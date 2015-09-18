Satürn'un uydusu buz tabakasının altında dev bir okyanus saklıyor

Geçtiğimiz aylarda Satürn uydusu Enceladus'un derinliklerinde su olabileceğini iddia eden bazı araştırmalar yayınlanmıştı. Biz de bu bağlantı üzerinden araştırmaları sizlerle paylaştık. Bu iddianın ardından buzlarla kaplı uydu üzerindeki araştırmalar yoğunlaştı ve buz kütlesinin altında dev bir okyanus olduğu keşfedildi.

Cassini uzay aracı tarafından elde edilen yeni bilgilere göre uydunun yörünge hareketinde oluşturduğu titreşimler buz tabakasının altında dev bir okyanus olduğuna işaret ediyor. Daha önce de uydunun güney kutbundaki çatlaklardan su buharı çıktığı tespit edilmişti. Tüm veriler işlendiğinde yaklaşık 500 km çapındaki uydunun tüm yüzeyinin suyla kaplı olabileceği söyleniyor.

Uzmanlar uyduyu kaplayan buz kütlesinin altında katı bir katman olması halinde yörüngede daha düzgün bir ilerleyiş yapacağını söylüyor. Ancak ani hızlanma ve yavaşlama hareketleri büyük bir su kütlesinin varlığının en büyük kanıtı. Cassini keşif aracı 28 Ekim'de Satürn uydusunun yüzeyine 49 kilometre kadar yaklaşacak ve yeni bilgiler elde edecek. Uyduda hidrotermal suyun bulunma ihtimali yaşam olabileceği anlamına da geliyor. Hatta bazı bilimciler dünyadaki yaşamın da benzer şekilde okyanusların dibindeki hidrotermal sularda başladığına inanıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/15/enceladus-global-ocean/