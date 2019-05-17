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Instagram Direct uygulaması kapanıyor

Instagram’ın kullanıcıları sohbet için yönlendirdiği Direct uygulaması beklenen etkiyi yapamadı. Bu nedenle Instagram Direct gelecek ay itibariyle kullanımdan kaldırılacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram platformunun kullanıcılara daha etkili ve bağımsız bir sohbet imkânı sunmak adına 2017 sonlarında hayata geçirdiği Direct uygulaması gün yüzü göremedi. 1.5 yıllık bir deneme sürecinin ardından uygulama kapanıyor.

Saman alevi gibi

Direct bilindiği üzere Instagram içerisindeki özel sohbet modülünün adı. Platform, kullanıcıların daha fazla paylaşıma odaklanması amacıyla Direct modülünü ayrı bir uygulama haline getirmişti. Yüz filtreleri gibi özellikleriyle Direct uygulaması belirli ülkelerde kullanıma sunulmuştu.

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Ne var ki kullanıcıların alışkanlıkları firmanın istediği yönde değişmedi ve Direct çok ilgi görmedi. Instagram da uygulamaya ağırlık vermeyi bıraktı. Uzun bir sessizlik döneminin ardından da gelecek ay uygulamanın kapanacağı açıklandı.

Direct uygulaması içerisindeki tüm sohbetleriniz otomatik olarak Instagram uygulamasına aktarılacak. Böylece sohbete kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Ayrıca uygulamanın öne çıkan teknolojilerinin de yine Facebook çatısı altındaki diğer uygulamalara kaynak olacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/instagram-direct-standalone-app-killed-core-feature-survives_id116083 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 hf. en beğenilen
mantıklı olan da bu zaten.
oldu olacak dm için ayrı story için ayrı canlı yayın için ayrı uygulama yapsınlar.
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Mr. Jingles 3 hf.
Tam aksine uygulama sayesinde sadece konuşma ve hikayelere bakıyorum. Açıkçası bana Instagram’dan daha pratik geliyor.
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server58 3 hf.
Saçmalamayın
İsteyen kullanmasın
Benim gibi binlerce insan bu uygulamayı beğenerek kullanıyor
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esmerbuyucu 3 hf.
Mesajlaşma uygulamalarını(Facebook, Instagram, WA) tek çatı altında birleştirecekler. Yani Messenger üzerinden çapraz iletişim sağlanabilecek.
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eas722 3 hf.
Facebooktaki gibi mesaj programına zorlamalarını bekliyordum ama yapmadılar. Hayret.
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Fenomenon 3 hf. en beğenilen
mantıklı olan da bu zaten.
oldu olacak dm için ayrı story için ayrı canlı yayın için ayrı uygulama yapsınlar.
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