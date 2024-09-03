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    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 tekrar zirvede

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Ağustos ayı verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası... 
    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 tekrar zirvede Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Ağustos 2024 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine dair güncel veriler, işletim sistemlerinden ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Ağustos 2024 anket sonuçları:

    Steam Donanım Anketi'nde Ağustos ayına baktığımızda, Nvidia'nın RTX serisi kartlarının yükselişi devam ediyor. GeForce RTX 3060, %5,51 kullanım oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor, ancak Temmuz ayına göre %0,37'lik bir düşüş yaşamış durumda. Onu, son dönemde yükselişe geçen GeForce RTX 4060 mobil GPU takip ediyor ve %4,34'lük kullanım oranıyla dikkat çekiyor. GeForce GTX 1650 ise %3,91 kullanım oranı ile üçüncü sıraya geriledi.

    İlk 10 içerisindeki diğer modeller de büyük oranda RTX serisine ait ve çoğu kartta hafif değişiklikler söz konusu. Ağustos ayında özellikle mobil grafik kartlarında yükseliş yaşandığını belirtelim. İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranları:

    • GeForce RTX 3060: %5,51 (-0,37%)
    • GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %4,34 (+1,34%)
    • GeForce GTX 1650: %3,91 (-0,09%)
    • GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %3,50 (+0,50%)
    • GeForce RTX 3060 Ti: %3,43 (-0,15%)
    • GeForce RTX 4060: %3,15 (-0,32%)
    • GeForce RTX 3070: %2,90 (+0,06%)
    • GeForce RTX 2060: %2,84 (+0,06%)
    • GeForce GTX 1060: %2,93 (-0,17%)
    • GeForce RTX 4060 Ti: %2,51 (-0,33%)

    Intel'de düşüş başladı

    İşlemci pazarında Intel'in hâkimiyeti sürüyor. Ağustos ayında Intel, pazar payını %66,69 olarak korudu; ancak Temmuz ayına göre %0,71 oranında bir kayıp yaşandı. Diğer yandan, AMD, %33,26'lık bir kullanım oranına yükselerek %0,72'lik bir artış gösterdi. Görünen o ki, Intel işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları Steam platformuna da yansımaya başladı.İşte Ağustos ayı işlemci pazarının durumu:

    • Intel: %66,69 (-0,71%)
    • AMD: %33,26 (+0,72%)

    Windows 11 tekrar zirvede

    Windows 11, Ağustos ayında önemli bir sıçrama yaparak %50,81 kullanım oranına ulaştı ve bu yükselişle ilk defa %50'yi aşmış oldu. Bu artış %3,36 gibi ciddi bir oranı temsil ediyor. Windows 10 ise kullanıcı kaybederek %48,01 oranına düştü ve %3,94'lük bir kayıp yaşadı. Diğer eski işletim sistemleri ise çok küçük paylarla sınırlı kaldı. İşte Ağustos 2024'te Steam kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemleri:

    • Windows 11 64-bit: %50,81 (+3,36%)
    • Windows 10 64-bit: %48,01 (-3,94%)
    • Windows 7 64-bit: %0,43 (-0,01%)
    • Windows 8.1 64-bit: %0,08 (değişim yok)
    • Diğer: %0,06 (-0,03%)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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