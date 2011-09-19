SanDisk'den mobil cihazlar için 64 GB microSDXC bellek kartı

8 megapiksel ve üzeri çözünürlükte fotoğraf çekebilen kameralar, Full HD video kayıt olanağı, yüzlerce müzik, fotoğraf, döküman ve uygulama derken akıllı telefonların, tabletlerin depolama sınırları zorlanır hale geldi. Elbette depolama çözümleri üreten firmaların, gelişen teknolojiyle beraber ortaya çıkan bu durumu göz ardı etmelerini beklemek doğru olmaz. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden SanDisk, 64 GB kapasite sunan microSDXC kartını duyurarak Mobile Ultra ailesini genişletmiş oldu.



Saniyede 30 MB'a kadar okuma hızına ulaşabildiği belirtilen microSDXC kart, SanDisk'in resmi internet sitesi üzerinden 219.99$ fiyat etiketiyle satılıyor. Piyasada satışına devam edilen akıllı telefonların ve tabletlerin şu an için bu karta destek verip vermediği bilinmemekle beraber destek konusunda üretici firmayla irtibata geçilmesi tavsiye ediliyor.







