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SanDisk, X100 serisi SSD sürücülerini duyurdu

7 yıl
8,8b
1
15
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk, SSD ürünleri serisine X100 adını verdiği yeni modelleri eklemeye hazırlanıyor. SATA 6.0 Gbps arabirimini ve MLC NAND Flash belleklere sahip olan X100 serisi SSD'ler 500/420 MB/S okuma yazma hızları vaadediyor. SanDisk X100 serisi SSD sürücüleri 2 milyon saate kadar hatasız kullanım süresi sunuyor. 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB gibi kullanım ihtiyacına ve bütçeye göre alternatifleri bulunan SanDisk X100 SSD sürücülerinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri

ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..
playstylebilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ...
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zotti52 7 yıl
Batuist
playstyle bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri
ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..

Kısa ömürlü olmadıkları konusunda haklısınız. Fakat firmaların lanse ettiği milyon saatlik ömürler; sürekli yazma işlemi yapılacağı hesap edilerek değil de standart bir kullanıcının günde ortalama kaç GB yazma yapacağı düşünülerek hesaplanan süreler. Şu anda birçok yeni nesil SSD 25 Nm proses ile üretilen NAND bellek yongaları kullanıyor. Bu yongalar yaklaşık olarak 3000 ila 5000 arasında yazma-silme döngüsü ömrüne sahipler. Örnek olarak Sandforce bellek kontrolcülü modelleri ele alalım. Sandforce kontrolcülerde DuraClass özelliği var. Bu özellik sayesinde yazma işlemi bellek hücrelerine homojen bir şekilde yayılıyor. Yani tüm hücrelere en az 1 tur yazım yapılmadan 2. tur yazım işlemine geçilmiyor. Yani dolayısıyla 60 GB'lık bir modele (kullanılabilir alan 55,8 GB) günde 55,8 GB yazma işlemi yaptırırsanız başka bir arıza çıkmaması halinde en kötümser tahminle 3000 gün kullanım ömrü olur SSD'nin. Farkedileceği üzere SSD'nizin kapasitesi arttıkça doğal olarak ömrü de bu oranda artmış oluyor. Elimden geldiğince basit olarak özetlemeye çalıştım. Umarım kafalardaki soru işaretlerini biraz olsun silebilmişimdir. Herkese hayırlı forumlar dilerim.
Batuistplaystyle bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayat...
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gun 7 yıl
Batuist
playstyle bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri
ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..

Bahsedilen mtbf ömrü tahmin ettiğiniz gibi milyon saat kullanım değil.
Hesaplama yıllar sürecek test yapılamıyacağından şu şekilde yapılıyor. 100 tane disk alıyorsunuz ve çalıştırmaya başlıyorsunuz (bu 1000 filanda olabiliyor).
Sonra ilk bozulan disk zamanına göre bir çalışma saati alıyorsunuz ve bunu disk sayısı ile çarpıyorsunuz sonuçta bu rakam ortaya çıkıyor.
Ürün bozulma ihtimali yüksekse bu değer düşüyor, eğer çok disk alırsanız risk artıyor vs. vs.
En nihayetinde ortalama bir kullanım ömrü karşılaştırması yapılabiliyor.
Sunucularımızda 6-7 yıldır kullandığımız diskler var bozulmuyor ama geçen sene aldığımız bir disk bozuldu ?
Biraz karışık ama diskleri birbiri ile karşılaştırmak için iyi bir yöntem kanımca.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-7D3B6A019 7 yıl gun
gun

Batuist

playstyle bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri
ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..


Bahsedilen mtbf ömrü tahmin ettiğiniz gibi milyon saat kullanım değil.

Hesaplama yıllar sürecek test yapılamıyacağından şu şekilde yapılıyor. 100 tane disk alıyorsunuz ve çalıştırmaya başlıyorsunuz (bu 1000 filanda olabiliyor).

Sonra ilk bozulan disk zamanına göre bir çalışma saati alıyorsunuz ve bunu disk sayısı ile çarpıyorsunuz sonuçta bu rakam ortaya çıkıyor.

Ürün bozulma ihtimali yüksekse bu değer düşüyor, eğer çok disk alırsanız risk artıyor vs. vs.

