Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanal gerçeklik temelli kontrol eldiveni Control VR, Kickstarter projesini hayata geçirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanal gerçeklik temelli kontrol eldiveni Control VR, Kickstarter projesini hayata geçirdi

Özellikle Oculus Rift ile öne çıkan sanal gerçeklik sistemleri, yapıları gereği harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyuyor. Bu kontrolcüler arasına eklenen sanal gerçeklik temelli kontrol eldiveni Control VR, Kickstarter projesiyle seri üretime geçebilmek adına destek arıyor.
Oculus Rift benzeri sanal gerçeklik ürünlerinin kontrolcü ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan Control VR, eldiven şeklinde el ile ekstra bağlantısıyla göğse takılıyor ve DARPA tarafından tasarlanan mikro sensörleriyle el, kol, gövde ve parmak hareketlerini algılayarak sanal ortama aktarabiliyor. Bu sayede oyunlar içerisinde yer alan sanal objelerin ya da fiziksel robotlar ile askeri ekipmanların kontrol edilmesine imkan tanıyan ürün, geliştirici versiyonuyla beraberinde 20 farklı demo uygulama getiriyor ve Windows, OS X ve Android platformlarına aktif olarak destek veriyor. Açık kaynak kodlu yazılım geliştirme kitiyle Google Glass ve Parrot AR insansız hava aracı gibi diğer cihazlarla da kullanılabilen Control VR, üç boyutlu hareket yakalama desteğiyle ticari kullanım için de ideal bir yapı ortaya koyuyor. İnternet ya da Google Earth içerisinde gezinme sürecine farklı bir bakış açısı getiren ürün, AutoCAD gibi üç boyutlu tasarım yazılımlarını da es geçmiyor.

Site üzerinde 250,000$ hedef koyan Control VR, yapılacak en az 350$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Sanal gerçeklik temelli kontrol eldiveni Control VR, Kickstarter projesini hayata geçirdi


http://www.engadget.com/2014/06/05/control-vr-motion-tracking-gloves/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anna Dewitt 5 yıl
Bu gidişle bizim çocuklarımız "Yazık yaa siz de oturduğunuz yerden oyun oynamaya çalışıyormuşsunuz." diyecekler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Tanıtım videolarını ağzımız açık izliyoruz da kullanım süreleri ne kadar bunların, pil teknolojisinin durumu ortada herkes şarj aletiyle geziyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EinsteininTorunu 5 yıl
YouTube'de www.youtube.com/user/freddiew Bilmeyen yoktur. Ordaki gözlüklü eleman bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ayyufa 5 yıl
Yahu gerçekten soruyorum. Alttaki videodaki alet varken ControlVR denen cihazı kim niye alsın? Niye yardım etsin? youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
adamin gösterdigi video bana script sahne geldi yani gercek degil :)
yanliz bu daha önce düsünülmüs ahamda video :D bu daha iyi :)
heavy rain
youtube.com/watch?v=SsQT3mbvVWY
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 yıl
Şu üçünün aynı oyun içinde olduğu sahne gerçekten süper ya,
kendimi bir an kendi arkadaşlarımla hayal ettim de oy oyy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G3, Sony Xperia Z2 ve Samsung Galaxy S5 karşı karşıya 5 yıl HTC Desire 610 video inceleme 5 yıl Computex 2014: ASUS ROG GX500 Dizüstü Bilgisayar 5 yıl Computex 2014: Corsair'den Yeni Kasalar ve Ekran Kartları İçin Sıvı Soğutma Aksesuarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim