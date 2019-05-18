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Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu

Son dönemde sanal gerçeklik için standart ekran teknolojilerinin yetersiz kalması ARM’ı bu alana yöneltti. Yeni Mali D77 ekran sürücüsü devrim niteliğinde yenilikler getiriyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,2b
1
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Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu

Sanal gerçeklik konusu halen yaygın kullanıma sunulabilmiş değil ve genelde belirli bir kesime hitap eder şekilde gidiyor. Bununla birlikte üreticiler farklı çözümler geliştirerek sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik tecrübesinin en iyiye doğru gitmesi için çalışıyor.

ARM Mali D77 neler sunuyor?

ARM tarafından duyurusu yapılan Mali D77 ekran sürücüsü bu açıdan önemli yenilikler getiriyor. Daha çok sanal veya zengin gerçeklik cihazlarında kullanılacak olan sürücü büyük avantajlar sağlayacak.

Normalde ekran sürücüleri yonga setinde yer alan grafik biriminin ve diğer bileşenlerin işlediği piksel verilerini alarak yüzeye yansıtıyor. Bu bakımdan yonga setlerindeki görüntü hatlarına bağımlı bir faaliyet gerçekleştiriyor.

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Mali D77 bu noktada bağımlılıktan kurtularak kendi çapında bazı hesaplamalar geliştiriyor ve daha kaliteli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. ARM yeni sürücü için pek ekran üreticisi ile ortak çalışmış.

Sürücünün yeniliklerinden birisi Asynchronous Timewarp. Bu yenilik grafik birimi tarafından işlenen kareleri alıyor ve kaskın sensörlerinden elde edilen verilerle harmanlayarak daha kaliteli görüntüler ortaya çıkarıyor. Normalde bu işlem grafik biriminin performansına bağlı olduğu için kaliteyi yükseltmek mümkün olmuyordu. Sürücü ayrıca grafik biriminin yükünü azalttığı için karelerin işlenmesi performansı da artıyor. Böylece hareketlerin görüntüye aktarılmasındaki gecikmeler de engelleniyor.

Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu
 

Diğer taraftan kaskın sistemine göre programlanan sürücü, görüntünün bozulması gibi lens kaynaklı pek çok optik hatanın giderilmesini sağlıyor. Yine sürücü ekranın özelliklerini algılayarak görüntüyü işleyebiliyor ve hataların önüne geçiyor. Sürücü katman sayısına göre 4K 90fps veya 2K 120fps ve özel senaryolarda 4K 120fps performansına ulaşabiliyor.

Sahip olduğu bu yetenekler sayesinde grafik birimine daha az iş düşüren sürücü yakın gelecekte grafik birimi ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırabilir. Böylece harici kaynaklarla desteklenen daha uygun fiyatlı kasklar veya üst seviye çok kaliteli görüntü üreten kasklar da mümkün olabilir.

 

https://www.anandtech.com/show/14340/arm-announces-mali-d77-display-processor-facilitating-ar-vr Yorum Yaz
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