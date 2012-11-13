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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe 1600 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli donanım üreticisi Scythe, yüksek kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Chouriki 2 Plug-in adını taşıyan güç kaynağı, 1600 Watt'lık kapasitesi ile çoklu ekran kartı kurulumuna ve yüksek performanslı işlemciye sahip tüm sistemleri rahatlıkla çalıştırabilecek güçte.  240 x 150 x 86 mm boyutlarında olan güç kaynağı, çift asiemetrik 12v rail tasarımı ile geliyor ve ilki 110A, ikincisi ise 50A sağlayabiliyor. 
Söz konusu yüksek kapasiteli bir güç kaynağı olduğu için verimlilik te büyük önem taşıyor. 80Plus Gümüş sertifikası ile gelen güç kaynağı, 90~120VAC gibi düşük voltaj değerlerinde yüksek verimlilik sağlayabiliyor. Modüler yapıya sahip olan dolayısıyla gelişmiş kablo yönetimine olanak tanıyarak kasa içi bileşen yönetimine de katkı sağlayan Scythe Chouriki 2 Plug-in, 16 adet 6+2 pin PCIe ve 16 adet SATA güç kablosu ile ekran kartı ve dahili depolama sürücüleri için gerekli olan gücü fazlasıyla sağlayabiliyor. 
Isı kontrollü 135mm fan ile soğutulan güç kaynağı, 21 Kasım'da 5 yıllık garanti ile satışa çıkmış olacak. Scythe tarafından belirlenen yurt dışı satış fiyatı 340 dolar olarak açıklandı. Pek çok kullanıcı için ihtiyaçların ötesinde olan bu güç kaynağı, 3 ya da 4 yollu GPU kurulumu yapmak isteyen veya evinde/iş yerinde çift işlemcili, çok GPU'lu iş istasyonu kuran kullanıcılar için yeni bir seçenek olarak raflardaki yerini alacak gibi görünüyor. 

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sariduru 7 yıl en beğenilen
Kaynak makinesini getirin beyler.
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melikulupinar 7 yıl
OC ile birlikte bile en fazla çeken işlemciler 140 Watt
Baba ekran kartları CF/SLI ile 2x280 çekse 560 Watt
Anakart ve bilimum zamazingoları 50 Watt
6 tane HDD-DVD vs 6x15 çekse 90 Watt
Eder 840 Watt. Hadi diyelim 1000 Watt.
Geri kalanını neremize monte edeceğiz bizim de performansımız artsın diye.
Bu ancak PSU değil elektrik faturası yükseltme aracı olur.
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Umutcan 7 yıl
Ev kullanıcısı için değil, server ve workstation tarzı sistemler için hazırlanmış. Zamanında ben de 2x gtx 480 için 1200w aldım ama şimdi kepler gibi yeni ekran kartı teknolojileriyle
gerek kalmadı. Gtx 680 480'in hemen hemen yarısı kadar elektrik harcıyor. 750w ile 690 kullananlar var yani.
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CoreXXX 7 yıl
ufo ısıtıcı reklamı sandım ilk görüşde
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lebbeyk_ 7 yıl
Yazın bilgisayarda kullan kışın akü diye arabana tak.Tek marşta alır.
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perikentli 7 yıl
1600 watt mı ohaa güldüm la nöregiz onunla :)
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aykutx 7 yıl
Sistem bileşenlerinin güç gereksinimleri artık eskisi kadar çok olmuyor.
Sizce 1600w lık psu ya gerek varmı?
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tttahmettt 7 yıl
bayılıyorum şu geyik mesajlarına
"gölgelerin gücü adına..."

güzel ürün bence kasadaki en önemli bileşen
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alito 7 yıl
buna elektrikli soba bile bağlarsın be
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H.E.B Sup 7 yıl
Evin sigortası kaldırmaz bunu
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl H.E.B Sup
EMRES754

Evin sigortası kaldırmaz bunu

Ben HX750 yi aldığımda sigorta atıyordu benim odanın, daha yüksek Amperli ile değiştirince düzeldi :)) bu kaçlık Sigorta ister acaba
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bellair 7 yıl
nükleer santrali besliyoruz bununla
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JoeyBane 7 yıl
Faturaları getirin beyler:D 4 GPU nedir ya.
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aspirin_00 7 yıl
eve santral kuruyoruz beyler :D:D
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