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Scythe, Mine 2 işlemci soğutucusunu kullanıma sundu

8 yıl
19,7b
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24
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon komponent üreticisi Scythe, yüksek performanslı işlemci soğutucularına yeni bir model daha ekledi; Mine 2. Kaslı bir görünüme sahip olan Mine 2, 8 adet Bakır ısı borusuna ve iki blok halinde çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 470-1900 devir/dakika hızlarında çalışan PWM kontrollü 140mm fan ile desteklenen soğutucu, masaüstü sistemler için hazırlanan güncel işlemci modellerinin tamamına yakınıyla kullanılabiliyor.

Scythe'den yapılan açıklamaya göre Mine 2, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemci modelleriyle kullanılabiliyor. Avrupa'da satışına başlanan yeni işlemci soğutucusu için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 50.50 Avro.


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raptor32 8 yıl
8 sı borusu güzel iş lakin şekle biraz önem vermeliler görsellik açısından 3 fan takılabilmesi güzel.
Benim kullandığım Tuniq Tower extem 120mm daha güzel belki 120 mmlik fan ama Mavi ledli pcı fan kontrolü var şekil güzel siyah renkli ve yaprak sayısı bunda fazla, fan ortada . Mesele Soğutma performansı bi oan kalmış .
Ama Yinede Alternatiflerin olması güzel
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tahir40 8 yıl
Maşşallah...
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PROOF# 8 yıl
güzel ürün fiyatı diğerlerine nazaran daha yüksek ama kalitesi görüntüsünden belli performansı için çok söz gerektirmez sanırım...
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Batuist 8 yıl
çok sıkı bir görünüm sergiliyor..
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JrMaster 8 yıl
3x14cm fan koydukmu
tamamdır

artık hafifletmek için her 2 adet bakır boruya ayrı bi kule yapmıslar dahada etkili olur diye düşünüyorum
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Firaristt 8 yıl
kaç kilo?? gerçekten dev gibi iyi de soğutur diye düşünüyorum...boyutları ne kadar?
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adilazimdegilx 8 yıl
14cmlik fan bile içerde kaybolmuş resmen. Önüne bir fan daha koyulursa çok dehşet performans sergileyebilir.
Anakartı komple kapatır ama idare etmek lazım artık.
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Mckhan 8 yıl
Fx57
performansı hakkında bilgi var mı peki ?
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ahmetkep 8 yıl
Enteresan olmuş.Daha önce ortada fan görmemiştim(belki vardır ben görmedim).8 adet ısı borusu ile beslenmesi ve aliminyum yaprakların fazla oluşu işçiliğinin kalitesini gösteriyor.Ayrıca pcı girişine fan kontrolcüsüde artı olmuş fakat ön panele kontrolcü daha mantıklı olurdu.fiyatının 50 avro olmasıda yapılan işçiliğin bir göstergesi olsa gerek.Tabi pahalı oluşu talebinde bir o kadar az olmasına etken olacak gibi görünüyor.
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