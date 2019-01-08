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Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi

Yerli hava savunma füzesi Hisar - A ve Hisar - O için 2021 ve 2022 hedeflerine dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 ve Milli Muharip Uçak konusunda önemli açıklamalar yaptı.
4 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi
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Yerli savunma sanayii şirketlerinin topyekün bir çabasıyla geliştirme çalışmaları devam eden hava savunma sistemlerinde süreç ciddi bir gizlilik ile sürüyor. Zaman zaman test atışlarındaki görüntüler ile gündeme gelen sistemlerin hizmete alınması planlanan 2021 - 2022 dönemlerine kadar Rusya’dan alınacak S-400’ler ile çözüm aranacak. Geçtiğimiz günlerdeyse ABD, Patriot satışı için de masaya oturmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

S-400 ile Patriot’ın birlikte kullanılması konusundaki çekinceler bir yana S-400’ün F-35 savaş uçakları için bir zafiyet yaratacağı söylemine karşı çıkan İsmail Demir, Türkiye’nin teknik olarak gerekli tedbirlerini aldığını ancak risk var diyen tarafların risklerin neler olabileceğine dair bilgi aktarımı yapmadığını dile getiriyor. Ayrıca bu konuda ABD’den bir ekibin geleceğini de vurguladı.

S-400’lere yerli dost - düşman tanıma yazılımı

S-400’lerde yer alacak dost - düşman tanıma sistemi de Aselsan tarafından geliştirilecek. Rusya ile satın almanın masaya yatırıldığı ilk günden bu yana olmazsa olmaz şartlardan biri olan yerli dost - düşman tanıma sistemleri konusuna Rusya’nın da pozitif yaklaştığı belirtiliyor. Şu anda bu konu üzerinde çalışmalar sürüyormuş. Zaten Aselsan bu tür teknolojiler konusunda hem ülkemizin hem de dünyanın en tecrübeli şirketlerinden biri konumunda. Başta F-16’lar olmak üzere birçok savunma sanayii ekipmanın dost - düşman tanıma yazılımları Aselsan tarafından millileştirilip kullanılabiliyor. Bu sayede S-400’ler hem NATO unsurlarını hem de yakın ilişkiler içinde olduğumuz Rus birimlerini düşman olarak algılamayacak gerektiğinde de değişikliğe gidilebilecek.

Milli Muharip Uçak 2023’te

Milli Muharip Uçak konusunda da 2023 hedefi zaten herkesin malumu. Bu noktada İngiltere’den alınan mühendislik desteği de gerek Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil gerekse siyasi yetkililerde dile getirilen konulardan. Tasarımından yeteneklerine kadar birçok konuda netlik kazanan TF-X projesinin motoru konusundaysa süreç henüz tam manasıyla netleşmiş değil. İsmail Demir hazır bir motorun kullanılmasının da dahil olduğu birçok teklifin masada olduğunu özellikle de İngilizlerin motora da talip olduğunu dile getiriyor. 

Ayrıca Bkz. "48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV"
Bu noktada tek şart ise ihracat noktasında tüm yetkinin Türkiye’de olması. Örneğin ATAK helikopterinde aracın Türkiye tarafından her türlü operasyonda özgürce kullanılabilmesi noktasında bir sorun mevcut değil ancak herhangi bir ülkeye satışında kullanılan motordan dolayı ABD’den kongre onayı gerekiyor. TF-X projesininse olmazsa olmazlarının başındaysa bu tür kısıtlara kesinlikle imkan tanınmaması geliyor.


