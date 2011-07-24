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Sapphire'den AMD'nin Fusion-A işlemcileri için yeni anakart; A75 Platinum

7 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'den AMD'nin Fusion-A işlemcileri için yeni anakart; A75 Platinum
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Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, AMD'nin Fusion-A serisi masaüstü işlemcileri için hazırladığı A75 çipsetli yeni anakartını duyurdu. A75 Platinum olarak isimlendirilen Full ATX formundaki yeni anakart, Soket FM1 formundaki Fusion işlemcilerinin tamamına destek sunuyor. Sİyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen kart, dört adet DIMM slotu ile 32GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.
İşlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakart, aynı zamanda harici ekran kartı kullanmak veya Hybrid  Crossfire kurulumu gerçekleştirmek isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuyla geliyor. Diğer donanımlar için PCIe x1, PCIe x4 ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakart, çift BIOS, çok fazlı voltaj düzenleme devresi ve debug LED gibi özelliklere de sahip. 
Diğer detayları arasında Gigabit Ethernet, eSATA konnektörü, dört adet USB 3.0 portu, 7.1 kanal ses desteği,  USB 2.0 konnektörleri ve kart üstü güç-rest-clear cmos butonları gibi özleliklere yer verilen Sapphire A75 Platinum, 117 Avro seviyesindeki ön-sipariş fiyatıyla Avrupa'da listelere girmiş durumda. 
Sapphire'den AMD'nin Fusion-A işlemcileri için yeni anakart; A75 Platinum
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SEO-Uzmanı 7 yıl
arkadaş sistem GPU yu direk CPU üzerine oturtmuş !
cahil cühela gibi PCI 3 é gerek varmış gibi
muhabet edenelere sadece gülüyorum :)
bu arada AMD bu sistemi böyle satmaya çalışmasınıda mantıklı bulmuyorum
CPU+GPU+MainBoard+RAM şeklinde stabil bir AIO board sistemi halinde satacaksa satsın !
yoksa toplama PC gibi olacaksa tüm toplama sistemler farklı performans değerleri verir !
ben bu saatten sonra toplama sisteme para veremem !
bana eskiden Amiga da olduğu gibi
bana Ps3, Xbox, gibi AIO board sistem gibi sabit stabil sınır limitleri belli bir sistem lazım !
zaten alacağınız sistemle kuş olup göklerde uçamayacağınız için !
alacağım sistemin bana nereden nereye ne sunacağını bilmem lazım.
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DH Misafiri 7 yıl
War Ensemble
DH Misafiri PCI 3.0 cıkıyor bence gereksiz
çıksa ne olacak, 1.0 ile 1.1, 1.1 ile 2.0 arasında çok mu fark var sanki?

2 ile 3 arasında 2 katı veri aktarımı farkı var bi araştırın isterseniz.
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JrMaster 7 yıl
DH Misafiri
PCI 3.0 cıkıyor bence gereksiz

çıkıyor güzel bir gelişme de eskilerini bir anda gereksiz görmenin mantıklı hiç bir yanı yok sen 3.0 çıkana kadar eski elindeki kartınıda at gitsin bence
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qoqoCAN 7 yıl
nitch
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DH Misafiri 7 yıl
PCI 3.0 cıkıyor bence gereksiz
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Applejack 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

PCI 3.0 cıkıyor bence gereksiz


çıksa ne olacak, 1.0 ile 1.1, 1.1 ile 2.0 arasında çok mu fark var sanki?
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