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    Intel, 18A sürecindeki sorunları çözdü: Yılın ikinci yarısında seri üretime giriyor

    Intel, merakla beklenen 18A süreciyle üretilen Panther Lake işlemcilerinin 2025'in ikinci yarısında hacimli üretime geçeceğini ve örnek ürünleri müşterilerine yollamaya başladığını duyurdu.
    Intel, 18A'daki sorunları çözdü: Yakında seri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Intel, merakla beklenen 18A (1.8nm) üretim süreciyle üretilen Panther Lake işlemcilerinin 2025'in ikinci yarısında hacimli üretime geçeceğini duyurdu. Şirket ayrıca örnek ürünleri müşterilerine yollamaya başladığını açıkladı.

    18A üretim sürecinde işler rayına girdi

    Şirketin dökümhane bölümü Intel Foundry, gelişmiş üretim süreçlerini hayata geçirme konusunda son yıllarda büyük sıkıntılar yaşıyor ve şirketin üzerinde kara bulutlar dolaşmasına sebebiyet veriyor. Ancak bölüm için gelecek parlak gözüküyor. Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve şirket için bir dönüm noktası olan 18A sürecinde işle rayına girmiş gibi görünüyor. Şirket, yeni üretim süreciyle üretilecek olan Panther Lake işlemcilerinin seri üretimi için yılın ikinci yarısını işaret etti.

    Intel'in geçici eş CEO'su Michelle Johnston Holthaus, CES 2025 açılış konuşmasında 18A süreciyle üretilen bir Panther Lake yongasını gösterdi ve şirketin lider ürünü olacağını söyledi. Intel, 18A süreciyle Panther Lake işlemcilerinin yanında kod adı Clearwater Forest olan veri merkezi odaklı işlemcilerini de hazırlıyor. 

    Yeni üretim süreciyle beraber Intel, RibbonFET gate-all-around transistörlere ve PowerVia isimli arka taraftan güç iletim teknolojisine de geçiş yapacak. Bu nedenle, 18A teknolojik anlamda büyük bir sıçramayı temsil ediyor.

    Yeni üretim sürecinin bir diğer önemi, Intel Foundry'nin harici müşterilerine üretim yapacağı ilk düğüm olması. Bu nedenle, 18A teknolojisinin başarısı şirket için büyük önem arz ediyor. Geçmişte 18A süreciyle ilgili düşük verimlilik kaynaklı sorunlar yaşandığı haberleri çıksa da, şirketin işleri rayına oturttuğu anlaşılıyor.

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