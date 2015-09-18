Satürn'un uydusu buz tabakasının altında dev bir okyanus saklıyor

Geçtiğimiz aylarda Satürn uydusu Enceladus'un derinliklerinde su olabileceğini iddia eden bazı araştırmalar yayınlanmıştı. Biz de bu bağlantı üzerinden araştırmaları sizlerle paylaştık. Bu iddianın ardından buzlarla kaplı uydu üzerindeki araştırmalar yoğunlaştı ve buz kütlesinin altında dev bir okyanus olduğu keşfedildi.
Cassini uzay aracı tarafından elde edilen yeni bilgilere göre uydunun yörünge hareketinde oluşturduğu titreşimler buz tabakasının altında dev bir okyanus olduğuna işaret ediyor. Daha önce de uydunun güney kutbundaki çatlaklardan su buharı çıktığı tespit edilmişti. Tüm veriler işlendiğinde yaklaşık 500 km çapındaki uydunun tüm yüzeyinin suyla kaplı olabileceği söyleniyor.
Uzmanlar uyduyu kaplayan buz kütlesinin altında katı bir katman olması halinde yörüngede daha düzgün bir ilerleyiş yapacağını söylüyor. Ancak ani hızlanma ve yavaşlama hareketleri büyük bir su kütlesinin varlığının en büyük kanıtı. Cassini keşif aracı 28 Ekim'de Satürn uydusunun yüzeyine 49 kilometre kadar yaklaşacak ve yeni bilgiler elde edecek. Uyduda hidrotermal suyun bulunma ihtimali yaşam olabileceği anlamına da geliyor. Hatta bazı bilimciler dünyadaki yaşamın da benzer şekilde okyanusların dibindeki hidrotermal sularda başladığına inanıyor.
http://www.engadget.com/2015/09/15/enceladus-global-ocean/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sadece bir kac on yil once gunes isinlariyla gelen enerji olmadan yasamin imkansiz olduguna inaniliyordu, sonra bir anda okyanusun tabaninda, volkan bacalarinin dibinde tamamen gunesden gelen enerjiden bagimsiz ekosistemler kesfedildi. enerjilerini su alti volkan bacalarinda cikan sulfurden karsiliyorlar. sulfurdeki kimyasal enerjiyi bakteriler kullanip uruyor, diger tum ekosistemde tabandan en yukari baliklara kadar burdan gelen enerji ile besleniyor. okyanusun kilometrelerce altinda, ortalama bir denizaltiyi ezip dumduz etcek basincda, kursunu eritecek kadar sicak su puskurten bacalarin dibinde, yasam olanca cesitliligi ile var. simdi neye dayanarak enceladus'da yada europada yasam olamiyacagini iddia edebilirsiniz. sivi su var, uydularin cekirdekleri sicak ve aktif, kesinlikle enerji var. yasam icin gereken temel elementler evrenin her yerinde mevcut. bizim burdaki archea bakterilerden oraya biraz koysak cennet bulmus gibi cogalip her yerini sararlar.
Değerli ve olumlu yorumlarınız için teşekkürler. Emin olun bu yorumlar hem yönetim hem de bizler tarafından takip ediliyor. İlgi duyanlar oldukça devamı gelecektir. Ben de bu tarz bilimsel haberleri hazırlarken büyük keyif alıyorum. Takip eden insanların olduğunu görmek sevindirici
İyi akşamlar