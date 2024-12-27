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    Intel, iki özelliği ekran kartı sürücülerinden kaldırıyor

    Intel, düşük kullanıcı talebi nedeniyle grafik sürücülerinde iki önemli özelliği kaldırıyor. Video kaydı ve yayın özellikleri artık desteklenmeyecek. İşte detaylar...
    Intel, sevilen iki özelliği sürücülerinden kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Arc Alchemist ekran kartları ile pazarda beklentilerin altında kalan Intel, bir süredir ikinci nesil Arc Battlemage GPU'lara odaklanmış durumda. Hatta Arc Battlemage serisinin iki üyesi B580 ve B570 halihazırda resmi olarak tanıtılmıştı. Şimdi bu olurken, yazılım bölümünde de güncellemeler devam ediyor. Son olarak iki özellik, Intel grafik sürücülerinden ayrılacak.

    Intel, iki özelliği sürücülerinden kaldırıyor

    Intel, yeni grafik yazılımında "Studio" sekmesini artık yer almayacağını duyurdu. Şirket, bu kararın düşük kullanıcı talebine bağlı olarak alındığını belirtti. Yeni grafik yazılımı, Arc Control yazılımının yerine geçiyor ve AMD Software Adrenalin ile NVIDIA GeForce Experience gibi araçlarla rekabet etmeyi hedefliyor. Ancak, "Studio" sekmesi bu yeni yazılımda yer almayacak.

    Kaçıranlar için "Studio" sekmesi, video kaydı ve üçüncü taraf platformlara yayın yapma özelliklerini destekliyordu. Aynı zamanda, yapay zeka destekli kamera özellikleri ve oyun içi görüntülerin sosyal medyada paylaşılabilir içeriklere dönüştürülmesini sağlıyordu. Öte yandan Intel, kullanıcılara OBS, Steam veya Windows GameBar gibi üçüncü taraf yazılımları kullanmayı öneriyor.

    "Bu zor bir karar oldu, ancak 'Studio' sekmesindeki özelliklerin çok düşük kullanıcı oranlarına sahip olması nedeniyle yazılımdan çıkarılmasına karar verdik." Intel.

    "Studio" sekmesinin kaldırılmasına ek olarak, Intel'in sürücü bazında yeniliklere devam edeceğini söyleyelim. Şirket, özellikle Arc serisiyle birlikte yeni bir politikaya geçiş yaparak güncel oyunlara destek sunmaya başladı. Günümüzde ise bu destek devam ediyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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