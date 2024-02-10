Satürn'ün "Ölüm Yıldızı" uydusunun içinde dev bir okyanus keşfedildi

Mimas’ın yüzeyinin altında okyanus bulunuyor
Yeni çalışma, Satürn'ün en küçük ve en iç uydusu Mimas'ın yüzeyinin derinliklerinde küresel bir okyanusuna ev sahipliği yaptığını öne sürüyor. Bu keşif, Güneş sisteminde teorik olarak yaşanabilir buzul altı okyanuslara sahip uydular kulübüne bir yenisini daha ekliyor.
İlginç bir şekilde, Mimas'ın okyanusu muhtemelen son 25 milyon yıl içinde nispeten yakın bir zamanda oluşmuş ve derinliğinin çoğunu son üç milyon yıl içinde kazanmış. Hâlâ gelişmekte olan okyanus, Dünya'da yaşamın hangi koşullar altında oluştuğunu daha iyi anlamak için incelenmeye aday olarak görülüyor.
Cassini verileri tekrar incelendi
Cassini verilerinin yeniden incelenmesi, bilim insanlarının geçen yıl bir başka Satürn uydusu olan Enceladus hakkında daha fazla bilgi edinmelerine de yardımcı olmuştu. Mimas'ın aksine, Enceladus buzul altı okyanusundan düzenli olarak su püskürtüyor. Ayrıca gökbilimciler Dünya'nın ötesinde ilk fosfor izlerini Enceladus’da tespit etmişti. Bu keşif, uydunun yaşam için gerekli olduğu bilinen altı elementi de barındırdığını doğruluyor. Bilim insanları ayrıca Ceres, Europa, Ganymede, Callisto, Titan, Triton, Plüton ve Uranüs'ün uydularında da yeraltı okyanusları olduğundan şüpheleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.