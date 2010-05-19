Sapphire, Radeon HD 5970 4GB modelinin iki farklı versiyonunu hazırladı

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire, ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği ve geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşturduğu 4GB bellekli Radeon HD 5970 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarafından endüstrinin en hızlı grafik kartı olarak lanse edilen yüksek performans odaklı yeni modelin iki farklı versiyonu olacağı açıklandı ki bunlardan biri düz model diğer ise hız aşırtmalı TOXIC Edition olacak.

Tasarım anlamında benzer özelliklere sahip olan iki model arasındaki temel farkı GPU hızı belirliyor zira düz model 850MHz'de çalışırken, TOXIC Edition ise 900MHz'de görev yapıyor. Tabii GPU hızındaki bu farklılık kartların güç tüketim değerlerine de yansımış durumda. Bekleme durumunda 60 Watt civarında güç çeken kartlar, yük altında ise sırasıyla 350 Watt ve 370 Watt seviyesinde güç tüketiyorlar. 3200x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli her iki yeni modelin de 4GB bellek kapasitesi sayesinde özellikle yüksek çözünürlükteki Eyefinity denemelerinde mevcut modellere kıyasla ciddi anlamda daha hızlı olacakları da Sapphire tarafından özellikle belirtiliyor.

Soğutma için Arctic Cooling'in üç fanlı özel bir soğutucusuna yer verilen ekran kartlarında, iki adet 8-pin PCIe güç konnektöründen besleniyorlar. Bellek hızı 4800MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli yeni modeller, ikinci bir kartla Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyorlar. Yüksek tanımlı video oynatabilen ve üzerlerinde bir adet Mini DisplayPort ile iki adet DVI konnektörüne yer verilen kartların önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.