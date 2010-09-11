Scythe 650 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı hazırladı

Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanıdığımız Japon donanım üreticisi Scythe,Chouriki 2 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 650 Watt kapasiteli Chouriki 2 ve sonun modüler versiyonu olan Chouriki 2 Plug-In olmak üzere iki güç kaynağı hazırlayan Scythe, her iki işlemci soğutucusunun da %87 ve üzeri verimlilik sunduğunu belirtiyor.

80Plus Silver sertifikasına sahip olan yeni güç kaynakları, ATX 12V Version 2.3 ve EPS 12V standartlarına destek sunuyorlar. 105 derecede dahi çalışmasını sürdüren yüksek kaliteli Japon kapasitörlere yer verilen Chouriki 2 serisi yeni güç kaynaklarında , soğutma içins 1350 devir/dakika hızında çalışan 135mm çappında fan kullanılıyor.

Scythe'nin 650 Watt seviyesindeki yeni güç kaynaklarından düz olan model 121 dolar, modüler yapıdaki model ise 132$ seviyesinden listelere girmiş durumda.