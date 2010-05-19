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Sapphire, Radeon HD 5970 4GB modelinin iki farklı versiyonunu hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 5970 4GB modelinin iki farklı versiyonunu hazırladı
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire, ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği ve geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşturduğu 4GB bellekli Radeon HD 5970 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma tarafından endüstrinin en hızlı grafik kartı olarak lanse edilen yüksek performans odaklı yeni modelin iki farklı versiyonu olacağı açıklandı ki bunlardan biri düz model diğer ise hız aşırtmalı TOXIC Edition olacak.

Tasarım anlamında benzer özelliklere sahip olan iki model arasındaki temel farkı GPU hızı belirliyor zira düz model 850MHz'de çalışırken, TOXIC Edition ise 900MHz'de görev yapıyor. Tabii GPU hızındaki bu farklılık kartların güç tüketim değerlerine de yansımış durumda. Bekleme durumunda 60 Watt civarında güç çeken kartlar, yük altında ise sırasıyla 350 Watt ve 370 Watt seviyesinde güç tüketiyorlar. 3200x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli her iki yeni modelin de 4GB bellek kapasitesi sayesinde özellikle yüksek çözünürlükteki Eyefinity denemelerinde mevcut modellere kıyasla ciddi anlamda daha hızlı olacakları da Sapphire tarafından özellikle belirtiliyor.

Soğutma için Arctic Cooling'in üç fanlı özel bir soğutucusuna yer verilen ekran kartlarında, iki adet 8-pin PCIe güç konnektöründen besleniyorlar. Bellek hızı 4800MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli yeni modeller, ikinci bir kartla Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyorlar. Yüksek tanımlı video oynatabilen ve üzerlerinde bir adet Mini DisplayPort ile iki adet DVI konnektörüne yer verilen kartların önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Sapphire, Radeon HD 5970 4GB modelinin iki farklı versiyonunu hazırladı
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DH Misafiri 9 yıl
en azında eyefinity almayın ayrıca tek Gpuda dx 11 geçişinde kayıp %50 lerdeydi sanırsam bunda düşürmedirlerse dx 10 kart gibi sayın nvidia da böle bi kayıp yok (en iyi yanı)
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MaTaDoR 9 yıl
DX11'in olgunlaşmasına daha 1 sene var bence. Adam gibi DX11 oyunlar 1 sene sonra anca çıkar, o zaman da şu an kullanmakta olduğumuz çoğu kart anca orta segmente karşılık gelir. Eğer en üst kartlardan almadıysanız, yani 5970 ve GTX 480 dışında bir DX11 destekli kart aldıysanız, aslen DX10 bir kart almışsınızdır.
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DH Misafiri 9 yıl
Faturadan göçmek ve 913634861 tane extra monitör almak için ideal bir kart :D
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sertacaygun 9 yıl
Fan tasarımlarına hasta kaldım.
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artenis 9 yıl
370Watt gayet normal miş beyler, tasdik aldık ;)
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siLahsz 9 yıl
watt

Tablodaki bana değerler yanlış geldi.5750 yük altın 245 watt değil bazıları abartı olmuş cubuklar daha doğru
Tablodaki bana değerler yanlış geldi.5750 yük altın 245 watt değil yük altında 86 watt sadece. bazıları abartı olmuş mavi cubuklar daha doğru
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FasTBoY 9 yıl

siLahsz

watt


Tablodaki bana değerler yanlış geldi.5750 yük altın 245 watt değil bazıları abartı olmuş cubuklar daha doğru
Tablodaki bana değerler yanlış geldi.5750 yük altın 245 watt değil yük altında 86 watt sadece. bazıları abartı olmuş mavi cubuklar daha doğru


Toplam sistemin çektiği değerler onlar.

Kırmızı çubuklar yük altındaki değerler, mavi çubuklar ise boşta harcadığı değerler.
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eneshatipoglu 9 yıl
novabilgisayarın sitesinde var ama stoklarda yok olarak görünüyor yani nova getirir büyük ihtimalle
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TiesTorN 9 yıl

siLahsz

Masaüstü watt tüketimi kaç bunun ?

FX57 yazmış zaten;

fx57

Bekleme durumunda 60 Watt civarında güç çeken kartlar


-------------------

sahafiec

bu kartın 4GB rami ne işe yarıyor ki, 2GB neyine yetmez sanki...


2gb zaten 4 değil, 2+2 şeklinde sonuç olarak 2 oluyor. 4gb demelerinin sebebi her zamanki gibi pazarlama saçmalığı.
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TELESCOPE 9 yıl

TiesTorN


siLahsz

Masaüstü watt tüketimi kaç bunun ?

FX57 yazmış zaten;

fx57

Bekleme durumunda 60 Watt civarında güç çeken kartlar


-------------------

sahafiec

bu kartın 4GB rami ne işe yarıyor ki, 2GB neyine yetmez sanki...


2gb zaten 4 değil, 2+2 şeklinde sonuç olarak 2 oluyor. 4gb demelerinin sebebi her zamanki gibi pazarlama saçmalığı.


yersen yani
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Batuist 9 yıl
işte bundan iki tane sipariş vermek lazım :)
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alito 9 yıl
bakalım bu durumda asus un ares 5870x2 si ne yapacak
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showstopper41 9 yıl

alito

bakalım bu durumda asus un ares 5870x2 si ne yapacak


Ares de 2*8 pin ve 1 tane 6 pin güç girişi var. Bu karttan bile fazla güce ihtiyaç duyabiliyor. Ares in VRM güç tasarımında daha fazla faz var, daha özelleşmiş bir model. Ayrıca çok büyük bir bakır soğutucusu var.
Toxic referans tasarımın 2*8pin lik olan overclocklanmış bir hali.
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siLahsz 9 yıl
Masaüstü watt tüketimi kaç bunun ? Yük altında 370 watt Nvidia göre çok iyi bu özellikte ekran kartıyla Ati eyefinity teknolojisi manyak olurdu :D
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