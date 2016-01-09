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Sanal gerçeklik için uçuş simülatörü

Las Vegas'da bugün sona erecek CES 2016 fuarından ilginç ürünler gelmeye devam ediyor. Bu ürünler arasına yerleşen Moveo, sanal gerçeklik için en gerçekçi uçuş simülatörünü sergiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik için uçuş simülatörü

CES 2016 fuarına damgası vuran teknolojilerden sanal gerçeklik, özellikle simülatör oyunlarında oldukça etkileyici bir deneyim ortaya koyabiliyor. Bu deneyimi arttırmak için birçok firma çalışırken, Krush'ın Moveo isimli yeni ürünü herkesin sahip olmak isteyeceği bir seçenek oluşturuyor.
Krush tarafından tek bir kişiyi taşıması için hazırlanan Moveo, bünyesinde herhangi bir ekran taşımıyor ve bu noktada dahili erkana sahip sanal gerçeklik başlıklarını kullanılıyor. Kullanılan hava aracının kontrol için joystick barındıran simülatör, kullanan kişiye 360 derecelik bir hareket kabiliyeti getiriyor ve böylece uçak ile sanalda yapılan tüm manevralar gerçeğe aktarılabiliyor.
Tamamen özel parçalar ile üretildiği belirtilen ve bu açından kolay kolay kopyalanamayacağı söylenen Moveo, inanılmaz farklı yapısına rağmen şimdilik sadece "eğlecene" amaçlı üretilmiş bir ürün olarak satışa çıkmıyor. Ancak ilerleyen yıllarda evlere girmesi en çok istenen ürünler arasına da yerleşmeyi biliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/08/krush-moveo-360-vr-simulator/ Yorum Yaz
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