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Sapphire'den Intel işlemciler için yeni anakart; Pure Platinum Z68

7 yıl
8,9b
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9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'den Intel işlemciler için yeni anakart; Pure Platinum Z68
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Bir süredir anakart çalışmalarına daha fazla yatırım yapan Sapphire, Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı Pure Platinum Z68 isimli yeni anakartını duyurdu. Sandy Bridge mimarisini temel alan, LGA1155 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan ATX yapıdaki anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden DDR3-1600+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunuyor ve 8+3 fazlı güç tasarımı ile geliyor.
Siyah renkli baskılı devre kullanan ve katı kapasitörlerle donatılan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu GPU teknolojisi olarak AMD Crossfire desteği sunuluyor. Aynı zamanda LucidLogix Virtu teknolojisi ile donatılan ve bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında otomatik olarak geçiş yapılmasına olanak tanıyan anakart üzerinde işlemciye entegre grafik birimleri içi D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunuyor. 
Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile çift BIOS, Gigabit Ethernet, çift USB 3.0 portu, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, debug LED ve Bluetooth gibi detaylara yer veriliyor. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS gibi butonların da yer aldığı Sapphire Pure Platnium Z68, yurt dışında 136.20 Avro seviyesindeki etiket fiyatı üzerinden son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.  
Sapphire'den Intel işlemciler için yeni anakart; Pure Platinum Z68
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rbronline 7 yıl
fiyat ve performans olarak başarılı bir ürün olacak gibi tasarım olarakta oldukça güzel
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mugurgok 7 yıl
Bluetooth bile koymuşlar. Genelde Asuslarda olur
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busuzima 7 yıl mugurgok
mugurgok
Bluetooth bile koymuşlar. Genelde Asuslarda olur

evet asus z68 modellerındede bluetooth var.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Güzel kart olmuş, donanım açısından da gayet zengin.
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OverClocK1ng 7 yıl
Yine Jetway üretmiş sanırsam. Anakart fena değil.
Ayrıca 143$ da bu özelliklere sahip bir anakarta göre çok iyi bir fiyat.
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Arranger. 7 yıl
Fiyatına göre iyi. Sata III - Usb III - III tane Pcı X16 var. Daha ne olsun.
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Process64 7 yıl
Sapphire Intel anakart pazarında da yer bulacak gibi. Fiyatta da her zaman uygun olmuştur (sunduğu kaliteye göre).
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