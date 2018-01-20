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Sanal gerçeklik teknolojisi ile teknik personel eğitimleri gerçekleştirilebilecek

1 yıl
3,1b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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BİTES tarafından geliştirilen yazılım vasıtasıyla sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak motor üzerine çalışan teknik personel ürün üzerinde fiziksel hata yapmadan sanal ortamda eğitim alabilecek.
BİTES tarafından geliştirilen yazılım, sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak hangar ortamını simüle ediyor. Motorun tüm parçalarını birebir boyutlarıyla modelleyen simülasyonda eğitim alacak olan personel sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak söküm-takım işlemleri gerçekleştirebiliyor. Böylece ürün üzerinde bir işlem gerçekleştirilmeden önce simülasyon vasıtasıyla deneme yapılmış oluyor. Simülasyon sayesinde maddi zarara yol açabilecek hataların önüne geçilmiş oluyor.
 

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fthkn 1 yıl
Son 50 yıldır teknolojinin doğrudan insan hayatını iyileştirme adına katkılarından söz ediliyor. İnsan hayatını kalıcı olarak iyileştiren bir teknoloji hiç olmadı. Hep pazarlama ve günü kurtarma amaçlı kullanılıyor teknoloji. İnsan ise sürekli bağımlı ve verimlilik huzur ve mutluluktan habersiz bir biçimde yaşamaya devam ediyor.
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FerdosParadise 1 yıl
Ukala elini cebine koymuş bilmiş bilmiş anlatıyor üst perdeden...Adab ve Edep öğretin bu Ukalaya....
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gxhero 1 yıl
augmented reality dedikleri arttırılmış gerçeklik muhabbeti ile gelirse gerçekten işe yarar duruyor ekibe başarılar umarız büyürler...
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Xagdas 1 yıl
Boeing ve Airbus’ta var. Özellikle Boeing’teki çok iyi. İkisini de bizzat gördüğüm ce kullandığım için biliyorum.
Sivilde böyleyse Amerikan askeri konularda (şehir içi çatışma vs) nasıldır tahmin edemiyorum...
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