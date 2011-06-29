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Sapphire'den Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için Mini-ITX formunda iki yeni anakart

7 yıl
6,9b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart çalışmalarına hız veren Sapphire, Intel işlemciler için hazırladığı yeni modellerini kullanıma sundu. Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan Mini-ITX formundaki anakartlarda Pure Platinum H67 modeli H67 çipsetini,  Pure Platinum H61 modeli ise H61 çipsetini temel alıyor.
Sapphlre tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre her iki anakart ta 3 fazlı güç tasarımına sahip. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği anakartlardan Pure Platinum H61 modeli sadece SATA-II desteği ile gelirken, Pure Platinum H67 modelinde ise ayrıca iki adet SATA-III portuna da yer veriliyor. Anakartların diğer ortak özellikleri arasında ise Gigabit Ethernet portu, Bluetooth, entegre ses ve çoklu video çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.
İki anakart modeli arasında daha fazla özelliğe sahip olan Pure Platnium H67'de, diğer modelden farklı olarak PCIe x16 slotuna, LudicLogix firmasının Virtu GPU Sanallaştırma teknolojisine ve mini PCIe slotuna da yer veriliyor. Sapphire'in yeni anakartlarından Pure Platinum H67,  101 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda. 

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Rainbow6 7 yıl
Fiyat yuksek gibi geldi bana gigabytenin yada asrockin tam donanimli modelleriyle yarismasi zor gordugum kadariyla usb3.0 yok bu anakartta
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LORDTEK 7 yıl
Ben sunucu kurmayı planlıyordum da. Bu güzel bir alternatif gibi geldi. SandyBridge + SataIII + DDR3 = Mütevazi sunucu...
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séquestre 7 yıl
İyi bir alternatif ..
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blue55 7 yıl
normal bir kullanici için ideal gözüküyor
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Chris Brown 7 yıl
Wifi de olsaymış download sistemi yada Film sistemi kuranlar için ideal olabilirmiş. Küçük bir küp kasa ile beraber.
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