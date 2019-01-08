48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV

Tam Boyutta Gör

Otomotiv sektöründe elektriğe geçişin hız kazanmasıyla birlikte birbiri ardına kurulan elektrikli otomobil şirketleri çok farklı tasarımlarla karşımıza çıkmayı başarıyor. Çin’de kurulan Byton adındaki şirket de bunun en güzel örneklerinden biri ve şimdi söz verdiği üzere ilk üretim modelini detaylandırmak için CES 2019’da karşımızda duruyor. Byton M-Byte adındaki elektrikli SUV’un kabini ekranlarla dolu.

Geçtiğimiz yıl konsept olarak görücüye çıkarılan Byton M-Byte elektrikli SUV bu yıl CES 2019’da üretim bandına çıkmaya hazır bir araç olarak sergileniyor. Üstelik konseptten üretime uzanan süreçte ilginç tasarımından hiçbir şey kaybetmemiş. 2019’un son aylarında üretime girmesi planlanan Byton M-Byte satışa sunulduğunda dünyanın en büyük multimedya ekranına sahip otomobil olacak.

Konsoldaki ekranın büyüklüğü tam 48 inç

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir otomobilmiş gibi duran Byton M-Byte’ın konsolunda boylu boyunca uzanan bir bilgi-eğlence ekranı mevcut. Shared Experience Display (SED) olarak adlandırılan bu dijital kokpit tam 48 inç boyutlarında. Otomobilin ana ekranı olan SED üzerinde bataryaların şarj durumu, sürüş menzili ve navigasyon gibi bilgiler gösteriliyor. Bu ekran aynı zamanda bilgi-eğlence ekranı olarak da kullanılıyor.

Byton M-Byte’ın içerisindeki ekranlar bununla da sınırlı değil. Direksiyonun tam ortasında, sürücü hava yastığının üzerine konumlandırılmış 7 inçlik bir ekran daha mevcut. Sürücünün araçla ilgili tüm ayarlamaları yapabileceği kolay bir arayüze sahip olan bu ekran aynı zamanda SED ile entegre çalışıyor. Yani sürücü konsoldaki dev ekranı kontrol etmek için direksiyondaki ekranı kullanabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere direksiyon döndüğünde ekranın bulunduğu kısım dönmüyor.

Otonom sürüş ve yapay zeka

Bununla da yetinmeyenler için ekran bolluğu devam ediyor. Sürücü ve ön yolcu koltuğu arasındaki 8 inçlik dokunmatik ekran ön taraftaki yolcunun SED’i kontrol etmesini ve tüm bilgi-eğlence sistemini buradan yönetmesini sağlıyor. Arka taraftaki yolcuların da unutulmadığı elektrikli SUV’da koltuk sırtlarına yerleştirilen tabletler mevcut. Byton’ın iddiasına göre konsolun üstündeki bu dev ekran sürücünün görüş açısını engellemiyor. Aynı zamanda ekranların parlaklığı ortama göre otomatik ayarlandığı için sürücünün dikkatini dağıtmıyor.

Şirketin hedefleri doğrultusunda seviye 3 otonom sürüş teknolojileriyle de donatılan Byton M-Byte SUV’da entegre 5G desteği ve Byton Byte işletim sistemiyle çalışan yapay zeka gibi teknolojiler bulunuyor. Bu yapay zeka Amazon Alexa ile entegre çalışıyor. İki versiyondan oluşacak elektrikli SUV’un giriş seviyesini 71 kWh bataryaya sahip RWD (arkadan çekişli) model oluşturacak ve 400 km menzil sunacak. Üst seviyede bulunan 95 kWh bataryaya sahip AWD (dört tekerlekten çekişli) model ise 520 km menzil sunacak. Byton M-Byte balangıç fiyatının 45 bin dolar civarında olacağı düşünülüyor.