Scythe 1600 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

Japonya merkezli donanım üreticisi Scythe, yüksek kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Chouriki 2 Plug-in adını taşıyan güç kaynağı, 1600 Watt'lık kapasitesi ile çoklu ekran kartı kurulumuna ve yüksek performanslı işlemciye sahip tüm sistemleri rahatlıkla çalıştırabilecek güçte. 240 x 150 x 86 mm boyutlarında olan güç kaynağı, çift asiemetrik 12v rail tasarımı ile geliyor ve ilki 110A, ikincisi ise 50A sağlayabiliyor.

Söz konusu yüksek kapasiteli bir güç kaynağı olduğu için verimlilik te büyük önem taşıyor. 80Plus Gümüş sertifikası ile gelen güç kaynağı, 90~120VAC gibi düşük voltaj değerlerinde yüksek verimlilik sağlayabiliyor. Modüler yapıya sahip olan dolayısıyla gelişmiş kablo yönetimine olanak tanıyarak kasa içi bileşen yönetimine de katkı sağlayan Scythe Chouriki 2 Plug-in, 16 adet 6+2 pin PCIe ve 16 adet SATA güç kablosu ile ekran kartı ve dahili depolama sürücüleri için gerekli olan gücü fazlasıyla sağlayabiliyor.

Isı kontrollü 135mm fan ile soğutulan güç kaynağı, 21 Kasım'da 5 yıllık garanti ile satışa çıkmış olacak. Scythe tarafından belirlenen yurt dışı satış fiyatı 340 dolar olarak açıklandı. Pek çok kullanıcı için ihtiyaçların ötesinde olan bu güç kaynağı, 3 ya da 4 yollu GPU kurulumu yapmak isteyen veya evinde/iş yerinde çift işlemcili, çok GPU'lu iş istasyonu kuran kullanıcılar için yeni bir seçenek olarak raflardaki yerini alacak gibi görünüyor.