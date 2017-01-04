Yandex Haritalar’a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi

Gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yer aldığı Yandex Haritalar uygulaması için yolculukları kolaylaştıracak bazı önemli güncellemeler yayınlandı. Buna göre şu ana kadar sadece Yandex Navigasyon’da bulunan sesli navigasyon özelliği artık Yandex Haritalar üzerinde de kullanılabilecek ve kişiler sesli komutlarla doğru bir yönlendirme alabilecekler.

Diğer taraftan kullanıcılar artık gidecekleri yerlere otomobillerin yanı sıra yürüyüş yolları üzerinden rota oluşturabilecekler. Böylelikle yayan şekilde gitmek isteyenler trafiğin yoğun olduğu ana caddelere çıkmaya gerek kalmadan hedeflenen noktaya en kısa yoldan ulaşabilecekler.

Masaüstü bilgisayarlardan sonra mobil tarafta da hizmete sunulan yürüyüş yolları ve sesli navigasyon özelliklerini kullanabilmek için uygulama mağazalarından güncellemeyi indirmeniz yeterli.