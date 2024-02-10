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    Anlık Bildirim

    Satürn'ün "Ölüm Yıldızı" uydusunun içinde dev bir okyanus keşfedildi

    Satürn'ün Star Wars’daki "Ölüm Yıldızı" gibi görünen uydusu Mimas'ın yüzeyinin altında bir yeraltı okyanusu olduğu belirtiliyor. Bu okyanus Ay'ın hacminin yarısını kaplıyor.
    Satürn'ün 'Ölüm Yıldızı' uydusunun yeraltında okyanus keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler Güneş sisteminde sıvı su okyanuslarının daha önce sanılandan daha yaygın olduğunu yavaş yavaş keşfediyor. Yeni yöntemlerle eski verilerin incelenmesi, Satürn'ün en belirgin uydularından biri olan Mimas’ın yüzeyinin altında saklanan ve yaşamın kökenine ilişkin çalışmaları ilerletebilecek şaşırtıcı bir özelliği ortaya çıkardı: Yeraltı okyanusu.

    Mimas’ın yüzeyinin altında okyanus bulunuyor

    Yeni çalışma, Satürn'ün en küçük ve en iç uydusu Mimas'ın yüzeyinin derinliklerinde küresel bir okyanusuna ev sahipliği yaptığını öne sürüyor. Bu keşif, Güneş sisteminde teorik olarak yaşanabilir buzul altı okyanuslara sahip uydular kulübüne bir yenisini daha ekliyor.

    Satürn'ün 'Ölüm Yıldızı' uydusunun yeraltında okyanus keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler okyanusun varlığını, 2017'de gaz devinin yüzeyine kasten çarpmadan önce Satürn'ün uydularını gözlemleyen NASA'nın Cassini görevinden elde edilen bulguları yeniden incelemek için yeni veri bilimi yöntemlerini kullanarak hesapladılar. Mimas'ın katı yüzeyi altında sıvı olduğuna dair bir işaret göstermiyor, ancak yörüngesindeki sallantılar yalnızca yüzey, okyanus ve kayalık çekirdek arasındaki gelgit salınımıyla açıklanabiliyor.

    İlginç bir şekilde, Mimas'ın okyanusu muhtemelen son 25 milyon yıl içinde nispeten yakın bir zamanda oluşmuş ve derinliğinin çoğunu son üç milyon yıl içinde kazanmış. Hâlâ gelişmekte olan okyanus, Dünya'da yaşamın hangi koşullar altında oluştuğunu daha iyi anlamak için incelenmeye aday olarak görülüyor.

    Cassini verileri tekrar incelendi

    Cassini verilerinin yeniden incelenmesi, bilim insanlarının geçen yıl bir başka Satürn uydusu olan Enceladus hakkında daha fazla bilgi edinmelerine de yardımcı olmuştu. Mimas'ın aksine, Enceladus buzul altı okyanusundan düzenli olarak su püskürtüyor. Ayrıca gökbilimciler Dünya'nın ötesinde ilk fosfor izlerini Enceladus’da tespit etmişti. Bu keşif, uydunun yaşam için gerekli olduğu bilinen altı elementi de barındırdığını doğruluyor. Bilim insanları ayrıca Ceres, Europa, Ganymede, Callisto, Titan, Triton, Plüton ve Uranüs'ün uydularında da yeraltı okyanusları olduğundan şüpheleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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