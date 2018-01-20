Sanal gerçeklik teknolojisi ile teknik personel eğitimleri gerçekleştirilebilecek

BİTES tarafından geliştirilen yazılım vasıtasıyla sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak motor üzerine çalışan teknik personel ürün üzerinde fiziksel hata yapmadan sanal ortamda eğitim alabilecek.

BİTES tarafından geliştirilen yazılım, sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak hangar ortamını simüle ediyor. Motorun tüm parçalarını birebir boyutlarıyla modelleyen simülasyonda eğitim alacak olan personel sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak söküm-takım işlemleri gerçekleştirebiliyor. Böylece ürün üzerinde bir işlem gerçekleştirilmeden önce simülasyon vasıtasıyla deneme yapılmış oluyor. Simülasyon sayesinde maddi zarara yol açabilecek hataların önüne geçilmiş oluyor.