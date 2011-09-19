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SanDisk'den mobil cihazlar için 64 GB microSDXC bellek kartı

7 yıl
13,9b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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8 megapiksel ve üzeri çözünürlükte fotoğraf çekebilen kameralar, Full HD video kayıt olanağı, yüzlerce müzik, fotoğraf, döküman ve uygulama derken akıllı telefonların, tabletlerin depolama sınırları zorlanır hale geldi. Elbette depolama çözümleri üreten firmaların, gelişen teknolojiyle beraber ortaya çıkan bu durumu göz ardı etmelerini beklemek doğru olmaz. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden SanDisk, 64 GB kapasite sunan microSDXC kartını duyurarak Mobile Ultra ailesini genişletmiş oldu.
Saniyede 30 MB'a kadar okuma hızına ulaşabildiği belirtilen microSDXC kart, SanDisk'in resmi internet sitesi üzerinden 219.99$ fiyat etiketiyle satılıyor. Piyasada satışına devam edilen akıllı telefonların ve tabletlerin şu an için bu karta destek verip vermediği bilinmemekle beraber destek konusunda üretici firmayla irtibata geçilmesi tavsiye ediliyor.



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RAN7843 7 yıl
200 fazla gerçekten ama kısa süre sonra fiyat düşer gibime geliyor 100 gibi olurr buda normal olurrr bence gerekli müzik ve video artık bu cihazlar medya ağırlıklı kullanılıyor üç film atsan şöyle 10 oyun yüklesen gp prorogramı yüklesen falan filan derken anca yeterli
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SystemApps 7 yıl
google amca saolsun açıkladı genişletilmiş kapasite oluyormuş.SDHC ye göre yazma ve okuma hızı daha yüksek olabiliyormuş.Bunu ise exfat dosya sistemine bağlamışlar (tam alakalımı bilemiyorum).Ve beni şaşırtan 2terabayta kadar hafıza çıkabiliyormuş.Yani durum gösteriyorki hafıza kartı girişi olmayan telefonların papucu dama atılır bikaç sene sonra.Şu an için fiyat yüksek zaten sdhclerde başta yüksek fiyatlıydı.Fİyatlar belli bir süre sonra düşecektir.Ancak 2t ve mikro sd kartı yan yana getirebilirlermi orası baya bi heyecan verici yani aslında 512gb 1t bile heyecan verici olmaya yeterde artar bile...
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SystemApps 7 yıl
bu sonuna gelen xc ne oluyor?
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elmasevmem 7 yıl SystemApps
SystemApps

bu sonuna gelen xc ne oluyor?



sdhc High Capacity idi, sdxc de eXtra Capacity.
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selcuk20 7 yıl
Teknoloji hızla ilerliyor, sayısal video çözünürlükleri ve dolayısıyla kapladıkları alan da hızla yükseliyor. Artık çektiğimiz videoları saklayabilecek yer bulmakta zorlanacağız. TB'larca disk alanlarımızın olması gerekiyor.
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Deníz 7 yıl
Tamam yapıyonuzda fiyat uçuk be
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Xanthochroid 7 yıl
Benim harddisk 80 gb adamlar 64 gb microsd üretiyor
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Foo Fighters 7 yıl
scrafea
ben bilgisayarda 40gb ide kullanıyorum

windows 8 geliştirici sürümü sayfasında hala xp kullanyrm diyenler gibisin:)
64 gb çok gerçi bi telefon için 32gb hala yarısndan fazlası boş.
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enesww 7 yıl
helal olsun adamlara bazı usb belleklerde sorun çıksada bunlar iyi olacağı benziyor yalnız fiyat unsuru önemli konu bu ne abi 219dolar yuhh yani bizim türkiyeye gelir alt ve orta segmentteki bzı telefonların fiyatında olabilir...
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lumpazivagabundus 7 yıl
ben bilgisayarda 40gb ide kullanıyorum
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