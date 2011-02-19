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Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme

8 yıl
83,3b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD GPU'lu ekran kartlarıyla tanıdığımız Sapphire, anakartlardan hepsi bir arada bilgisayarlara kadar geniş bir alanda üretim yapmakta. Bu videomuzda firmanın Enermax işbirliğiyle ürettiği Pure serisinden 625W güç kaynağını inceliyoruz.


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darkone16 7 yıl
Tarihteki en rezil incelemelerden birisiydi yine karşıma çıktı, bu kadar acemice test olmaz
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KatanaHero 7 yıl darkone16
darkone16

Tarihteki en rezil incelemelerden birisiydi yine karşıma çıktı, bu kadar acemice test olmaz


Madem o kadar iyi biliyorsun bu PSU test işini aç bi site bir de kendin yap bakalım DH kullanıcıları olarak senin incelemeni beğenecek miyiz? Yarım bilginle 10 senedir yayın hayatında olan bir siteyi bu kadar acımasızca eleştirebiliyorsun yani PES
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murat.nur 8 yıl
Kısa bir hesaplama ile bunu göstermeye çalışırsak: Bu güç kaynağı %82 ile %85 verimlilik düzeyi arasında çalıştığına göre ve 795W maksimum güç çekildiği zaman güç kaynağı kendini kapattığına göre, yük seviyesi %100 iken bu güç kaynağının verimlilik oranı en fazla %82 olabileceğini kabul edersek 795W * %82 = 652W yapar.Yük seviyesi %100 iken en fazla %80 verimlilik oranı verebildiği kabul ederek yeniden hesaplarsak 795W * %80 = 636W yapar. Yani şu demek oluyorki bu güç kaynağı en kötü ihtimalle bile gerçek 625W güç verebiliyor. Eğer ki bu güç kaynağının üzerinde 635W yazsaydı bile peak değeri yazılmış denilemezdi.Peak değeri verilmiş diyebilmemiz için ( peak değeri anlık çıkılabilen güç değeri olduğu için ) 636W ve üzeri bir değer ile etiketlenmiş olması gerekirdi.Nasılki bir güç kaynağının üzerindeki etiket 350W dediği halde gerçek değeri ( sürekli verebildiği güç ) 300W olduğu tespit edilmiş olsa; 350W onun peak ( anlık çıkabileceği ) değeri, 300W gerçek ( devamlı, her koşulda )değeri olacaktı. site.hardwarena.com/...
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m-99 8 yıl
pure 950watt satılıyor mu acaba türkiyede sapphiretech.com/...
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murat.nur 8 yıl
İnceleme iyi hoşta yanlış bilgilendirme var. Peak değeri yanlış anlatılıyor. Sapphire güç kaynağına peak konusunda haksızca yorum yapılmış. Güç Kaynakları Hakkında Bilinmesi Gerekenler adlı makaleyi okumanız yeterli. site.hardwarena.com/...
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Python 8 yıl
inceleme için teşekkürler açıkçası adı ünlenmiş kaliteli diger markaları tercih etmek bana daha uygun geliyor sapphire işi degil
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ssbrutality 8 yıl
Thermaltake Tough Power Grand 1200 W.Gerisi Hikaye.
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hasan.1923 8 yıl
Güç kaynağını fazla zorlamayacak olanlara ve sessizliğe çok önem veren arkadaşlara tavsiye ederim bu güç kaynağını.

Sessizlik kişiden kişiye değişir derseniz emin olun ben ses konusunda karşılaşabileceğiniz en hassas kişilerden biriyim
.

550-600W güç çeken sisteme 625W güç kaynağı takan var mıdır?
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Virinom 8 yıl
fan hava dağılışında bir sorun var giren havayı kırmızı ile çıkan havayı mavi ile gösterilmiş kasadan sıcak hava çekip dışarı soğuk havamı veriyor?
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atiktuk 8 yıl
625 wattlık psunun 750wattı sorunsuz yüklenmesi enermax ın bu işte ne kadar güçlü oldugunun da göstergesi..iyi iş cıkartmıs gercekten..fakat yine de gtx580slı ıcın daha yuksek psu secemekte fayda var ..
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_SeRHaT_ 8 yıl

atiktuk

625 wattlık psunun 750wattı sorunsuz yüklenmesi enermax ın bu işte ne kadar güçlü oldugunun da göstergesi..iyi iş cıkartmıs gercekten..fakat yine de gtx580slı ıcın daha yuksek psu secemekte fayda var ..

