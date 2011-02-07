Scythe, Mine 2 işlemci soğutucusunu kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon komponent üreticisi Scythe, yüksek performanslı işlemci soğutucularına yeni bir model daha ekledi; Mine 2. Kaslı bir görünüme sahip olan Mine 2, 8 adet Bakır ısı borusuna ve iki blok halinde çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 470-1900 devir/dakika hızlarında çalışan PWM kontrollü 140mm fan ile desteklenen soğutucu, masaüstü sistemler için hazırlanan güncel işlemci modellerinin tamamına yakınıyla kullanılabiliyor.
Scythe'den yapılan açıklamaya göre Mine 2, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemci modelleriyle kullanılabiliyor. Avrupa'da satışına başlanan yeni işlemci soğutucusu için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 50.50 Avro.
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Benim kullandığım Tuniq Tower extem 120mm daha güzel belki 120 mmlik fan ama Mavi ledli pcı fan kontrolü var şekil güzel siyah renkli ve yaprak sayısı bunda fazla, fan ortada . Mesele Soğutma performansı bi oan kalmış .
Ama Yinede Alternatiflerin olması güzel
artık hafifletmek için her 2 adet bakır boruya ayrı bi kule yapmıslar dahada etkili olur diye düşünüyorum
performansı hakkında bilgi var mı peki ?