En nihayetinde ortalama bir kullanım ömrü karşılaştırması yapılabiliyor.

Sunucularımızda 6-7 yıldır kullandığımız diskler var bozulmuyor ama geçen sene aldığımız bir disk bozuldu ?

Biraz karışık ama diskleri birbiri ile karşılaştırmak için iyi bir yöntem kanımca.

Oha general O.o
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1963bursa 7 yıl
Yurtdışında arkadaşları olanlara duyurulur. OCZ 256 GB agility SSD'ler 256 dolara bulunabiliyor, 1 GB 1 dolar, değerlendirilebilir.
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1ses1 7 yıl
Kesinlikle SanDisk in içbir ürününü almam bedavada alamam çünkü üzerinde sakladığım data lar daha kıymetli. Bu zaman kadar USB belleklerdeki sakladığım ve kullandığım datalar sandisk sayesinde heba oldu. Benden uzak olsun.Lanet marka. Megabaytları cürüsün.
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zotti52 7 yıl
Batuist
playstyle bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri
ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..

Kısa ömürlü olmadıkları konusunda haklısınız. Fakat firmaların lanse ettiği milyon saatlik ömürler; sürekli yazma işlemi yapılacağı hesap edilerek değil de standart bir kullanıcının günde ortalama kaç GB yazma yapacağı düşünülerek hesaplanan süreler. Şu anda birçok yeni nesil SSD 25 Nm proses ile üretilen NAND bellek yongaları kullanıyor. Bu yongalar yaklaşık olarak 3000 ila 5000 arasında yazma-silme döngüsü ömrüne sahipler. Örnek olarak Sandforce bellek kontrolcülü modelleri ele alalım. Sandforce kontrolcülerde DuraClass özelliği var. Bu özellik sayesinde yazma işlemi bellek hücrelerine homojen bir şekilde yayılıyor. Yani tüm hücrelere en az 1 tur yazım yapılmadan 2. tur yazım işlemine geçilmiyor. Yani dolayısıyla 60 GB'lık bir modele (kullanılabilir alan 55,8 GB) günde 55,8 GB yazma işlemi yaptırırsanız başka bir arıza çıkmaması halinde en kötümser tahminle 3000 gün kullanım ömrü olur SSD'nin. Farkedileceği üzere SSD'nizin kapasitesi arttıkça doğal olarak ömrü de bu oranda artmış oluyor. Elimden geldiğince basit olarak özetlemeye çalıştım. Umarım kafalardaki soru işaretlerini biraz olsun silebilmişimdir. Herkese hayırlı forumlar dilerim.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri
1 Yanıt Yanıtla
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Batuist 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bilmem kaç bininci kez yazışta pat diye yanan bellek hücreleri olduğu sürece bu teknolojinin uzun ömürlü bir hayatı olmayacağı ortada gibi bunun yerine ramlerin daha az enerji tüketmesini sağlasınlar birde içlerin pil koysunlar çünkü ramlar bilgisayarın en uzun ömürlü donanımlarından biri

ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..
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E_Aydin35 7 yıl
xlmnt13
hızlar biraz düşük gibi geldi

Bencede SanDisk'in verdiği hızların çok üstünde çıkan SSD'ler var ancak tabi bu fiyatıda etkiler..
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Batuist 7 yıl
sandisklerin çok daha rekabetçi olabileceğini düşünüyorum. bundan 10 sene önce flash belleklerin ve mp3 çalarların ucuzlamasında büyük etkisi olmuştu.. ilk ürünler ateş pahasına satılırken alınabilir fiyatlarla piyasada iyi bir yer edinmişti.. bu çerçeveden bakınca sandiskin ürünlerinin geniş yelpazede piyasaya girmesi ssd pazarı için olumlu bir gelişme olabilir.
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xLmNt13 7 yıl
hızlar biraz düşük gibi geldi
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kerokeso 7 yıl
Artık pcie olmayan hiçbir ssdnin (34 veya daha eski nm ile üretilmediği sürece) performans veya hız açısından önemli bir fark teşkil edeceğini düşünmüyorum.
edit: performans veya hız değil, performans veya ömür diyecektim. Overclockla kafayı bozmuşuz
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