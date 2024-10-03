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    Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Eylül ayı verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası...  
    Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Eylül 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    En popüler ekran kartları belli oldu

    Steam'in paylaştığı listeye göre RTX 3060 (+%0.35) listenin ilk sırasına yerleşirken, Nvidia'nın orta seviye RTX 40 serisi ekran kartları pazarda ciddi bir ivme kazanıyor. Öyle ki RTX 4060, RTX 4060 Ti ve RTX 4070, Eylül ayında en çok tercih edilen ekran kartları oldu. Buna göre RTX 4060, Eylül ayında %1.17 oranında pay kazandı ve Steam kullanıcılarının %4.58'i tarafından tercih ediliyor. 

    Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak, RTX 4060 artık küresel GPU pazar payında baskın bir liderliğe sahip. Onu, son dönemde sıkça karşımıza çıkan RTX 4060 mobil sürümü (4.37%) takip ediyor. GeForce GTX 1650 ise %3,64 kullanım oranı ile dördüncü sıraya geriledi. Öte yandan önceki nesil GPU'ların, özellikle GTX 10 serisi, 16 serisi, RTX 20 serisi, 30 serisi ve RX 6000 serisinin pazar payı birçok model için düşme eğiliminde. 

    Şaşırtıcı bir şekilde, RX 7900 XTX de bu eğilimin bir parçası ve Eylül ayında pazar payında %8'lik bir azalma gösterdi. İşte Eylül ayının en popüler ekran kartları ve kullanım oranları

    • GeForce RTX 3060: 5.86% (+0.35%)
    • GeForce RTX 4060: 4.58% (+1.17%)
    • GeForce RTX 4060 Mobil: 4.37% (-0.18%)
    • GeForce GTX 1650: 3.64% (-0.27%)
    • GeForce RTX 3060 Ti: 3.57% (+0.14%)
    • GeForce RTX 3070: 3.31% (+0.16%)
    • GeForce RTX 2060: 3.30% (+0.16%)
    • GeForce GTX 3060 Mobil: 3.00% (-0.50%)
    • GeForce RTX 4070: 2.91% (+0.39%)
    • GeForce GTX 1060: 2.81% (-0.12%)

    İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, hem AMD hem de Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Ancak Intel, rakibinin payından %0.69 ele geçirerek toplam %67,38 paya ulaştı. Öte yandan AMD, benzer oranda kayıpla Steam kullanıcılarının %32.57'si tarafından tercih ediliyor. Görünüşe göre Intel işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları büyük bir etki yaratmamış. 

    • Intel: 67.38 (+%0.69)
    • AMD: 32.57 (-%0.69)

    İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Ancak Windows 11, selefini neredeyse yakalamak üzere. Buna göre Windows 10, %1.59 kulanıcı kazanarak toplam %50,25 paya sahip oldu. Windows 11 ise, %1.56 kayıpla Steam kullanıcılarının %49.25'ini oluşturuyor. Windows 7 ise, Eylül ayında %0,06 düşüşle toplam %0.32'lik paya sahip oldu.

    • Windows 10: %50,25 (+1.59%)
    • Windows 11: % 49.25 (-1.56%)
    • Windows 7: %0,32 (-0.06%)
    • Diğer: %0.10 (+0.02%)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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