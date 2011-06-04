Sapphire'den AMD'nin Fusion işlemcileri için yeni anakart; Pure Platinum A75

Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, AMD'nin 14 Haziran'da lanse edilecek yeni nesil Fusion işlemcileri için hazırladığı A75 çipsetli yeni anakartını, Computex 2011 Fuarı'nda sergiledi. Pure Platinum A75 adını taşıyan yeni anakart, Sapphire'in güncel ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olacak. AMD'nin Soket FM1 formundaki Fusion A4, A6 ve A8 serisi masaüstü işlemcilerine destek sunan anakartın üzerinde, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak isteyenler için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Yüksek performanslı harici ekran kartı kullanmak veya uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire (AMD buna Dual Graphics diyor, isim henüz netleşmedi) kurulumu gerçekleştirmek isteyenler için PCIe x16 slotuna sahip olan anakart aynı zamanda diğer donanımlar için iki adet PCIe x1, bir adet PCIe x4 ve kısmen daha eski donanımlar için geleneksel PCI 32-bit slotlarının çiftine sahip.
mSATA formundaki SSD sürücüler ve WiFi kartlarının kullanımı için mini-PCIe slotuna da yer verilen Pure Platnium A75 üzerinde dört adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 teknolojisine yer veriliyor. Aynı zamanda eSATA konnektörüne, Gigabit Ethernet portuna ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan anakarta 8+2 fazlı VRM tasarımı eşlik ediyor. Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için kart üst Güç, Reset ve Clear CMOS butonlarıyla birlikte donanımsal voltaj okuma noktalarına yer verilen A75 çipsetli yeni anakartın Sapphire tarafından bu ay içerisinde pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne olacağı ve Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı gibi detaylar şu an için bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dostum biliyorum phenomların devamı olduğunu ama amaç nedir bu işlemcilerde? Entegre ekran kartı neden var? CF yap diyemi? Yap diye bile olsa HD6970 le yap diye değil.
Yani anlayacağın ekran kartına para vermek istemeyen adamın alacağı ucuz yollu,düşük güç tüketimli sistemler olmalı bunlar. Yoksa ben neden entegre garfik birimine sahip işlemci alırım uygulamalar direk GPU yuda kullanamadığı sürece?
Ha olur, ilerde uygulamaların çoğu GPU paralel işlem birimleri üstünden güç sağlar o zaman kesinlikle tercih ederim. Ama şu anda bana ekonomi sınıfından başka hiç birşey ifade etmiyor...
tweaktown.com/...
Bu arada arkadaşların Boş olmuş dediği CPU nun yanındaki boş alanda mSata portu var ve oraya mSata sürücü takılınca dolacağı için etrafı boş bırakılmış.
Genel olarak yerleşim iyi olmuş. Fiyatına göre ve diğer markaların aynı fiyata sunacakları özellikler, dizayn ve teknik servis kalitesine göre tercih edilebilir...
hıımmm sanırsamki 14 haziranda lanse edilecek diye yazıyor yazıda ve yine sanırsamki fx ler 3 ay sonra l1ano lar haziran ayında çıkacak. eğer sanan huylarım yanılıyorsa da kimse düzeltmesin kendi halime bırakın. haziran ayında msi anakart ve A8 Hayalim Var :) eğer haziranda çıkmazsa DH yi suçlarım ona göre
CF ile ucuz bir GPU ile 5750'e göz dikilen bir platforma bu denli pahalı bir anakartı alap napayım? Pahalı diyorum 8+2 fazlı ve bu soğutmalı hiç bir anakart ucuz segmentte satılmadı.
Ucuz fusion ile alırım biostar bir anakart en ucuzundan ucuz ucuz ofis PC keyfini sürerim. Performans istiyorsam zaten neler yapılacağı belli...
Biraz msi ı andırıyor gibi bana da öyle boş geldi.
Bence biraz daha tecrübelenmesi gerek ayrıca işlemcilerin çıkmasında 3 ay var nereye çıkartıyorsunuz anakartları...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
17694 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, amd