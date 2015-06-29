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Sanal dünyanın karanlık yüzü "Hackerlar" özel belgesel

4 yıl
79b
1
Güvenlik
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Norton tarafından hazırlanan ve izleyicisini dünyanın en tehlikeli hackerlarının karanlık dünyasına kısa bir yolculuğa çıkartan bu özel belgeseli sizler için Türkçe alt yazı ekleyerek yayına veriyoruz. 


http://tr.norton.com/mostdangeroustown/index.html#!/en-US
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Dovahkiin 4 yıl en beğenilen
Seyir açısından güzel belgesel olmuş, keyifle izledim.

Ancak gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. "Sürekli tehlikedesiniz, her an hacklenebilirsiniz" mesajı verilmeye çalışılıyor. Belgeseli hazırlayan firmanın Norton yani "anti-virüs, sanal güvenlik" şirketi olduğunu düşünürseniz demeye çalıştığımı daha iyi anlarsınız.


Bu arada hacker deyince bizim üstadı anmasak olmaz.
Öyle tepeden tırnağa fiber döşenmiş yerde herkes hacker olur. Önemli olan Türkiye gibi dial-up'tan hallice bağlantısı olan ülkelerde hacker olmak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Seyir açısından güzel belgesel olmuş, keyifle izledim.Ancak gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. "Sürekli tehlikedesiniz, her an hacklenebilirsiniz" me...
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Morphinz 4 yıl
İnsanlar hala hackerların çok özel kişiler olduğunu düşünüyor.
Hacker'lığın güzel birşey olduğunu, Yazılımcı olmanın iyi birşey olduğunu sanıyorlar.
Bütün yazılımcılar bilgisayardan nefret eder! Çünkü bu hayatlarının çoğunu boş yere geçirmelerine sebep olur ve sağlıklarıyla birlikte hayat enerjilerinide sömürür. Bende bir yazılımcı daha çok sistemciyim ve her gün yeni birşey öğrenmekten, her gün gelişen teknolojiyi takip edicem diye uğraşmaktan, dandik bir maaşa kafalarının içinde beyin taşımayan adamlar için çalışırken sinirden ölüyorum!!!
Bir kırmızı çizgi var ve üzerinde yürüyorum. Her teknoloji çalışanının elinde kendi çalıştığı şirketi hackleyebilecek anahtarı vardır. Asıl tehdit her zaman içeridedir bu yüzden.
Fakat koduğumun beyinsizleri onları koruyan kişilere it muamelesi yapıp adam gibi para vermedikleri için her an tehdit altındadır. Buna bankalar dahildir. Şuan bir kaç sunucuya erişimi olan bir banka IT çalışanı memleketin anasını ağlatabilir. Nispeten bu kişilere iyi para verilir gerçi orası ayrı. Mesela Ziraat 10 bin lira maaş veriyor bir tanıdığıma. Fakat bu bir pilotun aldığı maaş'a eşdeğerdir. Ve pilot sırtında bu kadar yük taşımaz. Pilotluktan daha zor ve daha çetrefilli bir işte aldığı değer adaletsizliktir.
En çokta hafif güzel olduğu için salak olsa bile 5 bin lira maaş alan insanlara sinir olurum. Hiç azınlıkta değildir bu inanın. Geçenlerde bir eğlenceye gittim. Bir bankanın yönetici kesimi diyelim en düşük maaş 5 bin. İçlerindeki kızların hepsi ama hepsi dehşetül vahşet güzellikte. Birisiyle muhabbet ettim ve beyinsiz olduğunu ilk 2 dk içerisinde teyit ettim. Böyle birisi sırf güzel olduğu için benim yöneticim olup benden fazla maaş alacaksa böyle düzenin içine molotof atarım ulan!

Video'da söylediği gibi savaşa asker ile gidilir. Savunma ise asker ile yapılır memur ile değil... Bu gün güzel ülkemin her belediyesinin exchange sunucusu çok çok çok kolay bir şekilde hacklenmeye müsaittir. Mail demek bilgi demektir. Şifre bilgisi demektir. Fakat bütün belediyelerin IT ekipleri 2 bin liraya çalışan teknikerlerden oluşur. Ve bu kişiler torpil ile gelir hiç bir halt bilmezler.
Bilgi işlem müdürü eski zabıta amiri olan belediye biliyorum! Bu kişiler çekinmeden teknolojiden anlamadıklarını belirtirler üstelik. Sizde kpss ile uğraşır yinede bu pozisyonlara gelemezsiniz.

Şimdi bana bu tip insanların hiç bir halt bilmeden çok güzel para kazandığı bir ortamda deli gibi bilgisi ve zekası olan bir adamın toplumdan sırf zeki ve dış görünüşü pek iyi olmadığı için dışlanmasını açıklayın?

