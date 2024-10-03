Steam Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

En popüler ekran kartları belli oldu
Steam'in paylaştığı listeye göre RTX 3060 (+%0.35) listenin ilk sırasına yerleşirken, Nvidia'nın orta seviye RTX 40 serisi ekran kartları pazarda ciddi bir ivme kazanıyor. Öyle ki RTX 4060, RTX 4060 Ti ve RTX 4070, Eylül ayında en çok tercih edilen ekran kartları oldu. Buna göre RTX 4060, Eylül ayında %1.17 oranında pay kazandı ve Steam kullanıcılarının %4.58'i tarafından tercih ediliyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, RX 7900 XTX de bu eğilimin bir parçası ve Eylül ayında pazar payında %8'lik bir azalma gösterdi. İşte Eylül ayının en popüler ekran kartları ve kullanım oranları
- GeForce RTX 3060: 5.86% (+0.35%)
- GeForce RTX 4060: 4.58% (+1.17%)
- GeForce RTX 4060 Mobil: 4.37% (-0.18%)
- GeForce GTX 1650: 3.64% (-0.27%)
- GeForce RTX 3060 Ti: 3.57% (+0.14%)
- GeForce RTX 3070: 3.31% (+0.16%)
- GeForce RTX 2060: 3.30% (+0.16%)
- GeForce GTX 3060 Mobil: 3.00% (-0.50%)
- GeForce RTX 4070: 2.91% (+0.39%)
- GeForce GTX 1060: 2.81% (-0.12%)
İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, hem AMD hem de Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Ancak Intel, rakibinin payından %0.69 ele geçirerek toplam %67,38 paya ulaştı. Öte yandan AMD, benzer oranda kayıpla Steam kullanıcılarının %32.57'si tarafından tercih ediliyor. Görünüşe göre Intel işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları büyük bir etki yaratmamış.
- Intel: 67.38 (+%0.69)
- AMD: 32.57 (-%0.69)
İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Ancak Windows 11, selefini neredeyse yakalamak üzere. Buna göre Windows 10, %1.59 kulanıcı kazanarak toplam %50,25 paya sahip oldu. Windows 11 ise, %1.56 kayıpla Steam kullanıcılarının %49.25'ini oluşturuyor. Windows 7 ise, Eylül ayında %0,06 düşüşle toplam %0.32'lik paya sahip oldu.
- Windows 10: %50,25 (+1.59%)
- Windows 11: % 49.25 (-1.56%)
- Windows 7: %0,32 (-0.06%)
- Diğer: %0.10 (+0.02%)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.