SanDisk, X100 serisi SSD sürücülerini duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Depolama çözümleri üreticilerinden SanDisk, SSD ürünleri serisine X100 adını verdiği yeni modelleri eklemeye hazırlanıyor. SATA 6.0 Gbps arabirimini ve MLC NAND Flash belleklere sahip olan X100 serisi SSD'ler 500/420 MB/S okuma yazma hızları vaadediyor. SanDisk X100 serisi SSD sürücüleri 2 milyon saate kadar hatasız kullanım süresi sunuyor. 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB gibi kullanım ihtiyacına ve bütçeye göre alternatifleri bulunan SanDisk X100 SSD sürücülerinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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ssdlerin ömürleri hddlerden daha fazla.. artı hiç ram eskitmemişsin belli... bir ssd disk için üreticiler 2.000.000 saat ortalama hatasız kullanım ömrü sunuyor.. Buda demek oluyor ki şayet bir ssd diski hiç durmadan tam kapasite yani içerisindeki tüm hücrelerine okuma yazma yapsanız hiç durmadan 2000000/24/365=228 yıl boyunca hatasız kullanabilirsiniz... siz bana 10 yıldır kullandığınız bir hdd göstersenize??? bende var ama o da 10GB.. hatta daha eski ve kullanılmıyor artık.. hangi uzun ömürlü olmayacak bir teknolojiden bahsediyorsunuz??? sanırım 228 yıl yaşasaydınız bile bu süre boyunca hiç kesintisiz bir şekilde veri yazıp okutturamazdınız... yani bu süreyi bile aşardı kullanım ömrü..
Kısa ömürlü olmadıkları konusunda haklısınız. Fakat firmaların lanse ettiği milyon saatlik ömürler; sürekli yazma işlemi yapılacağı hesap edilerek değil de standart bir kullanıcının günde ortalama kaç GB yazma yapacağı düşünülerek hesaplanan süreler. Şu anda birçok yeni nesil SSD 25 Nm proses ile üretilen NAND bellek yongaları kullanıyor. Bu yongalar yaklaşık olarak 3000 ila 5000 arasında yazma-silme döngüsü ömrüne sahipler. Örnek olarak Sandforce bellek kontrolcülü modelleri ele alalım. Sandforce kontrolcülerde DuraClass özelliği var. Bu özellik sayesinde yazma işlemi bellek hücrelerine homojen bir şekilde yayılıyor. Yani tüm hücrelere en az 1 tur yazım yapılmadan 2. tur yazım işlemine geçilmiyor. Yani dolayısıyla 60 GB'lık bir modele (kullanılabilir alan 55,8 GB) günde 55,8 GB yazma işlemi yaptırırsanız başka bir arıza çıkmaması halinde en kötümser tahminle 3000 gün kullanım ömrü olur SSD'nin. Farkedileceği üzere SSD'nizin kapasitesi arttıkça doğal olarak ömrü de bu oranda artmış oluyor. Elimden geldiğince basit olarak özetlemeye çalıştım. Umarım kafalardaki soru işaretlerini biraz olsun silebilmişimdir. Herkese hayırlı forumlar dilerim.