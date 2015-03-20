Sanal gerçekliğin işitsel tamamlayıcısı Ceekars 4D destek aramaya çıktı

Görsel dünyamıza 360 derecelik bir deneyim getiren ve son kullanıcıya ulaşma aşamasında sayıları artmaya devam eden sanal gerçeklik gözlükleri, bu deneyimi işitsel olarak destekleme noktasında eksik kalıyorlar. Gerçek anlamda piyasaya çıkabilecek seviyedeki sanal gerçeklik gözlüklerinde etikili bir ses sistemi bulunmuyor ve bu noktada hazırlanarak Indiegogo üzerinde destek aramaya çıkan Ceekars 4D kulaklık modeli bahsi geçen eksiği kapatmaya geliyor.

Site üzerinde Mary Spio ve ekibi tarafından başlatılan Ceekars 4D, PC ve mobil olmak üzere iki farklı versiyon halinde geliştirilmiş durumda. Mobil sürümü PC versiyonundan farklı olarak 150 mAh gücünüdeki bataryasıyla 6 saat kullanılabiliyor ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle kablosuz çalışma gösterebiliyor. 40mm'lik sürücüyle gelen Ceekars 4D, 5.1 kulaklıklar ile karşılaştırıldığı zaman çok daha cevreleyici bir üç boyutlu ses deneyimi sunabiliyor.

Beraberinde sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanılmak ya da oyunları kontrol etmek amacıyla özel bir kablosuz kontrolcü gelen kulaklık, esas farkını ve 4D takısını ise bünyesinde taşıdığı titreşim motorlarıyla koyuyor.Bu motorlar ile örneğin sahnede bir tren geçiyorsa kulaklık buna orantılı olarak titreşim veriyor ve böylece dinlenilen sahne aynı zamanda da hissedilebiliyor. Satın alındığı zaman Google'ın ürettiğine benzeye kartondan yapılmış (Üzerine akıllı telefon takılabiliyor) bir sanal gerçeklik gözlüğüyle gelen kulaklık, daha çok sanal gerçeklik odağında hazırlanmış olmasına rağmen müzik ve sinema keyfi için de aktif olarak tercih edilebiliyor. Bağlantı noktasında standart USB (PC versiyonu), microUSB (Mobil versiyonu) ve 3.5mm portlarını kullanan Ceekars 4D, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla kişilere objelerin uzaklıklarını dahi ses üzerinden aktarabiliyor.





Indiegogo üzerinde konan 75,000$ hedefin şimdilik 10,917$'lık kısmını toplamayı başaran Ceekars 4D kulaklık modeli, PC versiyon için yapılacak en az 150$, Mobil versiyon içinse 199$ bağış miktarlarıyla 2015'in Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün daha çok kullanıcı yorumlarına yer verilmiş kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/ceekars-4d-headphones-for-vr-games-movies-music