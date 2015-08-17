Satürn'ün uydusu Dione hiç olmadığı kadar yakından görüntülenecek

NASA, ESA ve ASI'nin ortak görevi için hazırlanan ve 1997 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılan Cassini Uzay Aracı, 2004 yılında yörüngesine girdiği Satürn'ü ve uydularını incelemeye devam ediyor. Satürn'ün yörüngesine giren ilk uzay aracı olan ve on yılı aşkın süredir gezegeni inceleyen Cassini, bugüne kadar Satürn ve uyduları hakkında birçok önemli verinin elde edilmesini sağladı.



Son yıllarda Satürn'ün uydularından biri olan Dione'i incelemekte olan Cassini Uzay Aracı, bugün uydu etrafındanki beşinci uçuşunu gerçekleştirecek ve bu uçuşu sırasında Dione'a daha önce hiç yaklaşmadığı kadar yaklaşacak. Bugüne kadar Dione'un birçok yüksek çözünürlüklü görüntüsünü çeken uzay aracı, bugünkü uçuşu sırasında uyduya 474 kilometre uzaklıktan geçecek ve bugüne kadar çektiği en yakın görüntüyü yakalayacak. Bu uçuşun ardından Dione'daki görevini tamamlayacak olan uzay aracı, bundan sonra Satürn ve halkaları arasındaki boşlukta incelemelerine devam edecek.



Cassini Uzay Aracı'nın bu yakın uçuşu sırasında uzun süredir merak edilen bir soruyu cevaba kavuşturması ve Dione'da jeolojik hareketliliğin olup olmadığını kesin olarak belirlemesi bekleniyor. Bügünkü uçuştan sonra uzunca bir süre Dione'u inceleyemeyeceklerini söyleyen NASA araştırmacısı Scott Edgington, bu uçuş sırasında uyduda jeolojik aktivite olduğunu kanıtlamayı umduklarını ifade etti.



Cassini Uzay Aracı tarafından bugün çekilecek olan görüntülerin birkaç gün içerisinde NASA'ya ulaşması ve önümüzdeki hafta da dünyayla paylaşılması bekleniyor.



www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4689