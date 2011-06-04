Sapphire'den AMD'nin Fusion işlemcileri için yeni anakart; Pure Platinum A75

Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, AMD'nin 14 Haziran'da lanse edilecek yeni nesil Fusion işlemcileri için hazırladığı A75 çipsetli yeni anakartını, Computex 2011 Fuarı'nda sergiledi. Pure Platinum A75 adını taşıyan yeni anakart, Sapphire'in güncel ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olacak. AMD'nin Soket FM1 formundaki Fusion A4, A6 ve A8 serisi masaüstü işlemcilerine destek sunan anakartın üzerinde, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak isteyenler için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Yüksek performanslı harici ekran kartı kullanmak veya uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire (AMD buna Dual Graphics diyor, isim henüz netleşmedi) kurulumu gerçekleştirmek isteyenler için PCIe x16 slotuna sahip olan anakart aynı zamanda diğer donanımlar için iki adet PCIe x1, bir adet PCIe x4 ve kısmen daha eski donanımlar için geleneksel PCI 32-bit slotlarının çiftine sahip.

mSATA formundaki SSD sürücüler ve WiFi kartlarının kullanımı için mini-PCIe slotuna da yer verilen Pure Platnium A75 üzerinde dört adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 teknolojisine yer veriliyor. Aynı zamanda eSATA konnektörüne, Gigabit Ethernet portuna ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan anakarta 8+2 fazlı VRM tasarımı eşlik ediyor. Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için kart üst Güç, Reset ve Clear CMOS butonlarıyla birlikte donanımsal voltaj okuma noktalarına yer verilen A75 çipsetli yeni anakartın Sapphire tarafından bu ay içerisinde pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne olacağı ve Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı gibi detaylar şu an için bilinmiyor.