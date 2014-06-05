Sanal gerçeklik temelli kontrol eldiveni Control VR, Kickstarter projesini hayata geçirdi





Özellikle Oculus Rift ile öne çıkan sanal gerçeklik sistemleri, yapıları gereği harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyuyor. Bu kontrolcüler arasına eklenen sanal gerçeklik temelli kontrol eldiveni Control VR, Kickstarter projesiyle seri üretime geçebilmek adına destek arıyor.

Oculus Rift benzeri sanal gerçeklik ürünlerinin kontrolcü ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan Control VR, eldiven şeklinde el ile ekstra bağlantısıyla göğse takılıyor ve DARPA tarafından tasarlanan mikro sensörleriyle el, kol, gövde ve parmak hareketlerini algılayarak sanal ortama aktarabiliyor. Bu sayede oyunlar içerisinde yer alan sanal objelerin ya da fiziksel robotlar ile askeri ekipmanların kontrol edilmesine imkan tanıyan ürün, geliştirici versiyonuyla beraberinde 20 farklı demo uygulama getiriyor ve Windows, OS X ve Android platformlarına aktif olarak destek veriyor. Açık kaynak kodlu yazılım geliştirme kitiyle Google Glass ve Parrot AR insansız hava aracı gibi diğer cihazlarla da kullanılabilen Control VR, üç boyutlu hareket yakalama desteğiyle ticari kullanım için de ideal bir yapı ortaya koyuyor. İnternet ya da Google Earth içerisinde gezinme sürecine farklı bir bakış açısı getiren ürün, AutoCAD gibi üç boyutlu tasarım yazılımlarını da es geçmiyor.





Site üzerinde 250,000$ hedef koyan Control VR, yapılacak en az 350$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.