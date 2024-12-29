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    Intel'in düşük güç tüketimli Twin Lake işlemcileri ortaya çıktı

    Intel, düşük güç tüketimli giriş seviyesi Twin Lake işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yalnızca verimlilik odaklı E çekirdekleriyle gelecek olan işlemciler neler sunacak?
    Intel'in düşük güç tüketimli Twin Lake işlemcileri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel, düşük güç tüketimli giriş seviyesi Twin Lake işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yalnızca verimlilik odaklı E çekirdekleriyle gelecek olan işlemciler, Alder Lake-N serisinin yenilenmiş versiyonları olacak.

    Dört model hazırlanıyor

    @jaykihn0 kullanıcısının sızdırdığı bilgilere göre seride  N355, N350, N250 ve N150 isimli dört model olacak. Bu işlemciler modele göre 4 veya 8 çekirdekli olacak. TDP değerleri önceki nesille benzer olacak ancak saat hızlarında 100-200 MHz'lik artış gerçekleştirilecek.

    Intel N150 isimli model, 6W TDP ve 2,9/3,6 GHz taban/boost hızıyla serinin en yavaş işlemcisi olacak. Intel N100'e göre turbo frekansta 200 MHz artış yapıldığı görülüyor. Entegre GPU da aynı 24 EU'ya sahip olacak ancak 750 MHz'lik hız 1 GHz'e çıkacak.

    N250, N200'deki 750 MHz'e kıyasla 1,25 GHz GPU hızıyla önemli bir artış getirecek. Turbo saat hızında ise 100 MHz artış yapıldığı görülüyor. N350 ve N355'de de boost saat hızında ve iGPU frekansında 100 MHz'lik artış yapılmış.

    Intel'in uygun fiyatlı bu işlemcileri, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarların yanı sıra, mini PC'ler, gömülü sistemler ve NAS cihazları gibi düşük güç tüketen bilgisayarlarda kendine yer bulacak.

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