SanDisk, X100 serisi SSD sürücülerini duyurdu



Depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk, SSD ürünleri serisine X100 adını verdiği yeni modelleri eklemeye hazırlanıyor. SATA 6.0 Gbps arabirimini ve MLC NAND Flash belleklere sahip olan X100 serisi SSD'ler 500/420 MB/S okuma yazma hızları vaadediyor. SanDisk X100 serisi SSD sürücüleri 2 milyon saate kadar hatasız kullanım süresi sunuyor. 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB gibi kullanım ihtiyacına ve bütçeye göre alternatifleri bulunan SanDisk X100 SSD sürücülerinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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