750 vat sistemin prizden çektiği değer. PSU ortalama 80% verimli olursa PSU 600 vat rahat veriyor demek oluyor. Zaten 630 vatta PSU kendini kapatıyor.
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devrimdoga 8 yıl
Bence tam alınmalık bir psu olmuş zaten gtx 580'in oc yapmaya gereği yok zaten tek çekirdekli en hızlı kart bir de üstüne oc :D
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_SeRHaT_ 8 yıl
Yukardaki birkaç yoruma göre bilmeyen birinn bu PSU'yu GTX580 SLI için ideal görebileceğini düşünerek uyarıda bululnmak istiyorum. PSU güzel; ama yine de ben GTX580 SLI gibi bir sisteme böyle bir PSU'yu önermem. Test ortamında GTX580 SLI çalıştırsa da uzun dönemde kesinlikle sıkıntı yaratır. GTX580 SLI için en azından Seasonic X-850 ya da Silverstone Strider Plus 850/1000W gibi ürünler tercih edilmeli.
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Tanarri 8 yıl
tabiki orası öle ama dediğim gibi artık 500 waat standatdan çıktı artık fiks 650 watt almak önermek gerekiyo ama fiyatları malum...
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Tanarri 8 yıl
yinede fena bi ürün değil yani ama söyle bi durum söz konusu sapphire türkiye sadece ekran kartları ve bi kaç model anakartı geldi düşünülürse ithalatcı firma bunu ülkemize getirirmi bilmiyorum... ayrıca 625watt bi güç kaynağına göre iki tane standart ayarlarında gtx580 çalıştırıyo olabilmesi bence gayet başarılı 625watt lık bi değere göre ayrıca ilgimi çeken bi konu oldu iki adet 6pin ve iki adet 8pin kablosu mevuç genelikle diğer markalarda 650wattlık modelerde modüler kablo ıvır zıvır oluyo ama bu kablo sçenekler birer tane ile sınırlandırılıyo. Aslında bu durum normal geliyodu bana 650wattlık gücüne göre olması gerekn o sanırım. Genelde 750watt ve üzeri modellerde bulunuyodu bu özellik ama bu psu da kulanılmış güzel ama güçü üst seviye bileşenler için yeterli olsada oc de fıss olması kötü. Gerçi o sisteme 'özeliklerdeki bi pc özelikle ekrankartları' psu napsın garibim xD yakında sanırım pc önerilerinde sıtandart 750 veya 850watt önericez insanlara gidişat kötü ben bile high power 650watt aldımda sevinmiştim oh be ileride rahat rahat yeterde artar diye şimdi ise sıtandart hal alma yolarında...
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melihcskn 8 yıl

Tanarri

yinede fena bi ürün değil yani ama söyle bi durum söz konusu sapphire türkiye sadece ekran kartları ve bi kaç model anakartı geldi düşünülürse ithalatcı firma bunu ülkemize getirirmi bilmiyorum... ayrıca 625watt bi güç kaynağına göre iki tane standart ayarlarında gtx580 çalıştırıyo olabilmesi bence gayet başarılı 625watt lık bi değere göre ayrıca ilgimi çeken bi konu oldu iki adet 6pin ve iki adet 8pin kablosu mevuç genelikle diğer markalarda 650wattlık modelerde modüler kablo ıvır zıvır oluyo ama bu kablo sçenekler birer tane ile sınırlandırılıyo. Aslında bu durum normal geliyodu bana 650wattlık gücüne göre olması gerekn o sanırım. Genelde 750watt ve üzeri modellerde bulunuyodu bu özellik ama bu psu da kulanılmış güzel ama güçü üst seviye bileşenler için yeterli olsada oc de fıss olması kötü. Gerçi o sisteme 'özeliklerdeki bi pc özelikle ekrankartları' psu napsın garibim xD yakında sanırım pc önerilerinde sıtandart 750 veya 850watt önericez insanlara gidişat kötü ben bile high power 650watt aldımda sevinmiştim oh be ileride rahat rahat yeterde artar diye şimdi ise sıtandart hal alma yolarında...


gtx 580 sli yetmiyormuş gibi oc yapmanın bir mantığı yok ztn şimdilik bu power yeterli gibi her karta
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