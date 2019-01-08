Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi

S-400 ile Patriot’ın birlikte kullanılması konusundaki çekinceler bir yana S-400’ün F-35 savaş uçakları için bir zafiyet yaratacağı söylemine karşı çıkan İsmail Demir, Türkiye’nin teknik olarak gerekli tedbirlerini aldığını ancak risk var diyen tarafların risklerin neler olabileceğine dair bilgi aktarımı yapmadığını dile getiriyor. Ayrıca bu konuda ABD’den bir ekibin geleceğini de vurguladı.
S-400’lere yerli dost - düşman tanıma yazılımı
S-400’lerde yer alacak dost - düşman tanıma sistemi de Aselsan tarafından geliştirilecek. Rusya ile satın almanın masaya yatırıldığı ilk günden bu yana olmazsa olmaz şartlardan biri olan yerli dost - düşman tanıma sistemleri konusuna Rusya’nın da pozitif yaklaştığı belirtiliyor. Şu anda bu konu üzerinde çalışmalar sürüyormuş. Zaten Aselsan bu tür teknolojiler konusunda hem ülkemizin hem de dünyanın en tecrübeli şirketlerinden biri konumunda. Başta F-16’lar olmak üzere birçok savunma sanayii ekipmanın dost - düşman tanıma yazılımları Aselsan tarafından millileştirilip kullanılabiliyor. Bu sayede S-400’ler hem NATO unsurlarını hem de yakın ilişkiler içinde olduğumuz Rus birimlerini düşman olarak algılamayacak gerektiğinde de değişikliğe gidilebilecek.
Milli Muharip Uçak 2023’te
Milli Muharip Uçak konusunda da 2023 hedefi zaten herkesin malumu. Bu noktada İngiltere’den alınan mühendislik desteği de gerek Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil gerekse siyasi yetkililerde dile getirilen konulardan. Tasarımından yeteneklerine kadar birçok konuda netlik kazanan TF-X projesinin motoru konusundaysa süreç henüz tam manasıyla netleşmiş değil. İsmail Demir hazır bir motorun kullanılmasının da dahil olduğu birçok teklifin masada olduğunu özellikle de İngilizlerin motora da talip olduğunu dile getiriyor.
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Bu noktada tek şart ise ihracat noktasında tüm yetkinin Türkiye’de olması. Örneğin ATAK helikopterinde aracın Türkiye tarafından her türlü operasyonda özgürce kullanılabilmesi noktasında bir sorun mevcut değil ancak herhangi bir ülkeye satışında kullanılan motordan dolayı ABD’den kongre onayı gerekiyor. TF-X projesininse olmazsa olmazlarının başındaysa bu tür kısıtlara kesinlikle imkan tanınmaması geliyor.
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2023 hedeflerine ulaşacağız hamdolsun
Poşet sorunu tamam,füze tamam,yerli tank tamam,yerli oto tamam...
Askeri ücret tamam...
Salam with pray
Ama gercek olanlarda var ihalar sihalar mesela
Bu asamada su bir gercek ortadoguda ekmeksiz yasanir silahsiz yaşanmaz dunyadaki 5 güç odaginin (abd ab rusya cin hindistan) 3unun topraklarimizda gozu var ırak ve libyayı nasıl parka gider gibi yok ettiklerini biliyoruz bizim savunma harcamamiz siralamamiza gore cok az
diyanete 6 7 milyar tl ayiran devlet orduya 10 milyar dolar ayırıyor kesinlikle yetersiz bir rakam
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hisar, ismail demir ve