Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire, Hydra çipsetli P67 anakart hazırlıyor

8 yıl
6,8b
1
6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üreticisi Sapphire'in anakart pazarına yönelik planlarından ve AMD'nin Fusion platformunu kullanan Mini-ITX anakartından geçtiğimiz günlerdeki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. CES 2011 kapsamında ortaya çıkan yeni görsellere göre Sapphire, Intel'in Sandy Bridge platformu için yüksek performanslı yeni bir anakart hazırlıyor. P67 çipsetini kullanan anakartın en dikkat çekici özelliği olarak, AMD ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyan Hydra çipseti gösterebiliriz. Henüz mühendislik örneği aşamasında olan anakart, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda çift kanal DDR3 bellek kullandırabiliyor. Bir süre önce EVGA'dan Sapphire'e geçen mühendisler tarafından tasarlanan anakart, 8-fazlı güç tasarımına sahip.

Siyah renkli baskılı devre üzerine katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve Hydra çipset sayesinde P67 yonga setinin desteklediği 8x + 8x kurulumundan farklı olarak 16x + 16x hızında çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyabiliyor. Üç adet SATA-III portuna ve dört adet SATA-II konnektörüne sahip olan anakart aynı zamanda iki adet USB 3.0 portu ile geliyor. Diğer özellikleri arasında eSATA portu, iki adet Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ile birlikte çıkartılabilir adaptör üzerinden Bluetooth, DeBUG LED ve kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına sahip. Sapphire tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen anakartın, tam olarak ne zaman çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.


http://semiaccurate.com/2011/01/07/exclusive-colour-photographs-sapphires-p67-board/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozkan_tpc 8 yıl
inş sapphire çözümleri aynı kaliteyi az da olsa ucuza sunar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
Cidden benim de bir sempatim var yahu. Sanırım topladığım ilk bilgisayarımdan kaynaklanıyor. Anakart sapphire crossfire 3200 adv. idi. Cidden dönemin iyi kartlarındandı. OC'de iyidi falan. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
İnşallah sapphire de asus msi ve gigabyte gibi büyük bir üretici olur.Sapphire e karşı hep bir sempatim var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsyn2802 8 yıl
amd destekli anakart haberlerini bekliyoruz bi zahmet.İntel görmekten içim dışım intel anakart oldu, fanatik bir AMD kullanıcısı olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl
AMD nin PArtneri Sapphire den bahsediyoruz değilmi bu zannedersem XFX in ATI üretmesi gibi oldu bence son derece şaşırdım. AMD Anakart üreten en büyük ATI ve AMD destekçisinden Intel CS li Anakart ?????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
sonunda... Sapphire'in de Evga, gigabyte ve asus gibi kaliteli bir anakart üreticisi olacağı söyleniyordu. Sanırım evga'dan bayağı mühendis toplamışlardı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [Güncel] ASUS SaberTooth P67 anakart ile 5GHz video inceleme 8 yıl Samsung GT-C3530 cep telefonu incelemesi 8 yıl Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi! 8 yıl Samsung GT-S3353 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim