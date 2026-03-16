    ABD onay verdi: HÜRJET ve ATAK ihracatının önündeki kritik engel kalktı

    SIPRI raporuna göre ABD, Türkiye’nin İspanya’ya ihraç edeceği HÜRJET eğitim uçakları ile Bangladeş’e satılması planlanan T129 ATAK helikopterlerinde kullanılan motorların ihracatına onay verdi.

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı rapora göre ABD yönetimi, Türkiye’nin hem HÜRJET jet eğitim uçağı hem de T129 ATAK taarruz helikopteri ihracatında kullanılan motorların üçüncü ülkelere gönderilmesine onay verdi.

    SIPRI’nin güncellenen silah transferleri veritabanında yer alan bilgilere göre söz konusu onay İspanya’ya teslim edilmesi planlanan HÜRJET eğitim uçakları ile Bangladeş’e satılması gündemde olan T129 ATAK helikopterlerini kapsıyor.

    HÜRJET için 30 motor onaylandı

    ABD’nin verdiği izin kapsamında HÜRJET platformunda kullanılan General Electric F404-GE-102 turbofan motorlarının tedarikine onay verildi. SIPRI veritabanına göre bu kapsamda 30 adet motorun ihracatı planlanıyor.

    TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, ileri seviye jet eğitim uçağı olarak tasarlanmış olsa da aynı zamanda hafif taarruz görevlerinde de kullanılabilecek çok rollü bir platform olarak geliştirildi. Uçak, yüksek manevra kabiliyeti, modern aviyonik altyapısı ve gelişmiş görev sistemleri sayesinde hem pilot eğitiminde hem de operasyonel görevlerde görev yapabilecek şekilde tasarlandı. ABD’den gelen motor ihracat onayı, Türkiye ile İspanya arasında yürütülen HÜRJET tedarik süreci açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan F-5M jet eğitim uçaklarının yerini alması planlanan HÜRJET için toplam değeri 3,12 milyar euro olan anlaşma imzalanmıştı. Satış adedinin 45 uçağa kadar çıkabileceği biliniyor. Öte yandan İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, envantere girecek HÜRJET uçakları için “Saeta II” adını belirledi.

    ATAK helikopterleri için de motor izni çıktı

    SIPRI verilerinde yer alan bir diğer önemli gelişme ise T129 ATAK taarruz helikopterleri için kullanılan motorlara verilen ihracat izni oldu. ABD, Bangladeş’e teslim edilmesi planlanan ATAK helikopterlerinde kullanılan LHTEC CTS800-4A turboşaft motorlarının ihracatına onay verdi.

    Veritabanındaki bilgilere göre bu kapsamda Bangladeş’e toplam 12 adet LHTEC CTS-800 serisi motor tedarik edilmesi planlanıyor. Bu motorlar, Bangladeş’in Türkiye’den satın almayı planladığı 6 adet T129 ATAK taarruz helikopterinde kullanılacak. Söz konusu helikopterlerin 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

    T129 ATAK helikopteri, yakın hava desteği, keşif ve taarruz görevleri için geliştirilen bir platform olarak Türkiye’nin savunma sanayii ürünleri arasında önemli bir yere sahip bulunuyor. Gelişmiş hedefleme ve sensör sistemleri ile donatılan helikopter, yüksek manevra kabiliyeti ve modern silah entegrasyonları sayesinde modern savaş sahasında etkin bir taarruz platformu olarak öne çıkıyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

