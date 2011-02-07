Scythe, Mine 2 işlemci soğutucusunu kullanıma sundu

Japon komponent üreticisi Scythe, yüksek performanslı işlemci soğutucularına yeni bir model daha ekledi; Mine 2. Kaslı bir görünüme sahip olan Mine 2, 8 adet Bakır ısı borusuna ve iki blok halinde çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 470-1900 devir/dakika hızlarında çalışan PWM kontrollü 140mm fan ile desteklenen soğutucu, masaüstü sistemler için hazırlanan güncel işlemci modellerinin tamamına yakınıyla kullanılabiliyor.

Scythe'den yapılan açıklamaya göre Mine 2, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemci modelleriyle kullanılabiliyor. Avrupa'da satışına başlanan yeni işlemci soğutucusu için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 50.50 Avro.