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canguler917 4 ay en beğenilen
gelişmeler hiç yoktan kat kat iyi. şirketlerin önünde bir sürü proje var, şu aralar savunma sanayiisi çok yoğun. bunlar iyi şeyler ama sıkıntı olan konu maliyet. savunma sanayii pahalıdır, milyar dolar seviyesinde ücretler söz konusu. aklımdaki soru şu: türkiye ekonomisi bu yükü kaldırabilecek seviyede mi ? amerika bile askeri bütçesini her zaman tartışırken acaba çok mu açılıyoruz ? ayağımız yorgandan çıkar mı ?
gelişmeler hiç yoktan kat kat iyi. şirketlerin önünde bir sürü proje var, şu aralar savunma sanayiisi çok yoğun. bunlar iyi şeyler ama sıkıntı olan konu maliyet...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 3 ay
Bu işlere çok geç başladık eskiden karnımızı doyuramıyorduk memurun parasını veremiyorduk açlık sefalet vardı bu noktaya kolay gelinmedi bilen bilir gençler pek bilmez halimize bin şükür bundan sonra her gecen gün daha iyi olacak inşaallah. Bir Türk dünyaya bedel, imam var iman vatan, bayrak sevgisi var. Biz bu uğurda düşünmeden şehid liği göze alıyoruz bizi güçlü kılan bu değerler.
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ilkerinanç 4 ay
Aslında normalde devlet değil de özel şirkeler el atmalı ,dünyada böyle yürüyor bu işler dicem ama bizim işadamları daha yerli bir otomobili üretmekten aciz.Çinden getirip 1 lira koyup 5 lira alacakları işler daha çok hoşlarına gidiyor ama sorsan herkes vatansever herkes idealist herkes ülkesini seviyor.Eee seviyorsun da ne yapıyorsun ülke için.Ha yakınmaktan şikayet etmekten başka tabi.
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Silenforce 4 ay
Bildiğim kadarıyla TF-X projesi için jet motorun ortaklığına Rolls Royce talip.Motor dışında projeye ortak olmak isteyen ve bunun için maddi destek de sağlamaya hazır olan Pakisyan ve Azerbeycan devletleri de var.Ancak bunlara rağmen 2023'te ilk deneme uçuşunun yapılacağına imkan vermiyorum ben.2025 2028 arası daha olası gözüküyor.Daha hangi motorun kullanılacağı belli değilken 4 sene sonraya tarih vermek birazcık Pollyanna'cılık yapmak olur.Seçimlerden önce realist düşünmekte yarar var.Çünkü bu uçak bildiğim kadarıyla 2019'da suya inecek uçak gemimizde de iniş ve kalkış yapacak,daha gemi inmedi suya,bununla ilgili çalışmalar ve testler de duruyor.
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basgan reyiz 4 ay
Ahmetciiim,açtığın konuları ilgiyle takip ediyorum
2023 hedeflerine ulaşacağız hamdolsun
Poşet sorunu tamam,füze tamam,yerli tank tamam,yerli oto tamam...
Askeri ücret tamam...
Salam with pray
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Zeen 4 ay basgan reyiz
Memleket geliştikçe biz fakirleşiyoruz. markette her gün fiyatlar zamlanıyor füzeler döner dolaşır size gelmez umarım
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yugams 4 ay
tamda makarnaya zam gelmişken ...
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-epica- 4 ay
2022'ye kadar çalıştıracak mühendis bulursa sevinsin savunma sanayii şeysi.
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Civitas Terrana 4 ay
Fen liselerinin sayisi düsürülürken savunma sanayisi 2022'ye nasil hazirlancak acaba?
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El_domingo 4 ay Civitas Terrana
Sanki okullarda nitellikli bireyler yetiştirebiliyormuşuz gibi...hastalığı dogru teşhis etmek lazım...fen liselerinden mezunlarda da diğer liselerden mezunlarda fark yok..sıkıntı ambalaj yada isimler değil..kişiyi aptalaştıran ve ahmaklaştıran eğitim sistemizin olması.diploma dağıtmakla bu iş cozulmez..zira işi diploma değil liyakatlı gerekli donanıma ve bilgiye sahip kişiler yapar.
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Seyrim 4 ay
Biri seçim mi dedi.. :)
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mr_rain42 4 ay
Samancılar gelmeden :)
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canguler917 4 ay en beğenilen
gelişmeler hiç yoktan kat kat iyi. şirketlerin önünde bir sürü proje var, şu aralar savunma sanayiisi çok yoğun. bunlar iyi şeyler ama sıkıntı olan konu maliyet. savunma sanayii pahalıdır, milyar dolar seviyesinde ücretler söz konusu. aklımdaki soru şu: türkiye ekonomisi bu yükü kaldırabilecek seviyede mi ? amerika bile askeri bütçesini her zaman tartışırken acaba çok mu açılıyoruz ? ayağımız yorgandan çıkar mı ?
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hamza5806 4 ay canguler917
Tank fabrikasi satilirken ben acikcasi pek inanmiyorum bu haberlere
Ama gercek olanlarda var ihalar sihalar mesela
Bu asamada su bir gercek ortadoguda ekmeksiz yasanir silahsiz yaşanmaz dunyadaki 5 güç odaginin (abd ab rusya cin hindistan) 3unun topraklarimizda gozu var ırak ve libyayı nasıl parka gider gibi yok ettiklerini biliyoruz bizim savunma harcamamiz siralamamiza gore cok az
diyanete 6 7 milyar tl ayiran devlet orduya 10 milyar dolar ayırıyor kesinlikle yetersiz bir rakam
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AqRaMa 4 ay canguler917
az bile, nedeni içinde bulunduğumuz coğrafi konum, her an her şey olabilir bu yerde, savunma sanayi çok önemli
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mortalmahluk 4 ay
Ülkede mühendislik gerektiren her şey dışarıdan alınıyor. İçerde yapacak adam da kalmaz yakında. Mühendis olan Teknik Öğretmenler füze yaparlar onlara verin
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