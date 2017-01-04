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Yandex Haritalar’a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi

Yayınlanan son güncelleme paketi ile Yandex Haritalar’a sesli navigasyon desteği geldi. Üstelik artık kullanıcılar gidecekleri yerlere yaya olarak da rota oluşturabilecek.
2 yıl
10,3b
1
20
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yer aldığı Yandex Haritalar uygulaması için yolculukları kolaylaştıracak bazı önemli güncellemeler yayınlandı. Buna göre şu ana kadar sadece Yandex Navigasyon’da bulunan sesli navigasyon özelliği artık Yandex Haritalar üzerinde de kullanılabilecek ve kişiler sesli komutlarla doğru bir yönlendirme alabilecekler.
Diğer taraftan kullanıcılar artık gidecekleri yerlere otomobillerin yanı sıra yürüyüş yolları üzerinden rota oluşturabilecekler. Böylelikle yayan şekilde gitmek isteyenler trafiğin yoğun olduğu ana caddelere çıkmaya gerek kalmadan hedeflenen noktaya en kısa yoldan ulaşabilecekler.
Masaüstü bilgisayarlardan sonra mobil tarafta da hizmete sunulan yürüyüş yolları ve sesli navigasyon özelliklerini kullanabilmek için uygulama mağazalarından güncellemeyi indirmeniz yeterli.

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TimurGökmen 2 yıl en beğenilen Cowinenge
Cowinenge

Google Haritalar'ın üzerine tanımam bu konularda.. Yeni gelen özellikle Istanbulda toplu taşıma sisteminu entegre etmisler iett oraya nasil giderim gibi bir rezalet sistemi kullanmadan toplu taşıma alternatifleri sunuyor. Aynı sistem Danimarka ve Taylandda gezerken benim için cep kurtarıcı bir özellik olmuştu artık Türkiyeyede yavaş yavaş getirdiklerine göre en iyisi şuan Google Haritalar bence.

Google toplu taşıma güncel değil.
Gerçek zamanlı değil
Ayrıca yaya rotası yolun yönüne göre rota çiziyor. Yani hatalı.
Ülke çapında harita güncellemesini 3 yılda 1 yapıyor.

Taylandda işe yarayan özelliği naapayım ben ? TR de işe yarıyor mu ondan haber verin.
Cevap işe yaramıyor.
Koca bir çöp.

Toplu taşımada moovit
Haritada yandex

Çok kısa sürede aksiyon alınıyor. Google bekle ki güncelleme yapsın. O da keyfine kalmış.
CowinengeGoogle Haritalar'ın üzerine tanımam bu konularda.. Yeni gelen özellikle Istanbulda toplu taşıma sisteminu entegre etmisler iett...
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vozer 2 ay
Ben bu yaya yolunu bulamadım gitti. Yayayken bile hep araç modu çıkıyor. O da çok hassas olmadığından yürüyüşüme anında tepki vermiyor. Nereden devreye sokuyorsunuz şu yaya modunu?
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El Fuego 3 ay
Navigasyonda Yandex rakipsiz. Rota oluşturma süresi çok hızlı ve doğru. Bazen trafiğe sokmamak için yolu uzatıyor, bu da anlaşılabilir bir durum.
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Swonz 3 ay
Google haritalar yüzünden sanayiye mi girmedim, toprak yola mı girmedim, milletin arsasını bana yol diye mi çizmedi neler neler
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scorpion20 3 ay Swonz
Ne çektirmiş be size
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batyaz 3 ay
2018 yazında kullanmıştım hocam. işim bitince de silmiştim telefondan. offline kullanmadım.slm.
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batyaz 3 ay
Ben de şahsen deneyimlerimden biliyorum.Yandex sanki bir tık ileride.
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scorpion20 3 ay batyaz
Kullanmadım da yandexe offline kullanım gelmiş doğru mu?
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sorubak2 6 ay
yol durumu trafik tarifi bence en ideal olarak yandex diyorum üstelik bu sitede harika yapılmış yandex üzerinden veri alıyor yoldurumu.net
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inifiesta 2 yıl
Ne olur ne olmaz en iyi 3'ü mutlaka bulunduruyorum. Google, Yandex ve Here WeGo.
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otosinan 2 yıl
Bir çok kere denedim, google haritalar en doğru yölendirmeyi ve trafiği gösteriyor. yandexte aynı yeri trafik boş diye yanılttığını çokkez gördüm. Allahdan birkaç tane uygulama birden kullanıyorum. Yalnız bazı rotalarda yandex yolu baya uzatıyor ama trafiğede sokmuyor bu da güzel tarafı. google haritalarda en kısa yoldan götürmeye çalışıyor. Birde burda bir not düşeyim, sokak ve caddelerde park halindeki araçlar rotayı çok yanıltıyor yani bizim gibi düzensiz kentleşmeye ve çarpık alt yapıya sahip bir ülkede navigasyon kullanmak zor olay.
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tavernac1 2 yıl
Hepsi iyi hoş da arkadaş özellikle şehir içinde kısa yoldan götüreceğim diye ara sokaklardan götürmeleri ne kadar saçma. Kaç kez Bursa'da korna çala çala pazar alanlarından geçtim :)
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01myavuz 2 yıl
offline mod gelmeli.
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HABERİN ETİKETLERİ
yandex, yandex navigasyon ve
7 etiket daha yandex haritalar sesli navigasyon rota yol tarifi Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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