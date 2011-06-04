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Sapphire'den AMD'nin Fusion işlemcileri için yeni anakart; Pure Platinum A75

7 yıl
17,7b
1
14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, AMD'nin 14 Haziran'da lanse edilecek yeni nesil Fusion işlemcileri için hazırladığı A75 çipsetli yeni anakartını, Computex 2011 Fuarı'nda sergiledi. Pure Platinum A75 adını taşıyan yeni anakart, Sapphire'in güncel ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olacak. AMD'nin Soket FM1 formundaki Fusion A4, A6 ve A8 serisi masaüstü işlemcilerine destek sunan anakartın üzerinde, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak isteyenler için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Yüksek performanslı harici ekran kartı kullanmak veya uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire (AMD buna Dual Graphics diyor, isim henüz netleşmedi) kurulumu gerçekleştirmek isteyenler için PCIe x16 slotuna sahip olan anakart aynı zamanda diğer donanımlar için iki adet PCIe x1, bir adet PCIe x4 ve kısmen daha eski donanımlar için geleneksel PCI 32-bit slotlarının çiftine sahip.

mSATA formundaki SSD sürücüler ve WiFi kartlarının kullanımı için mini-PCIe slotuna da yer verilen Pure Platnium A75 üzerinde dört adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 teknolojisine yer veriliyor. Aynı zamanda eSATA konnektörüne, Gigabit Ethernet portuna ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan anakarta 8+2 fazlı VRM tasarımı eşlik ediyor. Profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtma tutkunları için kart üst Güç, Reset ve Clear CMOS butonlarıyla birlikte donanımsal voltaj okuma noktalarına yer verilen A75 çipsetli yeni anakartın Sapphire tarafından bu ay içerisinde pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne olacağı ve Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı gibi detaylar şu an için bilinmiyor.


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mugurgok 7 yıl en beğenilen
Bu Sapphire'in hiç doğru işi yok, anakartı bile ters koymuş :D
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dere.beyi 7 yıl
Doğmamış çocuğa don biçmek diye ben buna derim :))
1 Yanıt Yanıtla +4
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Menow 7 yıl
@RiPPeR91;
dostum biliyorum phenomların devamı olduğunu ama amaç nedir bu işlemcilerde? Entegre ekran kartı neden var? CF yap diyemi? Yap diye bile olsa HD6970 le yap diye değil.
Yani anlayacağın ekran kartına para vermek istemeyen adamın alacağı ucuz yollu,düşük güç tüketimli sistemler olmalı bunlar. Yoksa ben neden entegre garfik birimine sahip işlemci alırım uygulamalar direk GPU yuda kullanamadığı sürece?
Ha olur, ilerde uygulamaların çoğu GPU paralel işlem birimleri üstünden güç sağlar o zaman kesinlikle tercih ederim. Ama şu anda bana ekonomi sınıfından başka hiç birşey ifade etmiyor...
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Cats in the cradle 7 yıl
Sapphire Pure Platinum A75 (AMD A75) Motherboard Review
tweaktown.com/...
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OverClocK1ng 7 yıl
Esasında anakartı genel olarak beğendim. PCI slotlarının ekran kartı slotuna uzak olması iyi olmuş. Ayrıca PCI xPress X4 slotunun yeri de iyi ve ekran kartı slotundan bir slot geride 1 tane daha X1 slotu olması da hacici ses kartı kullanan arkadaşlar için de iyi olmuş. Tüm bunlar haricinde PCB iyi, CPU nun çevresi boş olduğundan büyük soğutucu takılımına elverişli olmuş.
Bu arada arkadaşların Boş olmuş dediği CPU nun yanındaki boş alanda mSata portu var ve oraya mSata sürücü takılınca dolacağı için etrafı boş bırakılmış.
Genel olarak yerleşim iyi olmuş. Fiyatına göre ve diğer markaların aynı fiyata sunacakları özellikler, dizayn ve teknik servis kalitesine göre tercih edilebilir...
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alpa07 7 yıl
ufff anakarta bakk
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iskambildestesi 7 yıl
devrimdoga
_bluescream_anakart sanki boş gibi duruyor, keşke daha ufak olsaymış.
Biraz msi ı andırıyor gibi bana da öyle boş geldi.Bence biraz daha tecrübelenmesi gerek ayrıca işlemcilerin çıkmasında 3 ay var nereye çıkartıyorsunuz anakartları...

hıımmm sanırsamki 14 haziranda lanse edilecek diye yazıyor yazıda ve yine sanırsamki fx ler 3 ay sonra l1ano lar haziran ayında çıkacak. eğer sanan huylarım yanılıyorsa da kimse düzeltmesin kendi halime bırakın. haziran ayında msi anakart ve A8 Hayalim Var :) eğer haziranda çıkmazsa DH yi suçlarım ona göre
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RiPPeR91 7 yıl
@Menow hocam ilk fusionlar sanırım 32nm phenomlar yani phenomun devamı gibi düşün tek farkı gpu'su var. Nasıl phenom için 200TLlik anakart alıyorsak bunun içinde almamız normal. Zaten ucuz fusionlu tümleşik anakartlar piyasada mevcut.
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Menow 7 yıl
Benim anlamadığım ekonomi sınıfı işlemci serisi değilmi aynı zamanda fusion? Yani boşuna ekran kartı almayın dahili GPU gayet size yeter denilen bir platform. Hız aşırtma tutkunları için neden dizay edilmiş onu çözemedim...
CF ile ucuz bir GPU ile 5750'e göz dikilen bir platforma bu denli pahalı bir anakartı alap napayım? Pahalı diyorum 8+2 fazlı ve bu soğutmalı hiç bir anakart ucuz segmentte satılmadı.
Ucuz fusion ile alırım biostar bir anakart en ucuzundan ucuz ucuz ofis PC keyfini sürerim. Performans istiyorsam zaten neler yapılacağı belli...
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RiPPeR91 7 yıl
Gayet güzel bir anakart slot yerleşimleri çok güzel iki x1 slotuda kullanılabilir durumda. 8+2 faz ile güzel oc olur. Hybrid CF ilede ucuz bir gpu ile 5750 elde edebiliriz.
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tiger cage 7 yıl
sata portlarının azlığı dışında güzel bir kart
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devrimdoga 7 yıl
_bluescream_
anakart sanki boş gibi duruyor, keşke daha ufak olsaymış.

Biraz msi ı andırıyor gibi bana da öyle boş geldi.
Bence biraz daha tecrübelenmesi gerek ayrıca işlemcilerin çıkmasında 3 ay var nereye çıkartıyorsunuz anakartları...
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mugurgok 7 yıl en beğenilen
Bu Sapphire'in hiç doğru işi yok, anakartı bile ters koymuş :D
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dere.beyi 7 yıl
Doğmamış çocuğa don biçmek diye ben buna derim :))
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WinteR 7 yıl
LLano mu ,Bulldozer mi? Biraz daha ufak olması lazım bu segmentin.
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