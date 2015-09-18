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Satürn'un uydusu buz tabakasının altında dev bir okyanus saklıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Satürn'un uydusu buz tabakasının altında dev bir okyanus saklıyor
 
Geçtiğimiz aylarda Satürn uydusu Enceladus'un derinliklerinde su olabileceğini iddia eden bazı araştırmalar yayınlanmıştı. Biz de bu bağlantı üzerinden araştırmaları sizlerle paylaştık. Bu iddianın ardından buzlarla kaplı uydu üzerindeki araştırmalar yoğunlaştı ve buz kütlesinin altında dev bir okyanus olduğu keşfedildi.
Cassini uzay aracı tarafından elde edilen yeni bilgilere göre uydunun yörünge hareketinde oluşturduğu titreşimler buz tabakasının altında dev bir okyanus olduğuna işaret ediyor. Daha önce de uydunun güney kutbundaki çatlaklardan su buharı çıktığı tespit edilmişti. Tüm veriler işlendiğinde yaklaşık 500 km çapındaki uydunun tüm yüzeyinin suyla kaplı olabileceği söyleniyor.
Uzmanlar uyduyu kaplayan buz kütlesinin altında katı bir katman olması halinde yörüngede daha düzgün bir ilerleyiş yapacağını söylüyor. Ancak ani hızlanma ve yavaşlama hareketleri büyük bir su kütlesinin varlığının en büyük kanıtı. Cassini keşif aracı 28 Ekim'de Satürn uydusunun yüzeyine 49 kilometre kadar yaklaşacak ve yeni bilgiler elde edecek. Uyduda hidrotermal suyun bulunma ihtimali yaşam olabileceği anlamına da geliyor. Hatta bazı bilimciler dünyadaki yaşamın da benzer şekilde okyanusların dibindeki hidrotermal sularda başladığına inanıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/15/enceladus-global-ocean/ Yorum Yaz
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C-AyaR 4 yıl en beğenilen
Teknoloji yanında bu tür bilim haberlerine yer vermeniz ayrı bir keyif. Umarım donanım fanatiklerinin tepkisini çekmez ve bu tür haberler devam eder.
1 Yanıt Yanıtla +33
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darkaura 4 yıl
IhtiyarDelikanli
orada hiçbir canlı yok. canlılığın oluşması için gereken birsürü şarttan sadece birtanesi su

sadece bir kac on yil once gunes isinlariyla gelen enerji olmadan yasamin imkansiz olduguna inaniliyordu, sonra bir anda okyanusun tabaninda, volkan bacalarinin dibinde tamamen gunesden gelen enerjiden bagimsiz ekosistemler kesfedildi. enerjilerini su alti volkan bacalarinda cikan sulfurden karsiliyorlar. sulfurdeki kimyasal enerjiyi bakteriler kullanip uruyor, diger tum ekosistemde tabandan en yukari baliklara kadar burdan gelen enerji ile besleniyor. okyanusun kilometrelerce altinda, ortalama bir denizaltiyi ezip dumduz etcek basincda, kursunu eritecek kadar sicak su puskurten bacalarin dibinde, yasam olanca cesitliligi ile var. simdi neye dayanarak enceladus'da yada europada yasam olamiyacagini iddia edebilirsiniz. sivi su var, uydularin cekirdekleri sicak ve aktif, kesinlikle enerji var. yasam icin gereken temel elementler evrenin her yerinde mevcut. bizim burdaki archea bakterilerden oraya biraz koysak cennet bulmus gibi cogalip her yerini sararlar.
IhtiyarDelikanliorada hiçbir canlı yok. canlılığın oluşması için gereken birsürü şarttan sadece birtanesi susadece bir kac on yil onc...
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Okisht 4 yıl
Merhaba,
Değerli ve olumlu yorumlarınız için teşekkürler. Emin olun bu yorumlar hem yönetim hem de bizler tarafından takip ediliyor. İlgi duyanlar oldukça devamı gelecektir. Ben de bu tarz bilimsel haberleri hazırlarken büyük keyif alıyorum. Takip eden insanların olduğunu görmek sevindirici


İyi akşamlar
Merhaba,Değerli ve olumlu yorumlarınız için teşekkürler. Emin olun bu yorumlar hem yönetim hem de bizler tarafından takip ediliyor. İlgi duyanlar oldukça d...
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Mr.Legend 4 yıl
Okisht
Merhaba, Değerli ve olumlu yorumlarınız için teşekkürler. Emin olun bu yorumlar hem yönetim hem de bizler tarafından takip ediliyor. İlgi duyanlar oldukça devamı gelecektir. Ben de bu tarz bilimsel haberleri hazırlarken büyük keyif alıyorum. Takip eden insanların olduğunu görmek sevindirici
İyi akşamlar

Biz de sizin gibi böyle bilimi takip eden bir editörle aynı forumu paylaştığımız için mutluyuz :)
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TheLastNinja 4 yıl
Okisht
Merhaba, Değerli ve olumlu yorumlarınız için teşekkürler. Emin olun bu yorumlar hem yönetim hem de bizler tarafından takip ediliyor. İlgi duyanlar oldukça devamı gelecektir. Ben de bu tarz bilimsel haberleri hazırlarken büyük keyif alıyorum. Takip eden insanların olduğunu görmek sevindirici
İyi akşamlar

