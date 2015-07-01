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Sandisk Ultra Fit serisi sınıfında en başarılı USB bellek durumunda

3 yıl
8,1b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sandisk Ultra Fit serisi sınıfında en başarılı USB bellek durumunda

Yılların vazgeçilmez teknolojik ürünlerinden birisi olan USB bellekler zaman içerisinde çeşitli değişimlere uğradı. İlk yıllarında küçük bir profile sığdırılması imkansız görülen USB bellekler artık başparmağınızdan bile küçük bir yapıya büründü.

Sürekli taşınabilir bilgisayarında bir USB bellek takmak isteyen tüketicileri boyutları ile cezbeden minik USB bellekler artık bir sınıf oluşturmuş durumda ve bu sınıfta performans ile maliyet rekabeti yaşanıyor. 

EverythingUSB sitesi geçen yıl itibariyle piyasaya çıkan 4 adet mini USB belleği masaya yatırarak farklı ölçülerle fotoğrafını çekmeye çalışmış. Ortaya çıkan sonuçlar pazarın en iyisine de ışık tutuyor. 

Site USB 3.0 tabanlı Sandisk Ultra Fit (64GB),  Silicon Power Jewel J06, Transcend Jetflash 710S ve Verbatim Mini Metal belleklerini teste tabi tutmuş. Sonuçlara göre Sandisk Ultra Fit rakiplerini bariz olarak geride bırakıyor. 

Sandisk Ultra Fit modeli okuma hızı 135.75MB/s ve yazma hızı 31.77MB/s değerlerine ulaşabilirken, Gb başına maliyet konusunda ise 51.5 cent seviyelerini koruyabiliyor. 

Silicon Power J06 modeli okuma hızı 109.66MB/s ve yazma hızı 15.56MB/s, Gb başına maliyet 51.1 cent sınırında iken, Transcend JetFlash 710S modeli okuma hızı 90.13MB/s ve yazma hızı 28.83MB/s, Gb başına maliyet 56.3 cent değerlerine sahip. 

Son olarak Verbatim Mini Metal modelinde okuma hızı 89.17MB/s ve yazma hızı 35.30MB/s, Gb başına maliyet 78.6 cent değerleri karşımıza çıkıyor. Testte değerler açısından en zayıf Verbatim gibi görünüyor. 

Tasarım açısından ise Transcend görünüm itibariyle ön plana çıkıyor. Ancak boyut açısından Sandisk biraz daha önde ve USB portuna takıldığı zaman kendisini çok fazla hissettirmiyor.  

http://www.everythingusb.com/mini-drives.html Yorum Yaz
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farazicosmos 3 yıl
bu küçük ürünler tam tv ye tam ps4 yada tablete dizüstüne tak unut formunda ki özellikle tv ler için gözükmüyor yer işgal etmiyor tam biçilmiş kaftan.
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oray 3 yıl
güzel inceleme yapılmış... ama bu kadar küçük usb'leri kaybetme olasılığı çok yüksek geliyor bana
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Dampierre 3 yıl oray
oray
güzel inceleme yapılmış... ama bu kadar küçük usb'leri kaybetme olasılığı çok yüksek geliyor bana


Bende sandisk ultra fit kullanıcısıyım, o kadar küçük ki, kaybolmasın diye arkasına uzunca bir kablo bağladım. Özellikle çantaya koyunca bulunmuyor. Ama inanılmaz memnunum. Keşke şunların 500 gb ı falan çıksa da harici hdd kullanmasak.
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