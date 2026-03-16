ABD onay verdi: HÜRJET ve ATAK ihracatının önündeki kritik engel kalktı

SIPRI’nin güncellenen silah transferleri veritabanında yer alan bilgilere göre söz konusu onay İspanya’ya teslim edilmesi planlanan HÜRJET eğitim uçakları ile Bangladeş’e satılması gündemde olan T129 ATAK helikopterlerini kapsıyor.
HÜRJET için 30 motor onaylandı
ABD’nin verdiği izin kapsamında HÜRJET platformunda kullanılan General Electric F404-GE-102 turbofan motorlarının tedarikine onay verildi. SIPRI veritabanına göre bu kapsamda 30 adet motorun ihracatı planlanıyor.
İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan F-5M jet eğitim uçaklarının yerini alması planlanan HÜRJET için toplam değeri 3,12 milyar euro olan anlaşma imzalanmıştı. Satış adedinin 45 uçağa kadar çıkabileceği biliniyor. Öte yandan İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, envantere girecek HÜRJET uçakları için “Saeta II” adını belirledi.
ATAK helikopterleri için de motor izni çıktı
Veritabanındaki bilgilere göre bu kapsamda Bangladeş’e toplam 12 adet LHTEC CTS-800 serisi motor tedarik edilmesi planlanıyor. Bu motorlar, Bangladeş’in Türkiye’den satın almayı planladığı 6 adet T129 ATAK taarruz helikopterinde kullanılacak. Söz konusu helikopterlerin 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
T129 ATAK helikopteri, yakın hava desteği, keşif ve taarruz görevleri için geliştirilen bir platform olarak Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri arasında önemli bir yere sahip bulunuyor. Gelişmiş hedefleme ve sensör sistemleri ile donatılan helikopter, yüksek manevra kabiliyeti ve modern silah entegrasyonları sayesinde modern savaş sahasında etkin bir taarruz platformu olarak öne çıkıyor.
Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur
