Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 tekrar zirvede

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Ağustos 2024 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine dair güncel veriler, işletim sistemlerinden ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Ağustos 2024 anket sonuçları:

Steam Donanım Anketi'nde Ağustos ayına baktığımızda, Nvidia'nın RTX serisi kartlarının yükselişi devam ediyor. GeForce RTX 3060, %5,51 kullanım oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor, ancak Temmuz ayına göre %0,37'lik bir düşüş yaşamış durumda. Onu, son dönemde yükselişe geçen GeForce RTX 4060 mobil GPU takip ediyor ve %4,34'lük kullanım oranıyla dikkat çekiyor. GeForce GTX 1650 ise %3,91 kullanım oranı ile üçüncü sıraya geriledi.

Nvidia’nın rekor kazancı yatırımcıları doyurmadı, hisseler düştü 4 gün önce eklendi

İlk 10 içerisindeki diğer modeller de büyük oranda RTX serisine ait ve çoğu kartta hafif değişiklikler söz konusu. Ağustos ayında özellikle mobil grafik kartlarında yükseliş yaşandığını belirtelim. İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranları:

GeForce RTX 3060: %5,51 (-0,37%)

%5,51 (-0,37%) GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %4,34 (+1,34%)

%4,34 (+1,34%) GeForce GTX 1650: %3,91 (-0,09%)

%3,91 (-0,09%) GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %3,50 (+0,50%)

%3,50 (+0,50%) GeForce RTX 3060 Ti: %3,43 (-0,15%)

%3,43 (-0,15%) GeForce RTX 4060: %3,15 (-0,32%)

%3,15 (-0,32%) GeForce RTX 3070: %2,90 (+0,06%)

%2,90 (+0,06%) GeForce RTX 2060: %2,84 (+0,06%)

%2,84 (+0,06%) GeForce GTX 1060: %2,93 (-0,17%)

%2,93 (-0,17%) GeForce RTX 4060 Ti: %2,51 (-0,33%)

Intel'de düşüş başladı

İşlemci pazarında Intel'in hâkimiyeti sürüyor. Ağustos ayında Intel, pazar payını %66,69 olarak korudu; ancak Temmuz ayına göre %0,71 oranında bir kayıp yaşandı. Diğer yandan, AMD, %33,26'lık bir kullanım oranına yükselerek %0,72'lik bir artış gösterdi. Görünen o ki, Intel işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları Steam platformuna da yansımaya başladı.İşte Ağustos ayı işlemci pazarının durumu:

Intel: %66,69 (-0,71%)

%66,69 (-0,71%) AMD: %33,26 (+0,72%)

Windows 11 tekrar zirvede

Windows 11, Ağustos ayında önemli bir sıçrama yaparak %50,81 kullanım oranına ulaştı ve bu yükselişle ilk defa %50'yi aşmış oldu. Bu artış %3,36 gibi ciddi bir oranı temsil ediyor. Windows 10 ise kullanıcı kaybederek %48,01 oranına düştü ve %3,94'lük bir kayıp yaşadı. Diğer eski işletim sistemleri ise çok küçük paylarla sınırlı kaldı. İşte Ağustos 2024'te Steam kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemleri:

Windows 11 64-bit: %50,81 (+3,36%)

%50,81 (+3,36%) Windows 10 64-bit: %48,01 (-3,94%)

%48,01 (-3,94%) Windows 7 64-bit: %0,43 (-0,01%)

%0,43 (-0,01%) Windows 8.1 64-bit: %0,08 (değişim yok)

%0,08 (değişim yok) Diğer: %0,06 (-0,03%)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 tekrar zirvede