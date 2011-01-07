Sapphire, Hydra çipsetli P67 anakart hazırlıyor

Ekran kartı üreticisi Sapphire'in anakart pazarına yönelik planlarından ve AMD'nin Fusion platformunu kullanan Mini-ITX anakartından geçtiğimiz günlerdeki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. CES 2011 kapsamında ortaya çıkan yeni görsellere göre Sapphire, Intel'in Sandy Bridge platformu için yüksek performanslı yeni bir anakart hazırlıyor. P67 çipsetini kullanan anakartın en dikkat çekici özelliği olarak, AMD ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyan Hydra çipseti gösterebiliriz. Henüz mühendislik örneği aşamasında olan anakart, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda çift kanal DDR3 bellek kullandırabiliyor. Bir süre önce EVGA'dan Sapphire'e geçen mühendisler tarafından tasarlanan anakart, 8-fazlı güç tasarımına sahip.

Siyah renkli baskılı devre üzerine katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve Hydra çipset sayesinde P67 yonga setinin desteklediği 8x + 8x kurulumundan farklı olarak 16x + 16x hızında çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyabiliyor. Üç adet SATA-III portuna ve dört adet SATA-II konnektörüne sahip olan anakart aynı zamanda iki adet USB 3.0 portu ile geliyor. Diğer özellikleri arasında eSATA portu, iki adet Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ile birlikte çıkartılabilir adaptör üzerinden Bluetooth, DeBUG LED ve kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına sahip. Sapphire tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen anakartın, tam olarak ne zaman çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

http://semiaccurate.com/2011/01/07/exclusive-colour-photographs-sapphires-p67-board/