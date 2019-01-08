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48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV

2019 sonlarına doğru Çin'de üretilecek Byton M-Byte elektrikli SUV'un en dikkat çekici özelliği konsolda boylu boyunca uzanan dev multimedya ekranı. İşte Byton M-Byte ve tüm özellikleri:
4 ay
20,4b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV
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Otomotiv sektöründe elektriğe geçişin hız kazanmasıyla birlikte birbiri ardına kurulan elektrikli otomobil şirketleri çok farklı tasarımlarla karşımıza çıkmayı başarıyor. Çin’de kurulan Byton adındaki şirket de bunun en güzel örneklerinden biri ve şimdi söz verdiği üzere ilk üretim modelini detaylandırmak için CES 2019’da karşımızda duruyor. Byton M-Byte adındaki elektrikli SUV’un kabini ekranlarla dolu.

Geçtiğimiz yıl konsept olarak görücüye çıkarılan Byton M-Byte elektrikli SUV bu yıl CES 2019’da üretim bandına çıkmaya hazır bir araç olarak sergileniyor. Üstelik konseptten üretime uzanan süreçte ilginç tasarımından hiçbir şey kaybetmemiş. 2019’un son aylarında üretime girmesi planlanan Byton M-Byte satışa sunulduğunda dünyanın en büyük multimedya ekranına sahip otomobil olacak.

Konsoldaki ekranın büyüklüğü tam 48 inç

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir otomobilmiş gibi duran Byton M-Byte’ın konsolunda boylu boyunca uzanan bir bilgi-eğlence ekranı mevcut. Shared Experience Display (SED) olarak adlandırılan bu dijital kokpit tam 48 inç boyutlarında. Otomobilin ana ekranı olan SED üzerinde bataryaların şarj durumu, sürüş menzili ve navigasyon gibi bilgiler gösteriliyor. Bu ekran aynı zamanda bilgi-eğlence ekranı olarak da kullanılıyor.

Byton M-Byte’ın içerisindeki ekranlar bununla da sınırlı değil. Direksiyonun tam ortasında, sürücü hava yastığının üzerine konumlandırılmış 7 inçlik bir ekran daha mevcut. Sürücünün araçla ilgili tüm ayarlamaları yapabileceği kolay bir arayüze sahip olan bu ekran aynı zamanda SED ile entegre çalışıyor. Yani sürücü konsoldaki dev ekranı kontrol etmek için direksiyondaki ekranı kullanabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere direksiyon döndüğünde ekranın bulunduğu kısım dönmüyor.

Otonom sürüş ve yapay zeka 

Bununla da yetinmeyenler için ekran bolluğu devam ediyor. Sürücü ve ön yolcu koltuğu arasındaki 8 inçlik dokunmatik ekran ön taraftaki yolcunun SED’i kontrol etmesini ve tüm bilgi-eğlence sistemini buradan yönetmesini sağlıyor. Arka taraftaki yolcuların da unutulmadığı elektrikli SUV’da koltuk sırtlarına yerleştirilen tabletler mevcut. Byton’ın iddiasına göre konsolun üstündeki bu dev ekran sürücünün görüş açısını engellemiyor. Aynı zamanda ekranların parlaklığı ortama göre otomatik ayarlandığı için sürücünün dikkatini dağıtmıyor.

Şirketin hedefleri doğrultusunda seviye 3 otonom sürüş teknolojileriyle de donatılan Byton M-Byte SUV’da entegre 5G desteği ve Byton Byte işletim sistemiyle çalışan yapay zeka gibi teknolojiler bulunuyor. Bu yapay zeka Amazon Alexa ile entegre çalışıyor. İki versiyondan oluşacak elektrikli SUV’un giriş seviyesini 71 kWh bataryaya sahip RWD (arkadan çekişli) model oluşturacak ve 400 km menzil sunacak. Üst seviyede bulunan 95 kWh bataryaya sahip AWD (dört tekerlekten çekişli) model ise 520 km menzil sunacak. Byton M-Byte balangıç fiyatının 45 bin dolar civarında olacağı düşünülüyor.


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Guest-6B5A59FD1 4 ay en beğenilen
Şimdi laf atanlar olacaktır ama bence çok iyi olmuş hatta üretim modelinin iç mekanı dahada hoşuma gittiğini söyleyebilirim artık şimdiden alışmaya başlayın böyle araçlara
Şimdi laf atanlar olacaktır ama bence çok iyi olmuş hatta üretim modelinin iç mekanı dahada hoşuma gittiğini söyleyebilirim artık şimdiden alışmaya başlayın böy...
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doblocu_ 4 ay
ETS 2 kaldırırsa ve arabanın direksiyonunu da kullanabilirsek alınır
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Moueson 4 ay
Olmadı televizyon koysalardı
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mufat 4 ay
Bataryanın yarısını ekran yer menzili düşürür
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frostburn 4 ay
youtube izlerken tik tok videosu çıkarsa kaza yaparım , net !
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Father Torque 4 ay
Bu kadar küçük ekran bizi kesmez. Buradan otomobil firmalarına sesleniyorum, gerçekten devrimsel bir iç mekan ekranı yapmak istiyorsanız ön camı komple LCD ekran yapın ve aracın önündeki kameradan gelen canlı görüntüyü bu ekrana yansıtın. Hem aynı ekran üzerinde hız, devir gibi teknik veriler de gösterilir hem de yeri geldiğinde örneğin araç dururken tam erkan film felan da izlenebilir. Yoksa böyle incecik bant şerit gibi ekranı uzat, sonra 48" ekran koyduk diyerek yemeyin bizi boş yere.
Not: Bu mesaj Byton'a karşı-trollük amacıyla atılmıştı ama sonra baktım ki fikir güzel, birgün yapan olursa 3-5 bizi de görür inşallah
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grafiker 4 ay
Bunların Consept araç olması dışında şöyle bir durum var ki daha dikkat çekici. Aracın özelliklerinden ziyade içindeki sisteme vurgu yapılıyor. Aslında reklamcılıktan biraz anlayan herkes bunu yakalamıştır. Burada iki durum var gençler geleceğin mesleklerinden biri de arayüz tasarımcılığı diğeri de artık insanların araçların içinde daha çok vakit geçirmesi nedeniyle otonum kullanımla beraber araç içini daha bir eğlence alanı yapıp orası üzerinden de bizlere bir şeyler satmak bu alexa olur apple carplay olur netflix olur vs vs black miror a gerçekten çok az kaldı :)
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Djalma Feitosa Dias 4 ay
Yol gözükmüyor
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Ferucci 4 ay
Bildiğin kötü hatta iğrenç duyar kasmaya gerek yok
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Cute Hentai 4 ay
Hay Alexa'nıza be...
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-Uzumaki Naruto- 4 ay
Ranger Rover Velari koy Byton yerine... Logoyuda değiştirdik mi kimse anlamaz. Amaç
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Seyrim 4 ay
Kazalara davetiye çıkartır..
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WaylandIZMIR 4 ay
Consept bunlar. Kaile alınmaz
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elektrikli araçlar, ces2019 ve
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