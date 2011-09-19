SanDisk'den iki yeni USB bellek: Cruzer Fit ve Cruzer Switch

Haber Editörü
Tüketicilere flash bellek ve USB bellek gibi depolama çözümleri sunan SanDisk firması, Cruzer Fit ve Cruzer Switch serileriyle mevcut ürün gamını genişletiyor.
Önemli dosyalarınızı koruma altına alabileceğiniz SanDisk SecureAccess yazılımıyla gelen USB belleklerden Cruzer Fit serisi ufak tasarımlarıyla dikkat çekerken, Cruzer Switch serisinin kapağı ürüne entegre halde. Böylece kapağın kaybolma riskinin önüne geçiliyor.
SanDisk'in resmi internet sitesinden edindiğimiz bilgilere göre;
Cruzer Fit
- 4 GB: 24.99$
- 8 GB: 47.99$
- 16 GB: 82.99$
Cruzer Switch
- 2 GB: 12.99$
- 4 GB: 19.99$
- 8 GB: 39.99$
- 16 GB: 59.99$
- 32 GB: 99.99$
şeklinde fiyatlandırılmış.
http://www.sandisk.com/products/usb-flash-drives/sandisk-cruzer-fit-usb-flash-drive Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sitesinde Fit serisi için "düşük profil" terimi kullanılmış, aynen Tesla'nın söylediği gibi, hatta belki daha da yavaştır. Çok şık duruyor ama saçlarımla aram iyi, yolamam.
Evet yavaş hız beni de delirtiyor.
3 tane Flash belleğim var.
Birisi 25/18 Sandisk Cruzer Contour
Birisi USB3.0 da 70/18 AData USB3.0 işte
Diğeri ise USB2.0 da 33/25 AData PD7
Hepsi de çok iyiler. Özellikle PD7 jet gibi.
USB3.0 olan da USB3 te çok iyi ama USB2.0 da da yavaş değil yani...