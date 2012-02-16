Sanko'dan USB 3.0 arayüzünü HDMI'a çeviren dönüştürücü

http://www.techpowerup.com/160632/Sanko-Reduces-USB-3.0-to-HDMI-Adapter-to-a-Dongle.html

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USB arayüzü bilgisayarlara geldiğinden bu yana hem kullanıcı deneyimi açısından hem de bilgisayarların yeteneklerinin gelişmesi açısından bir çok gelişme yaşandı. USB arayüzünün tak-çalıştır mantığı ve 3.0 versiyonuyla artan veri aktarım hızı farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlerin de doğmasına yol açmış durumda.Farklı teknolojik çözümler sunan Sanko firması, yeni aparatıyla USB 3.0 arayüzünü direkt olarak HDMI bağlantısına dönüştürüyor. 48 x 87 x 11 mm (GxUxY) boyutlarıyla oldukça ufak yer kaplayan adaptör, istenildiğinde beraberinde gelen 90cm uzunluğunda USB 3.0 uzatma kablosuyla da kullanılabilmekte. USB3TOHD adı verilen dönüştürücü Single Link DVI-I adaptörleriyle uyumluyken desteklediği çözünürlükler maksimum 1920*1200. Dual Link bağlantı gerektiren 2560 x 1440, 2560 x 1600 gibi çözünürlükler ise desteklenmemekte. Sanko’nun yaptığı açıklamaya gore 6 adet USB3TOHD cihazı tek bir USB 3.0 hub üzerinden sorunsuzca çalışabiliyor. Ürünün fiyatı ise 9,800 Japon Yeni yani yaklaşık 125$.