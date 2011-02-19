Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme

AMD GPU'lu ekran kartlarıyla tanıdığımız Sapphire, anakartlardan hepsi bir arada bilgisayarlara kadar geniş bir alanda üretim yapmakta. Bu videomuzda firmanın Enermax işbirliğiyle ürettiği Pure serisinden 625W güç kaynağını inceliyoruz.

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