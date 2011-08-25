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Sapphire, Radeon HD 6850 Vapor-X modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 6850 Vapor-X modelini duyurdu
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Sapphire bugün yaptığı açıklamayla özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6850 Vapor-X'i duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT grafik yongasından güç alıyor.
Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve 10 fazlı güç tasarımı ile desteklenen ekran kartında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtiliyor. Vapor Chamber tabanlı çift slot soğutucu tasarımı ile donatılan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor.
Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, daha yüksek performans isteyenler için Crossfire teknolojisi ile çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyan kart görüntü aktarımı için iki adet DVI, HDMI 1.4a ve iki adet mini DisplayPort 1.2 konnektörüne sahip.
Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar ve Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma desteği sunan Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X'in yakın zamanda pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
Sapphire, Radeon HD 6850 Vapor-X modelini duyurdu
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Sapphire, Radeon HD 6850 Vapor-X modelini duyurdu
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Sapphire, Radeon HD 6850 Vapor-X modelini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
bu saatde bu kartı alana ne diyyim...
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DH Misafiri 8 yıl
Fenerlist34
HD6850 serisinde MSI Cyclone u tek geçerim.. Sapphire geç kaldı..

o dediğin benim ekran kartım ve haklısın dostum..
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KUM23 8 yıl
güzel kart,ne kadar çok model okadar seçenek..
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tahir40 8 yıl
Güzel de rakiplerden aylar sonra kart çıkarmanın anlamı ve sebebi nedir ki? Vapor x sessiz ve kalite kartlardır sapphire'in referans kartlarının aksine. Ben MSI Cyclone kullanıyorum. Voltajsız GPU 900mhz, afterburnle biraz votaj itelemesi ile 1Ghz yapıyor. Kartı fazlasıyla yettiği için default ayarlarında kullanıyorum o ayrı :P Biraz önce Deus EX Human revolution oynamaya başladım, her şey ful dx11 bana mısın demiyor...
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DH Misafiri 8 yıl
sapphire 5830 extrame hız aşırtma yapan var mı ?
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batkent 8 yıl
şuanda piyasadaki en hızlı 6850 msı 6850 cyclone onu standart hızlarıyla geçemez ama eğer overclock yapılırsa geçer yalnız şunuda belirtmek var msı 6850 cyclone çok yüksek o.c potansiyeline sahipti bakalım bu sahip olabilecek mi.
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ghost recon advanced 8 yıl
bu saatten sonra biraz gereksiz bi kart olmuş
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Batuist 8 yıl
neden geç kalsın ki.. adamların standart üretim prosedürü.. 7000 serisi gelene kadar fabrikayı kapatıyoruz mu desinler anlamak zor!!!
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rtsbora 8 yıl
dolar kuru yükseldi MSI 6850 OC modeli 400 liraya çıktı. bu da o fiyata satılır tahminen.
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IceRulez 8 yıl
herkez gecikti demiş vs sanki herkez çıktığı gün 7970 serisini alabilecek peh
6850 crossfire ne kadar performanslı siz biliyormusunuz ?
konuşmayın boş boş
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eXaeL91 8 yıl
5850 Xtreme gibi ucuz olacaksa alınabilir ama 7xxx beklemekte yarar var. Çok büyük fark olmazsa bunu alırım ucuza.
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Process64 8 yıl
7000 serisi ilk etapta performans olarak değil de güç tüketimi ve O.C potansiyeli bakımından üstün olur, fiyatı uygun olduktan sonra bugün 5000 serisi bile hala geçerlidir.
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melihcskn 8 yıl eXaeL91
eXaeL91

5850 Xtreme gibi ucuz olacaksa alınabilir ama 7xxx beklemekte yarar var. Çok büyük fark olmazsa bunu alırım ucuza.


Unut onu sen :D
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