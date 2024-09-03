Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 tekrar zirvede

Steam Donanım Anketi'nde Ağustos ayına baktığımızda, Nvidia'nın RTX serisi kartlarının yükselişi devam ediyor. GeForce RTX 3060, %5,51 kullanım oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor, ancak Temmuz ayına göre %0,37'lik bir düşüş yaşamış durumda. Onu, son dönemde yükselişe geçen GeForce RTX 4060 mobil GPU takip ediyor ve %4,34'lük kullanım oranıyla dikkat çekiyor. GeForce GTX 1650 ise %3,91 kullanım oranı ile üçüncü sıraya geriledi.
İlk 10 içerisindeki diğer modeller de büyük oranda RTX serisine ait ve çoğu kartta hafif değişiklikler söz konusu. Ağustos ayında özellikle mobil grafik kartlarında yükseliş yaşandığını belirtelim. İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranları:
- GeForce RTX 3060: %5,51 (-0,37%)
- GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %4,34 (+1,34%)
- GeForce GTX 1650: %3,91 (-0,09%)
- GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %3,50 (+0,50%)
- GeForce RTX 3060 Ti: %3,43 (-0,15%)
- GeForce RTX 4060: %3,15 (-0,32%)
- GeForce RTX 3070: %2,90 (+0,06%)
- GeForce RTX 2060: %2,84 (+0,06%)
- GeForce GTX 1060: %2,93 (-0,17%)
- GeForce RTX 4060 Ti: %2,51 (-0,33%)
Intel'de düşüş başladı
İşlemci pazarında Intel'in hâkimiyeti sürüyor. Ağustos ayında Intel, pazar payını %66,69 olarak korudu; ancak Temmuz ayına göre %0,71 oranında bir kayıp yaşandı. Diğer yandan, AMD, %33,26'lık bir kullanım oranına yükselerek %0,72'lik bir artış gösterdi. Görünen o ki, Intel işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları Steam platformuna da yansımaya başladı.İşte Ağustos ayı işlemci pazarının durumu:
- Intel: %66,69 (-0,71%)
- AMD: %33,26 (+0,72%)
Windows 11 tekrar zirvede
Windows 11, Ağustos ayında önemli bir sıçrama yaparak %50,81 kullanım oranına ulaştı ve bu yükselişle ilk defa %50'yi aşmış oldu. Bu artış %3,36 gibi ciddi bir oranı temsil ediyor. Windows 10 ise kullanıcı kaybederek %48,01 oranına düştü ve %3,94'lük bir kayıp yaşadı. Diğer eski işletim sistemleri ise çok küçük paylarla sınırlı kaldı. İşte Ağustos 2024'te Steam kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemleri:
- Windows 11 64-bit: %50,81 (+3,36%)
- Windows 10 64-bit: %48,01 (-3,94%)
- Windows 7 64-bit: %0,43 (-0,01%)
- Windows 8.1 64-bit: %0,08 (değişim yok)
- Diğer: %0,06 (-0,03%)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.