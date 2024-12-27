Intel, iki özelliği ekran kartı sürücülerinden kaldırıyor

Intel, iki özelliği sürücülerinden kaldırıyor
Intel, yeni grafik yazılımında "Studio" sekmesini artık yer almayacağını duyurdu. Şirket, bu kararın düşük kullanıcı talebine bağlı olarak alındığını belirtti. Yeni grafik yazılımı, Arc Control yazılımının yerine geçiyor ve AMD Software Adrenalin ile NVIDIA GeForce Experience gibi araçlarla rekabet etmeyi hedefliyor. Ancak, "Studio" sekmesi bu yeni yazılımda yer almayacak.
Kaçıranlar için "Studio" sekmesi, video kaydı ve üçüncü taraf platformlara yayın yapma özelliklerini destekliyordu. Aynı zamanda, yapay zeka destekli kamera özellikleri ve oyun içi görüntülerin sosyal medyada paylaşılabilir içeriklere dönüştürülmesini sağlıyordu. Öte yandan Intel, kullanıcılara OBS, Steam veya Windows GameBar gibi üçüncü taraf yazılımları kullanmayı öneriyor.
"Bu zor bir karar oldu, ancak 'Studio' sekmesindeki özelliklerin çok düşük kullanıcı oranlarına sahip olması nedeniyle yazılımdan çıkarılmasına karar verdik." Intel.
"Studio" sekmesinin kaldırılmasına ek olarak, Intel'in sürücü bazında yeniliklere devam edeceğini söyleyelim. Şirket, özellikle Arc serisiyle birlikte yeni bir politikaya geçiş yaparak güncel oyunlara destek sunmaya başladı. Günümüzde ise bu destek devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.