Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanko'dan USB 3.0 arayüzünü HDMI'a çeviren dönüştürücü

7 yıl
11,4b
1
12
Çevre Birimleri
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
USB arayüzü bilgisayarlara geldiğinden bu yana hem kullanıcı deneyimi açısından hem de bilgisayarların yeteneklerinin gelişmesi açısından bir çok gelişme yaşandı. USB arayüzünün tak-çalıştır mantığı ve 3.0 versiyonuyla artan veri aktarım hızı farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlerin de doğmasına yol açmış durumda.
Farklı teknolojik çözümler sunan Sanko firması, yeni aparatıyla USB 3.0 arayüzünü direkt olarak HDMI bağlantısına dönüştürüyor. 48 x 87 x 11 mm (GxUxY) boyutlarıyla oldukça ufak yer kaplayan adaptör, istenildiğinde beraberinde gelen 90cm uzunluğunda USB 3.0 uzatma kablosuyla da kullanılabilmekte. USB3TOHD adı verilen dönüştürücü Single Link DVI-I adaptörleriyle uyumluyken desteklediği çözünürlükler maksimum 1920*1200. Dual Link bağlantı gerektiren 2560 x 1440, 2560 x 1600 gibi çözünürlükler ise desteklenmemekte. Sanko’nun yaptığı açıklamaya gore 6 adet USB3TOHD cihazı tek bir USB 3.0 hub üzerinden sorunsuzca çalışabiliyor. Ürünün fiyatı ise 9,800 Japon Yeni yani yaklaşık 125$.

http://www.techpowerup.com/160632/Sanko-Reduces-USB-3.0-to-HDMI-Adapter-to-a-Dongle.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
BENCE HDMI GİRİŞİNİ USB YE DÖNÜŞTÜREN BİR ŞEK YAPSAYDI TAMAMDI BU ÇOK SAÇMA SAPAN BİŞEY
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rastlantisal 7 yıl
USB 3.0 olan sistemde HDMI çıkışının olmama ihtimali nerede ise yok gibidir. Gereksiz bir ürün olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 7 yıl rastlantisal
rastlantisal

USB 3.0 olan sistemde HDMI çıkışının olmama ihtimali nerede ise yok gibidir. Gereksiz bir ürün olmuş.

hocam yanlış anlamışsın. şöyle ki bu küçük alet ile aynı anda bilmem kaç tane monitör desteği sağlanıyor. tabi kaç monitör istiyorsanız o kadar adet bu aletten almanız şartı ile.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Arkadaşlar ürünün desteklediği çözünürlüklere bakacak olursanız eğer, bunu alacak adamın zaten iyi parası vardır. Güzel bir icat olmasına rağmen yine de pahalı tabi. Muadili olan başka ürünler çıktığında fiyatı oldukça düşecektir ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 7 yıl
işin yazılım tarafı ediyo işte o kadar para.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Placebo Effect 7 yıl
Dinçer haklı ağzı olan yorum yapıyor. Arkadaşlar gerçekten hiç mi bilginiz yok bu konu hakkında yoksa bilmemezlikten mi geliyorsunuz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
boyutu büyük olur biraz daha küçük yapsalarmış iyi olurdu dersiniz. küçücük yapmışlar bu sefer parasını haketmiyor diyorsunuz. bunu neye göre söylüyorsun ne biliyorsun da sallıyorsun kafandan ya. sadece dönüştürücüden ibaret mi olduğunu sanıyorsunuz. taktın hemen usb ye çalışıyordu tabi bekle sen. iyice liseli dolmaya başladı yorum kısımlarına bakamaz olduk artık. bilmediğiniz konu hakkında yorum yapmayı bırakın artık bıktık sizden çöp ettiniz güzelim siteyi!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupperMert 7 yıl
amaç nedir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0ldboy 7 yıl
Bir dönüştürücü nasıl 125 dolar olabilir ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Evet güzel birbirlerinin içine girmişler her olanak için kullanıla bilir ama pahalı.:/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
güzel ama çok pahalı )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11399 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, usb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -30- 7 yıl PowerColor Radeon HD 7770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim