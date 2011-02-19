Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme

AMD GPU'lu ekran kartlarıyla tanıdığımız Sapphire, anakartlardan hepsi bir arada bilgisayarlara kadar geniş bir alanda üretim yapmakta. Bu videomuzda firmanın Enermax işbirliğiyle ürettiği Pure serisinden 625W güç kaynağını inceliyoruz.
darkone16 Tarihteki en rezil incelemelerden birisiydi yine karşıma çıktı, bu kadar acemice test olmaz
atiktuk 625 wattlık psunun 750wattı sorunsuz yüklenmesi enermax ın bu işte ne kadar güçlü oldugunun da göstergesi..iyi iş cıkartmıs gercekten..fakat yine de gtx580slı ıcın daha yuksek psu secemekte fayda var ..
Tanarri yinede fena bi ürün değil yani ama söyle bi durum söz konusu sapphire türkiye sadece ekran kartları ve bi kaç model anakartı geldi düşünülürse ithalatcı firma bunu ülkemize getirirmi bilmiyorum... ayrıca 625watt bi güç kaynağına göre iki tane standart ayarlarında gtx580 çalıştırıyo olabilmesi bence gayet başarılı 625watt lık bi değere göre ayrıca ilgimi çeken bi konu oldu iki adet 6pin ve iki adet 8pin kablosu mevuç genelikle diğer markalarda 650wattlık modelerde modüler kablo ıvır zıvır oluyo ama bu kablo sçenekler birer tane ile sınırlandırılıyo. Aslında bu durum normal geliyodu bana 650wattlık gücüne göre olması gerekn o sanırım. Genelde 750watt ve üzeri modellerde bulunuyodu bu özellik ama bu psu da kulanılmış güzel ama güçü üst seviye bileşenler için yeterli olsada oc de fıss olması kötü. Gerçi o sisteme 'özeliklerdeki bi pc özelikle ekrankartları' psu napsın garibim xD yakında sanırım pc önerilerinde sıtandart 750 veya 850watt önericez insanlara gidişat kötü ben bile high power 650watt aldımda sevinmiştim oh be ileride rahat rahat yeterde artar diye şimdi ise sıtandart hal alma yolarında...
Madem o kadar iyi biliyorsun bu PSU test işini aç bi site bir de kendin yap bakalım DH kullanıcıları olarak senin incelemeni beğenecek miyiz? Yarım bilginle 10 senedir yayın hayatında olan bir siteyi bu kadar acımasızca eleştirebiliyorsun yani PES
Sessizlik kişiden kişiye değişir derseniz emin olun ben ses konusunda karşılaşabileceğiniz en hassas kişilerden biriyim .
550-600W güç çeken sisteme 625W güç kaynağı takan var mıdır?
750 vat sistemin prizden çektiği değer. PSU ortalama 80% verimli olursa PSU 600 vat rahat veriyor demek oluyor. Zaten 630 vatta PSU kendini kapatıyor.
gtx 580 sli yetmiyormuş gibi oc yapmanın bir mantığı yok ztn şimdilik bu power yeterli gibi her karta