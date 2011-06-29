Sapphire'den Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için Mini-ITX formunda iki yeni anakart

Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, Intel işlemciler için hazırladığı yeni modellerini kullanıma sundu. Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan Mini-ITX formundaki anakartlarda Pure Platinum H67 modeli H67 çipsetini, Pure Platinum H61 modeli ise H61 çipsetini temel alıyor.

Sapphlre tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre her iki anakart ta 3 fazlı güç tasarımına sahip. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği anakartlardan Pure Platinum H61 modeli sadece SATA-II desteği ile gelirken, Pure Platinum H67 modelinde ise ayrıca iki adet SATA-III portuna da yer veriliyor. Anakartların diğer ortak özellikleri arasında ise Gigabit Ethernet portu, Bluetooth, entegre ses ve çoklu video çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.

İki anakart modeli arasında daha fazla özelliğe sahip olan Pure Platnium H67'de, diğer modelden farklı olarak PCIe x16 slotuna, LudicLogix firmasının Virtu GPU Sanallaştırma teknolojisine ve mini PCIe slotuna da yer veriliyor. Sapphire'in yeni anakartlarından Pure Platinum H67, 101 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.