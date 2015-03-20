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Sanal gerçekliğin işitsel tamamlayıcısı Ceekars 4D destek aramaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçekliğin işitsel tamamlayıcısı Ceekars 4D destek aramaya çıktı
 
Görsel dünyamıza 360 derecelik bir deneyim getiren ve son kullanıcıya ulaşma aşamasında sayıları artmaya devam eden sanal gerçeklik gözlükleri, bu deneyimi işitsel olarak destekleme noktasında eksik kalıyorlar. Gerçek anlamda piyasaya çıkabilecek seviyedeki sanal gerçeklik gözlüklerinde etikili bir ses sistemi bulunmuyor ve bu noktada hazırlanarak Indiegogo üzerinde destek aramaya çıkan Ceekars 4D kulaklık modeli bahsi geçen eksiği kapatmaya geliyor.
Site üzerinde Mary Spio ve ekibi tarafından başlatılan Ceekars 4D, PC ve mobil olmak üzere iki farklı versiyon halinde geliştirilmiş durumda. Mobil sürümü PC versiyonundan farklı olarak 150 mAh gücünüdeki bataryasıyla 6 saat kullanılabiliyor ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle kablosuz çalışma gösterebiliyor. 40mm'lik sürücüyle gelen Ceekars 4D, 5.1 kulaklıklar ile karşılaştırıldığı zaman çok daha cevreleyici bir üç boyutlu ses deneyimi sunabiliyor.
Sanal gerçekliğin işitsel tamamlayıcısı Ceekars 4D destek aramaya çıktı
 
Beraberinde sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanılmak ya da oyunları kontrol etmek amacıyla özel bir kablosuz kontrolcü gelen kulaklık, esas farkını ve 4D takısını ise bünyesinde taşıdığı titreşim motorlarıyla koyuyor.Bu motorlar ile örneğin sahnede bir tren geçiyorsa kulaklık buna orantılı olarak titreşim veriyor ve böylece dinlenilen sahne aynı zamanda da hissedilebiliyor. Satın alındığı zaman Google'ın ürettiğine benzeye kartondan yapılmış (Üzerine akıllı telefon takılabiliyor) bir sanal gerçeklik gözlüğüyle gelen kulaklık, daha çok sanal gerçeklik odağında hazırlanmış olmasına rağmen müzik ve sinema keyfi için de aktif olarak tercih edilebiliyor. Bağlantı noktasında standart USB (PC versiyonu), microUSB (Mobil versiyonu) ve 3.5mm portlarını kullanan Ceekars 4D, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla kişilere objelerin uzaklıklarını dahi ses üzerinden aktarabiliyor.

Indiegogo üzerinde konan 75,000$ hedefin şimdilik 10,917$'lık kısmını toplamayı başaran Ceekars 4D kulaklık modeli, PC versiyon için yapılacak en az 150$, Mobil versiyon içinse 199$ bağış miktarlarıyla 2015'in Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün daha çok kullanıcı yorumlarına yer verilmiş kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Sanal gerçekliğin işitsel tamamlayıcısı Ceekars 4D destek aramaya çıktı
 

https://www.indiegogo.com/projects/ceekars-4d-headphones-for-vr-games-movies-music Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simetrik 4 yıl
HyperAkif e katılıyorum. Başlangıçta çok sevilecek ve tutulacak bu yenilikler inşallah sonrasında sosyopat bir nesil yaratmaz.
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Galapagos53 4 yıl
Bu nasıl haber yazım hatası dolu insan yayınlamadan önce bi kontrol eder ama nerde kopyala yapıştır yapıyorsunuz o kadar.
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javaprof 4 yıl
neden 2 si 1 leri zamanında yapmıyorsunuz sdn bile her cuma zamanında 5 çayını yayınlıyor siz zamanında yayınlasanız o programı izlemem bile.adamlar teknoloji editörümü chp halk tv temsilcisi mi belli değil.bu hafta siyaset yapmadılar ama.
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