5 saate kadar medya akışı sağlayabiliyor. 

iOS ve Android uygulaması SanDisk Connect adını taşıyor ve indirmeye sunulmuş durumda. Mac ve PC için ise bir web uygulaması üzerinden cihaza erişebiliyorsunuz ve medya oynatımı yanında yedekleme de yapabiliyorsunuz. SanDisk Wireless Connect Stick modeli 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB kapasitelere sahip. Fiyatı ise 29.99$-99.99$ arasında değişiyor. 

http://www.androidauthority.com/sandisk-connect-wireless-stick-626326/ Yorum Yaz
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acbold 3 yıl
Güzel yenilikçi bir ürün ve ölü fiyatla doğmaması en büyük artısı.

Edit : sandisk.com/...

IOS ve Android desteği ile mobil cihazlardan erişim mümkün.
Arabirim usb 2.0

64GB ve 128GB modelleri exFAT
16GB ve 32GB modelleri ise sadece FAT32 destekli.
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DubSteq 3 yıl
ooo yalnız buraya 16gb'lık 69TL ye felan gelirse iyi iş yapar. Hemen alırım bi 32'lik yada 64'lük. NAS almaya da pek gerek kalmaz. Smart TV'de bağlanabiliyorsa çok iyi.
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SkewCurrent 3 yıl
Böyle bir ürün için fiyatlar gayet uygun görünüyor.
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