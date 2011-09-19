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SanDisk'den iki yeni USB bellek: Cruzer Fit ve Cruzer Switch

7 yıl
25,6b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SanDisk'den iki yeni USB bellek: Cruzer Fit ve Cruzer Switch
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Tüketicilere flash bellek ve USB bellek gibi depolama çözümleri sunan SanDisk firması, Cruzer Fit ve Cruzer Switch serileriyle mevcut ürün gamını genişletiyor.
Önemli dosyalarınızı koruma altına alabileceğiniz SanDisk SecureAccess yazılımıyla gelen USB belleklerden Cruzer Fit serisi ufak tasarımlarıyla dikkat çekerken, Cruzer Switch serisinin kapağı ürüne entegre halde. Böylece kapağın kaybolma riskinin önüne geçiliyor.
SanDisk'den iki yeni USB bellek: Cruzer Fit ve Cruzer Switch
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SanDisk'in resmi internet sitesinden edindiğimiz bilgilere göre;
Cruzer Fit
  • 4 GB: 24.99$
  • 8 GB: 47.99$
  • 16 GB: 82.99$
Cruzer Switch
  • 2 GB: 12.99$
  • 4 GB: 19.99$
  • 8 GB: 39.99$
  • 16 GB: 59.99$
  • 32 GB: 99.99$
şeklinde fiyatlandırılmış.

http://www.sandisk.com/products/usb-flash-drives/sandisk-cruzer-fit-usb-flash-drive Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dr.Optech 7 yıl
Herne kadar kopyalama hızı yavaşta olsa araba için aldım minik olması önemliydi nihayetinde içine 30 - 50 adet arası müzik atıp dinliyorum sonuçta 8 gb pekala 2 gb bile olsaydı bana fazlası ile yeterdi yine...
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Recharged 7 yıl
Fiyat konusunda tekrar düşünmeliler sanki.
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Nétwork 7 yıl
Vatan Bilgisayar fiyatları ile alakası yok. Konuda TL yerine $ yazılmış sanırım.
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sertacarslan 7 yıl
OverClocK1ng
TeslaSaniyede 2 MB yazma, 5 MB okuma hızına sahip olur kesin. Sandisk bellekleri ufalttıkça kaplumbağa gibi yavaşlatıyor. aralıksız 2 günde dolar o 32 GB modeller.
Evet yavaş hız beni de delirtiyor.3 tane Flash belleğim var.Birisi 25/18 Sandisk Cruzer ContourBirisi USB3.0 da 70/18 AData USB3.0 işteDiğeri ise USB2.0 da 33/25 AData PD7Hepsi de çok iyiler. Özellikle PD7 jet gibi.USB3.0 olan da USB3 te çok iyi ama USB2.0 da da yavaş değil yani...

Sitesinde Fit serisi için "düşük profil" terimi kullanılmış, aynen Tesla'nın söylediği gibi, hatta belki daha da yavaştır. Çok şık duruyor ama saçlarımla aram iyi, yolamam.
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artcraft35 7 yıl
bana fiyatlar çok uçuk gibi geldi
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OverClocK1ng 7 yıl
Tesla
Saniyede 2 MB yazma, 5 MB okuma hızına sahip olur kesin. Sandisk bellekleri ufalttıkça kaplumbağa gibi yavaşlatıyor. aralıksız 2 günde dolar o 32 GB modeller.

Evet yavaş hız beni de delirtiyor.
3 tane Flash belleğim var.
Birisi 25/18 Sandisk Cruzer Contour
Birisi USB3.0 da 70/18 AData USB3.0 işte
Diğeri ise USB2.0 da 33/25 AData PD7
Hepsi de çok iyiler. Özellikle PD7 jet gibi.
USB3.0 olan da USB3 te çok iyi ama USB2.0 da da yavaş değil yani...
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Stanislas Xavier 7 yıl
fit modeli güzelmiş kaybetmem diyenler için iyi okuma yazma hızlarıda makul olursa alınabilir
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Tesla 7 yıl
Saniyede 2 MB yazma, 5 MB okuma hızına sahip olur kesin. Sandisk bellekleri ufalttıkça kaplumbağa gibi yavaşlatıyor. aralıksız 2 günde dolar o 32 GB modeller.
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