Haliyle görürüz ki bu insanları bu suçları işlemeye iten Ülkeler, Şirketler ve insanlardır. Bu kurumlar aynı güzel ve aptal kız gibidir. Gider aptal, yakışıklı, zengin erkeklere verir ama düzgün, zeki, kabiliyetli insanları aşağılar şans bile vermezler.
Bilirsiniz orta-üst seviye kızların tamamı bu sakın bana aşık olmasın diye bazı erkeklerden gözlerini kaçırır hatta konuşmazlar bile. İşte tam olarak hackerlar bu insanlardan oluşur ve yapılan bu zulme karşılık zekalarıyla intikam alırlar. Halbuki tek istedikleri orta halli bir hayat ve sevilmektir.

Hacker'lar ve gerçek yazılımcılar çok tuhaf insanlardır. Basit ve ucuz şeylerle mutlu olmaz, en çok bilgisayardan onlar nefret eder. Bu kadar çok nefret etmesine rağmen hayatlarını pc başında geçirirler çünkü insanların muhteşem bir çoğunluğu aptaldır onlara göre. Tipleri nedeniyle genelde toplumdan dışlanan kişiler bu işe yönelir çünkü pc başında herşey 0 ve 1 den oluşur kim olduğunun bir önemi yoktur.

Yazılım çok zor bir meziyettir. Öğrenmek yıllar alır ve sürekli değişir.
Aynı yeni bir dil öğrenmek gibidir. Öğrensen dahi konuşmadan geliştiremezsin. Hata yapmadan tecrübe edinemezsin.
Yazılımda herşeyi bilmek, dünyadaki her şeyi bilmek gibi zor ve imkansızdır.
Hackerlık ise hiç bilmediğin bir dili ilk önce kendi kendine öğrenmek gibidir, üstelik çeviri klavuzu olmadan!
Bu nedenle çok zordur.

Hacker olmak için aşağıdakilere sahip olmanız gerekir;
1- İşletim sistemlerini çok iyi bilmelisiniz. İşletim sisteminin üzerinde çalışan her bir node'u bilmeli ve tüm giriş çıkışları takip edebilmelisiniz.
2- Network sistemlerini çok çok çok iyi bilmelisiniz.
3- Birden fazla yazılım dilini çok iyi bilmelisiniz.
4- Hackleyeceğiniz sistem için kullanılan yazılım dilini bilmekle beraber yazılmış programların çalışma mantığını bilmelisiniz.
5- Harddisk, Ram, CPU ve network kartının nasıl çalıştığını, nasıl yönetildiğini, yapılan taleplere nasıl cevap verdiğini bilmelisiniz.

Şuan Dünya'da bulunan bütün yazılımcıların %90'ı bu saydığım maddelerin tamamını kesinlikle ve kesinlikle bilmemektedir. Çünkü bunların tamamını öğrenmek kişinin kendini geliştirmesi ve müthiş bir azimle yıllarca çalışmasıyla olur!
Bu hiç ama hiç kolay bir iş değildir! Bu nedenle yazılımcılar pc'den en çok nefret eden kişilerdir!

Yinede ne olursa olsun bir şey yazıp derleyip çalıştırdığınızda hata vermeden düzgünce çalışırsa eğer; "EVETT!!!!" "İŞTE BU"" "Sen busun be oğlum" diyerek sevinç nidaları atmanın mutluluğu bir başkadır. İşte o an kendini HERO ilan edersin. Fon müziği ise budur;
Bknz: we are the champions!




[DHTUBE=]
İnsanlar hala hackerların çok özel kişiler olduğunu düşünüyor.Hacker'lığın güzel birşey olduğunu, Yazılımcı olmanın iyi birşey olduğunu sanıyorlar.B...
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FreeRun 4 yıl
En iyisi gideyimde bir Antivirüs programı alayım..
Not:Almadı.
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WarSaw 1 yıl
parayı nereye ödememiz gerekiyor
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DineİnValhalla 1 yıl
Komik ya
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38Admin38 1 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Bi bakarmısınız ?
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avcılarınavcısı 4 yıl
Google bizi izlesin her hareketimiz takip edilsin sonra hekırlar onları dürtünce de ağlasınlar belgeselde görüldüğü gibi... Bunun için büyük şirketler anonimliğe Karşılar ama kendileri de gizliden gizliye her türlü pisliği yaparlar.
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2pac. 4 yıl
Güzel belgesel.
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Parallel Killer 4 yıl
bildiğin sigara içersen daha iyi hacker olursun diyo video
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doctor_bey 4 yıl
Vallaha videonun amacının reklam olup olmadığını bilemem ancak tek bir şey söyleyebilirim ki gerçekten kaliteli bir yapım olmuş teknik açıdan.
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2pac. 4 yıl doctor_bey
Katiliyorum hocam.
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WarSaw 4 yıl
bunların hepsi şimdi hacermi
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limoncu7 4 yıl
Evden kaçış oyununda gibi hissettim kendimi :)
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Source 4 yıl
En kısa zamanda izliycem.
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