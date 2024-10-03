Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

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Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Eylül 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

En popüler ekran kartları belli oldu

Steam'in paylaştığı listeye göre RTX 3060 (+%0.35) listenin ilk sırasına yerleşirken, Nvidia'nın orta seviye RTX 40 serisi ekran kartları pazarda ciddi bir ivme kazanıyor. Öyle ki RTX 4060, RTX 4060 Ti ve RTX 4070, Eylül ayında en çok tercih edilen ekran kartları oldu. Buna göre RTX 4060, Eylül ayında %1.17 oranında pay kazandı ve Steam kullanıcılarının %4.58'i tarafından tercih ediliyor.

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak, RTX 4060 artık küresel GPU pazar payında baskın bir liderliğe sahip. Onu, son dönemde sıkça karşımıza çıkan RTX 4060 mobil sürümü (4.37%) takip ediyor. GeForce GTX 1650 ise %3,64 kullanım oranı ile dördüncü sıraya geriledi. Öte yandan önceki nesil GPU'ların, özellikle GTX 10 serisi, 16 serisi, RTX 20 serisi, 30 serisi ve RX 6000 serisinin pazar payı birçok model için düşme eğiliminde.

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Şaşırtıcı bir şekilde, RX 7900 XTX de bu eğilimin bir parçası ve Eylül ayında pazar payında %8'lik bir azalma gösterdi. İşte Eylül ayının en popüler ekran kartları ve kullanım oranları

GeForce RTX 3060: 5.86% (+0.35%)

GeForce RTX 4060: 4.58% (+1.17%)

GeForce RTX 4060 Mobil: 4.37% (-0.18%)

GeForce GTX 1650: 3.64% (-0.27%)

GeForce RTX 3060 Ti: 3.57% (+0.14%)

GeForce RTX 3070: 3.31% (+0.16%)

GeForce RTX 2060: 3.30% (+0.16%)

GeForce GTX 3060 Mobil: 3.00% (-0.50%)

GeForce RTX 4070: 2.91% (+0.39%)

GeForce GTX 1060: 2.81% (-0.12%)

İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, hem AMD hem de Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Ancak Intel, rakibinin payından %0.69 ele geçirerek toplam %67,38 paya ulaştı. Öte yandan AMD, benzer oranda kayıpla Steam kullanıcılarının %32.57'si tarafından tercih ediliyor. Görünüşe göre Intel işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları büyük bir etki yaratmamış.

Intel: 67.38 (+%0.69)

AMD: 32.57 (-%0.69)

İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Ancak Windows 11, selefini neredeyse yakalamak üzere. Buna göre Windows 10, %1.59 kulanıcı kazanarak toplam %50,25 paya sahip oldu. Windows 11 ise, %1.56 kayıpla Steam kullanıcılarının %49.25'ini oluşturuyor. Windows 7 ise, Eylül ayında %0,06 düşüşle toplam %0.32'lik paya sahip oldu.

Windows 10: %50,25 (+1.59%)

Windows 11: % 49.25 (-1.56%)

Windows 7: %0,32 (-0.06%)

Diğer: %0.10 (+0.02%)

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