Sapphire, Radeon HD 6850 Vapor-X modelini duyurdu

Sapphire bugün yaptığı açıklamayla özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6850 Vapor-X'i duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT grafik yongasından güç alıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve 10 fazlı güç tasarımı ile desteklenen ekran kartında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtiliyor. Vapor Chamber tabanlı çift slot soğutucu tasarımı ile donatılan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, daha yüksek performans isteyenler için Crossfire teknolojisi ile çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyan kart görüntü aktarımı için iki adet DVI, HDMI 1.4a ve iki adet mini DisplayPort 1.2 konnektörüne sahip.

Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma desteği sunan Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X'in yakın zamanda pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.