SanDisk iXPAND kablosuz şarj ve depolama çözümü duyuruldu

Bilindiği üzere iOS cihazlarında veri yedekleme ve harici depolama işlemleri kısıtlamalar yüzünden sancılı gerçekleşiyor. SanDisk bunun için iXPAND adında bir harici bellek çözümü geliştirmişti. Lightning bağlantısı barındıran USB bellekler uygulama üzerinden fotoğraflarınızı yedekleyebiliyordu.

SanDisk iXPAND Wireless Charge özellikleri ve fiyatı

SanDisk ilk günden bu yana iXPAND serisini iOS için geliştiriyordu ancak yeni SanDisk iXPAND Wireless Charger ile artık Android cihazlarını da yedekleme imkânınız var. Üstelik aynı anda cihazınızı 10W şarj da edebiliyorsunuz.

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Kablosuz şarj cihazı telefonunuzu değdirdiğiniz anda WiFi üzerinden içerik yedeklemeye başlıyor. Elbette bunun için uyumlu uygulamayı yüklemiş ve ayarları yapmış olmanız gerekiyor. iPhone veya Android telefonları bu sayede hem şarj ediyor hem de sürekli yedekliyorsunuz. iOS kullanıcıları için SMS, fotoğraf yedekleme ve iTunes veya iCloud yedeklemeleri sunuluyor. Android kullanıcıları için ise SMS, fotoğraf ve tüm sistem yedekleme sunuluyor.

Bu ürünün kablolu versiyonu Lightning üzerinden şarj ediyor ve veri yedekliyordu. SanDisk şimdi kapsama alanını biraz daha genişletmiş oldu. SanDisk iXPAND Wireless Charger 128GB modeli 70 Pound iken 256GB modeli de 130 Pound fiyat etiketine sahip.