İlgimi çekti Çekmedi kısmını olumlu olan için yeşil diğerini kırmızı renkli kutu içine alamaz mısınız. Bir kaç sefer yanlışlıkla diğer seçeneğe tıklıyordum.
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St Batuhan 4 yıl
Bir canlının keşfedilmesi gerçekten şaşırtıcı ve heyecan verici olur. Bazen insanların canlı diye düşündüğü elbette gelişmiş yapılar oluyor ve bu yadırganamaz. Bizim gibi varlığı direkt beklemek biraz hayalci olur ama evren ne kadar sonsuzsa çeşitlilik de o kadar uçta olabilir. Hayallerimizin ötesinde yeni yapılar, yeni canlılar keşfetmek ve elbette bir şeyler öğrenip hayal gücümüze katkı sağlamak oldukça keyifli olacaktır.
Tüm bunları geçtim, canlı olsun olmasın eğer ciddi manada bir su varsa, o zaman dünya uzun bir süre daha rahatlıkla yuvamız olabilir. Evet kaynaklar tükeniyor, pek çoğu için imkan var geri döndürmede ama bana göre en zoru su olmuştur her zaman. Suyu tekrar elde etmek ve dengeyi sağlamak çok zor. Küçükken izlediğim bir video var aklımda, zaman geçtikçe ve küresel ısınmanın etkileri arttıkça insanoğlunun okyanusa büyük buz kütlesi attığı gibi bir durumu işliyordu. Evet buz kütlesi atmak olabilir okyanuslarımızdaki ısının dengelenmesi için ama şu var ki buzu üretmek bile zorlu bir süreç, suyun dondurulması falan gereken kısımlar ama uygun bir yolla Enceladus'tan elde edeceğimiz sıvı ya da katı suyun kesinlikle bize katkısı olacaktır. Kuraklık olan yerlerde bile değerlendirilebilir. Doğru bir hesaplama yapılırsa doğaya bırakmadan tekrar bir denge kurulabilir ama uğraşı fazla. Umarım yaralarımızı sararız buna gerek kalmadan.
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Fenomenon 4 yıl
İyi bari dünya'da su bitince gidip alırız :)
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darkaura 4 yıl
IhtiyarDelikanli
orada hiçbir canlı yok. canlılığın oluşması için gereken birsürü şarttan sadece birtanesi su

sadece bir kac on yil once gunes isinlariyla gelen enerji olmadan yasamin imkansiz olduguna inaniliyordu, sonra bir anda okyanusun tabaninda, volkan bacalarinin dibinde tamamen gunesden gelen enerjiden bagimsiz ekosistemler kesfedildi. enerjilerini su alti volkan bacalarinda cikan sulfurden karsiliyorlar. sulfurdeki kimyasal enerjiyi bakteriler kullanip uruyor, diger tum ekosistemde tabandan en yukari baliklara kadar burdan gelen enerji ile besleniyor. okyanusun kilometrelerce altinda, ortalama bir denizaltiyi ezip dumduz etcek basincda, kursunu eritecek kadar sicak su puskurten bacalarin dibinde, yasam olanca cesitliligi ile var. simdi neye dayanarak enceladus'da yada europada yasam olamiyacagini iddia edebilirsiniz. sivi su var, uydularin cekirdekleri sicak ve aktif, kesinlikle enerji var. yasam icin gereken temel elementler evrenin her yerinde mevcut. bizim burdaki archea bakterilerden oraya biraz koysak cennet bulmus gibi cogalip her yerini sararlar.
Yanıtla +12
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_-CeZa-_ 4 yıl
Bu haberi ilginç bulanlara 2012 yapımı Wonders Of The Solar System - Chapter 5 - Aliens bölümünü izlemenizi tabsiye ederim tabiki imkanınız varsa tüm seriyi izleyin :)
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Umut.Caliskan 4 yıl
böyle bilim haberleri için donanımhaber ekibi bence ayrı bir departman açmalı,çok ilgi çekici ve bir o kadar ilginç oluyor.Yazılar biraz daha uzun ve içerik biraz daha zengin olsa fena olmaz.Gel gelelim şu enceladus'taki yaşam olasılığına,olabilir de olmayabilir de.Uzay sondası gönderip incelemek,araştırmak gerek.
1 Yanıt Yanıtla +7
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umut_baris 4 yıl Umut.Caliskan
Umut.Caliskan

böyle bilim haberleri için donanımhaber ekibi bence ayrı bir departman açmalı,çok ilgi çekici ve bir o kadar ilginç oluyor.Yazılar biraz daha uzun ve içerik biraz daha zengin olsa fena olmaz.Gel gelelim şu enceladus'taki yaşam olasılığına,olabilir de olmayabilir de.Uzay sondası gönderip incelemek,araştırmak gerek.

Bu işler emek ister. Tüketim toplumunda emeğin hiçbir değeri yoktur.

Daha önce gerek konu dışı gerekse kültür bilimde bazı arkadaşlarımızın yazı dizileri oldu. Ben de yakından takip ediyordum.

Fakat ilgi azalınca o arkadaşlar da bıraktı zamanla.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
orada hiçbir canlı yok. canlılığın oluşması için gereken birsürü şarttan sadece birtanesi su
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mcebi001 4 yıl
IhtiyarDelikanli

orada hiçbir canlı yok. canlılığın oluşması için gereken birsürü şarttan sadece birtanesi su

Ne ara gittin gördünde biliyon mubarek....?
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kadirirdem 4 yıl
hmm ilginçmiş bu tarz bilim haberleride gelsin ilgi çekici oluyor...
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NeroWin 4 yıl
Donanım Haber'in sitesinden büyük sıkıntılar var. Sabah siteye erişemedim uzun bir süre. Bazı yazılar üst üste bir çok defa yayınlanmış. Yine bazı anahtar kelimelerde de aynı sorun var.

Daha büyük bir sıkıntı da bazı yazılar "Bu içeriğin forumda konusu bulunmamaktadır." diye yorum yapamıyoruz.Ne oluyor acaba?
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