Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 6950 1GB modeli ortaya çıktı

Sapphire özel tasarımlı ekran kartlarına, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni bir modelini daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 1GB GDDR5 bellekli yeni Radeon HD 6950 modeli, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem biriminin 800MHz, belleklerinin ise 5000MHz'de görev yaptığı belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan 1GB GDDR5 bellekli ve özel tasarımlı Radeon HD 6950 modelinin yakında satışa sunulması beklenirken, yurt dışında 280 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.