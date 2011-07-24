Sapphire'den AMD'nin Fusion-A işlemcileri için yeni anakart; A75 Platinum

Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, AMD'nin Fusion-A serisi masaüstü işlemcileri için hazırladığı A75 çipsetli yeni anakartını duyurdu. A75 Platinum olarak isimlendirilen Full ATX formundaki yeni anakart, Soket FM1 formundaki Fusion işlemcilerinin tamamına destek sunuyor. Sİyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen kart, dört adet DIMM slotu ile 32GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

İşlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakart, aynı zamanda harici ekran kartı kullanmak veya Hybrid Crossfire kurulumu gerçekleştirmek isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuyla geliyor. Diğer donanımlar için PCIe x1, PCIe x4 ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakart, çift BIOS, çok fazlı voltaj düzenleme devresi ve debug LED gibi özelliklere de sahip.

Diğer detayları arasında Gigabit Ethernet, eSATA konnektörü, dört adet USB 3.0 portu, 7.1 kanal ses desteği, USB 2.0 konnektörleri ve kart üstü güç-rest-clear cmos butonları gibi özleliklere yer verilen Sapphire A75 Platinum, 117 Avro seviyesindeki ön-sipariş fiyatıyla Avrupa'da listelere girmiş durumda.