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Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modeli ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modeli ortaya çıktı
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Sapphire özel tasarımlı ekran kartlarına, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni bir modelini daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 1GB GDDR5 bellekli yeni Radeon HD 6950 modeli, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem biriminin 800MHz, belleklerinin ise 5000MHz'de görev yaptığı belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan 1GB GDDR5 bellekli ve özel tasarımlı Radeon HD 6950 modelinin yakında satışa sunulması beklenirken, yurt dışında 280 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.

Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modeli ortaya çıktı
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Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modeli ortaya çıktı
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devrimdoga 8 yıl
heralde yeni çıkacak 1 gb lık modellerin arasında çok büyük fiyat farkı olmaz çünkü zaten hd 6950, 6970 oluyor :)
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ThE LoSt 8 yıl
kartın agresif yapısı benden geçti..
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
COk Guzel KArt Tasarımı yaaa :D
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redline_59 8 yıl
hd 5770 ile hd 5850 nin vahşi birleşmesinden doğan bir ürünü andırıyor anası 5770 ama babası 5870 te olabılır
zamane cocugu ıste tesselation lu dogmus

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Rey Leon 8 yıl
şık duruyor meret be
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UzmaN345 8 yıl
5850 trixx yazılı olması kotu çalısıyor ama iyi deyil bunlarda birde çift bios var hızı biosa yaz kaydet sorunsuz kullan özel sogutma ile 6970 yakalıcaktır ve daha serin çalısır
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yigidoumit 8 yıl
bendde 6870 modelli var aynı tipte soğutma sistemi kullanıyor
gayet sessiz ve iyi
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M@U 8 yıl
Tasarımı gayet güzel.

Son dönemde bu tip soğutma çözümleri çok kullanılır oldu. Gerçi hem sessiz hem de performanslı. Aslında bu tasarımın fikir babası sanırım Palit.
O Sonic modellerinde gpu üzerine kocaman fan şeklinde soğutma sistemleri ile hem sessiz hem de serin çalışan kartlar yapıyordu. O zamanlar millet beğenmiyordu. Şimdi tüm firmalar aynı mantığa büründü, kimsenin sesi çıkmıyor.
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theyapici 8 yıl
dizayn güzel kutuda hoş ama fiyat da nahoş
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Ethnicity 8 yıl
Artık 2 fan ve aşağısı kesmiyor :D:D
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