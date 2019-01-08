Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi

Tam Boyutta Gör



Yerli savunma sanayii şirketlerinin topyekün bir çabasıyla geliştirme çalışmaları devam eden hava savunma sistemlerinde süreç ciddi bir gizlilik ile sürüyor. Zaman zaman test atışlarındaki görüntüler ile gündeme gelen sistemlerin hizmete alınması planlanan 2021 - 2022 dönemlerine kadar Rusya’dan alınacak S-400’ler ile çözüm aranacak. Geçtiğimiz günlerdeyse ABD, Patriot satışı için de masaya oturmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

S-400 ile Patriot’ın birlikte kullanılması konusundaki çekinceler bir yana S-400’ün F-35 savaş uçakları için bir zafiyet yaratacağı söylemine karşı çıkan İsmail Demir, Türkiye’nin teknik olarak gerekli tedbirlerini aldığını ancak risk var diyen tarafların risklerin neler olabileceğine dair bilgi aktarımı yapmadığını dile getiriyor. Ayrıca bu konuda ABD’den bir ekibin geleceğini de vurguladı.

S-400’lere yerli dost - düşman tanıma yazılımı

S-400’lerde yer alacak dost - düşman tanıma sistemi de Aselsan tarafından geliştirilecek. Rusya ile satın almanın masaya yatırıldığı ilk günden bu yana olmazsa olmaz şartlardan biri olan yerli dost - düşman tanıma sistemleri konusuna Rusya’nın da pozitif yaklaştığı belirtiliyor. Şu anda bu konu üzerinde çalışmalar sürüyormuş. Zaten Aselsan bu tür teknolojiler konusunda hem ülkemizin hem de dünyanın en tecrübeli şirketlerinden biri konumunda. Başta F-16’lar olmak üzere birçok savunma sanayii ekipmanın dost - düşman tanıma yazılımları Aselsan tarafından millileştirilip kullanılabiliyor. Bu sayede S-400’ler hem NATO unsurlarını hem de yakın ilişkiler içinde olduğumuz Rus birimlerini düşman olarak algılamayacak gerektiğinde de değişikliğe gidilebilecek.

Milli Muharip Uçak 2023’te

Milli Muharip Uçak konusunda da 2023 hedefi zaten herkesin malumu. Bu noktada İngiltere’den alınan mühendislik desteği de gerek Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil gerekse siyasi yetkililerde dile getirilen konulardan. Tasarımından yeteneklerine kadar birçok konuda netlik kazanan TF-X projesinin motoru konusundaysa süreç henüz tam manasıyla netleşmiş değil. İsmail Demir hazır bir motorun kullanılmasının da dahil olduğu birçok teklifin masada olduğunu özellikle de İngilizlerin motora da talip olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca Bkz. "48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV"

Bu noktada tek şart ise ihracat noktasında tüm yetkinin Türkiye’de olması. Örneğin ATAK helikopterinde aracın Türkiye tarafından her türlü operasyonda özgürce kullanılabilmesi noktasında bir sorun mevcut değil ancak herhangi bir ülkeye satışında kullanılan motordan dolayı ABD’den kongre onayı gerekiyor. TF-X projesininse olmazsa olmazlarının başındaysa bu tür kısıtlara kesinlikle imkan tanınmaması geliyor.